Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056055187.html
Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов
Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов - 04.07.2024 Украина.ру
Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов
В ходе подготовки ко второму саммиту по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников, подтвердил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer
2024-07-04T14:52
2024-07-04T15:27
новости
владимир зеленский
россия
украина
сво
переговоры
всу
вс рф
посредник
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee64581dec21513f864a257f1c37cd13.jpg.webp
Теперь Зеленский настаивает на том, чтобы переговоры о мире на Украине походили на зерновую сделку. Так, Турция и ООН уже помогали Киеву и Москве договориться о создании зернового коридора пару лет назад — то же должно произойти и теперь. Новая схема по старой формулеПо словам Зеленского, третьи страны снова должны помочь России и Украине для скорейшего завершения боевых действий. "И в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями России. Пока у нас есть только такая модель", — заявил он Philadelphia Inquirer. Более подробно позицию Зеленского и новый формат переговоров, который он предагает, изложило украинское издание "Деловая Украина".Фактически Зеленский предлагает, во-первых, вместо прямых переговоров между Москвой и Киевом подготовку и подписание некоего документа, который уже не будет договором в общепринятом значении. Таким образом это будет не договор о мире и обязательствах сторон, а некий согласованный через посредников меморандум. Во-вторых, судя по публикации в "Деловой Украине" и других украинских изданиях, украинская власть хочет представить его как свою победу над Россией.В-третьих, судя по этой же знаковой публикации, предполагается совершить обмен, например, Россия передаст Украине ЗАЭС, а в ответ на это Украина возьмет на себя обязательство не вступать в НАТО.Сегодня так называемая формула "мира" Зеленского все реже мелькает в украинских СМИ, сам нелегитимный президент страны не вспоминает о ней, комментируя условия переговоров с Россией, хотя изначально о выходе подразделений РФ на границы 1991 года – ключевом условии документа, предъявляемом Киевом, – лидеры Украины напоминали еженедельно. Сейчас это требование как будто снято с повестки дня.Нюансы или препятствия?При всем кажущемся компромиссном характере очередного предложения Зеленского, в нем есть ряд нюансов, которые могут стать серьезным препятствием к его реализации, о чем украинские СМИ не сообщают.1. Как уже сказано выше, это не договор, а некое соглашение сторон, которое не разрешает ситуацию, а всего лишь фиксирует сложившуюся на момент переговоров.2. Это Соглашение сторон (назовем его так) позволяет Зеленскому "сохранить лицо", поскольку он в этой ситуации не отменяет свой пресловутый указ о запрещении ему же вести переговоры с Путиным.3. Соглашение явно направлено не на окончательное разрешение конфликта, а, скорее на предоставление Украине времени для подготовки к дальнейшей эскалации.4. Остается нерешенным вопрос, кто подпишет этот документ с украинской стороны. Зеленский? Но он с 21 мая как президент не признается российской стороной легитимным (срок его полномочий истек). Спикер парламента Стефанчук? Но в конце августа истекает и срок полномочий Верховной Рады. А значит и Стефанчук скоро превратится в тыкву. А кто тогда?5. Почему Россия должна уступить ЗАЭС или какую-либо иную территорию, отвоеванную у Украины и возвращенную России? Понятно, что украинской власти выгодно подать это как свою очередную бескровную "перемогу". Но России-то это зачем?Очевидно, что эти нюансы могут стать существенным препятствием на переговорах для принятия предложений Киева российской стороной.Конечно все эти и другие нюансы очевидны и украинской стороне. Поэтому сам процесс "начала переговоров" по новой "формуле Зеленского" (через третьих лиц), нужен Украине всё с той же тщательно закамуфлированной целью - получить передышку, необходимую Киеву для ведения дальнейших военных действий.Как пишет "Деловая Украина", жителей страны уже готовят к тому, чтобы сохранить столицу, большую часть территории и выход к морю. При этом предполагается, как отмечает издание, представить такую ситуацию не как поражение Украины, а "почти победу". Смена формата по Зеленскому означает и перемену содержания того документа, который будет готовиться к подписанию. При этом, после второго саммита он решительно настроен зафиксировать завершение боевых действий на Украине.Комментарии экспертов"И Владимир Путин, и Сергей Лавров не раз заявляли, что Россия открыта к переговорам на известных условиях. Они были оговорены на белорусских и стамбульских переговорах. Да, сейчас наши территориальные претензии изменились по известным причинам, но в целом к условиям этой сделки, с учетом ситуации на фронте, мы готовы хоть сейчас вернуться", - заявил изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя новые предложения Киева."Что касается этих потуг Зеленского, то мы видим, как резко изменилась его риторика, продолжил эксперт. - Этот человек всего несколько месяцев назад заявлял всему миру, что переговоры невозможны. Он говорил, что условия Украины – это "Формула Зеленского": уход России за границы 1991 года и вечная выплата репараций. Но после конференции в Швейцарии сам Зеленский позабыл о существовании своей формулы.Он говорит, что на следующий "саммит мира" Украина срочно будет звать Россию, чтобы выработать новые условия договоренностей. Его говорящие головы рассказывают публике, что если Украина сохранит столицу и выход к морю, то это уже будет перемога. Ну что ж. Нам нравится, что условия Киева постепенно видоизменяется".Что касается переговоров по образцу зерновой сделки, когда Россия будет вести переговоры с ООН или с кем-то еще, то, по мнению Корнилова, это вполне приемлемо, поскольку в России знают, что Украина несубъектна. При этом эксперт уверен, что "киевский режим скорее всего не будет выполнять условия этих договоренностей"."Так что в зоне СВО мы все равно будем продвигаться вперед. А ситуация на фронте будет способствовать тому, что Зеленский или кто-то еще будет придумывать новые изощренные формулы для переговоров", - резюмировал Корнилов.С тем, что украинская сторона не субъекта в вопросах мира и войны, с Корниловым согласен политический эксперт Михаил Павлив. По его мнению, которое он высказал изданию Украина.ру, комментируя последние заявления Зеленского, "это - осознанная демонстрация готовности к переговорам. Здесь украинская сторона не субъектна, никто не даст ей по своему собственному желанию выйти из вооруженного конфликта".Павлив предполагает, что, "если будет дана команда (из США-Ред.) выходить с гарантией сохранения их власти и приобретений, то, конечно, они (украинская власть) пойдут на это. Они уже немного откорректировали эту позицию, заявив, что не будем торговать своей территорией, но готовы к компромиссам.Это следствие некоего большого переговорного процесса, который сейчас происходит. Он то начинается, то останавливается, где одна из фигур, на которых этот процесс спотыкается, это Зеленский и его команда. Они категорически рассчитывают сохранить свои позиции, которые неприемлемы для нас".Тем не менее, как утверждает эксперт, "переговорный процесс идет, и пока рано говорить о его возможных последствиях. Однозначно, это артикуляция того, что уже можно артикулировать. Вероятно, если будет переход к каким-то, как они хотят публичным мероприятиям, к какому-то форуму, для сохранения собственных рейтинговых позиций, для работы на интересы штаба Байдена, внутриполитические интересы Зеленского прямых переговоров они попытаются избежать. Не уверен, что и мы готовы к этому. Но в том формате, в котором проходила зерновая сделка, это возможно"При этом Павлив полагает, что "роль турков будут играть Китай или Саудовская Аравия".Более категоричен в оценке предложений Киева р мире политолог Руслан Калинчук."Это - инициатива покровителей Зеленского на Западе, которым нужно во что бы то ни стало сохранить хоть что-то от Украины. Возможно, что это подготовка общественного мнения к грядущим потерям территории, потому что исчез тезис о границах 1991 года. Ни Зеленский, ни его американские партнеры об этом не упоминали. Речь идет о том, что Украина, то, что от нее останется, будет интегрироваться в НАТО".О том, какой может быть роль Турции в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту - в интервью Фархада Ибрагимова "Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны"
https://ukraina.ru/20240630/1055964597.html
https://ukraina.ru/20240701/1055965506.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310464_117:0:1216:824_1920x0_80_0_0_3f4bda37bb8251fb4af0390f5b8b95bb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, россия, украина, сво, переговоры, всу, вс рф, посредник, владимир путин
Новости, Владимир Зеленский, Россия, Украина, СВО, переговоры, ВСУ, ВС РФ, посредник, Владимир Путин

Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов

14:52 04.07.2024 (обновлено: 15:27 04.07.2024)
 
Путин и Зеленский
Путин и Зеленский
Читать в
Анастасия
Градинарова
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ходе подготовки ко второму саммиту по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников, подтвердил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer
Теперь Зеленский настаивает на том, чтобы переговоры о мире на Украине походили на зерновую сделку. Так, Турция и ООН уже помогали Киеву и Москве договориться о создании зернового коридора пару лет назад то же должно произойти и теперь.
Новая схема по старой формуле
По словам Зеленского, третьи страны снова должны помочь России и Украине для скорейшего завершения боевых действий.
"И в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями России. Пока у нас есть только такая модель", — заявил он Philadelphia Inquirer.
Более подробно позицию Зеленского и новый формат переговоров, который он предагает, изложило украинское издание "Деловая Украина".
Фактически Зеленский предлагает, во-первых, вместо прямых переговоров между Москвой и Киевом подготовку и подписание некоего документа, который уже не будет договором в общепринятом значении. Таким образом это будет не договор о мире и обязательствах сторон, а некий согласованный через посредников меморандум. Во-вторых, судя по публикации в "Деловой Украине" и других украинских изданиях, украинская власть хочет представить его как свою победу над Россией.
В-третьих, судя по этой же знаковой публикации, предполагается совершить обмен, например, Россия передаст Украине ЗАЭС, а в ответ на это Украина возьмет на себя обязательство не вступать в НАТО.
Зеленский в форме
30 июня, 17:23
Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников Переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Такие условия выдвинул Владимир Зеленский в ходе интервью изданию The Philadelphia Inquirer
Сегодня так называемая формула "мира" Зеленского все реже мелькает в украинских СМИ, сам нелегитимный президент страны не вспоминает о ней, комментируя условия переговоров с Россией, хотя изначально о выходе подразделений РФ на границы 1991 года – ключевом условии документа, предъявляемом Киевом, – лидеры Украины напоминали еженедельно. Сейчас это требование как будто снято с повестки дня.
Нюансы или препятствия?
При всем кажущемся компромиссном характере очередного предложения Зеленского, в нем есть ряд нюансов, которые могут стать серьезным препятствием к его реализации, о чем украинские СМИ не сообщают.
1. Как уже сказано выше, это не договор, а некое соглашение сторон, которое не разрешает ситуацию, а всего лишь фиксирует сложившуюся на момент переговоров.
2. Это Соглашение сторон (назовем его так) позволяет Зеленскому "сохранить лицо", поскольку он в этой ситуации не отменяет свой пресловутый указ о запрещении ему же вести переговоры с Путиным.
3. Соглашение явно направлено не на окончательное разрешение конфликта, а, скорее на предоставление Украине времени для подготовки к дальнейшей эскалации.
4. Остается нерешенным вопрос, кто подпишет этот документ с украинской стороны. Зеленский? Но он с 21 мая как президент не признается российской стороной легитимным (срок его полномочий истек). Спикер парламента Стефанчук? Но в конце августа истекает и срок полномочий Верховной Рады. А значит и Стефанчук скоро превратится в тыкву. А кто тогда?
5. Почему Россия должна уступить ЗАЭС или какую-либо иную территорию, отвоеванную у Украины и возвращенную России? Понятно, что украинской власти выгодно подать это как свою очередную бескровную "перемогу". Но России-то это зачем?
Очевидно, что эти нюансы могут стать существенным препятствием на переговорах для принятия предложений Киева российской стороной.
Конечно все эти и другие нюансы очевидны и украинской стороне. Поэтому сам процесс "начала переговоров" по новой "формуле Зеленского" (через третьих лиц), нужен Украине всё с той же тщательно закамуфлированной целью - получить передышку, необходимую Киеву для ведения дальнейших военных действий.
Как пишет "Деловая Украина", жителей страны уже готовят к тому, чтобы сохранить столицу, большую часть территории и выход к морю. При этом предполагается, как отмечает издание, представить такую ситуацию не как поражение Украины, а "почти победу".
Смена формата по Зеленскому означает и перемену содержания того документа, который будет готовиться к подписанию. При этом, после второго саммита он решительно настроен зафиксировать завершение боевых действий на Украине.
Украина за неделю 2 коллаж
1 июля, 04:42
Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсужденияУкраинские власти объяснили, каким образом они могут мобилизовать граждан возрастом до 25 лет в обход закона о мобилизации, в зону боевых действий возвращаются беженцы, поскольку на Западной Украине им негде и не на что жить, Киев обещал дать права венграм ради вступления в ЕС, а обсуждение китайского мирного плана становится все более реальным
Комментарии экспертов
"И Владимир Путин, и Сергей Лавров не раз заявляли, что Россия открыта к переговорам на известных условиях. Они были оговорены на белорусских и стамбульских переговорах. Да, сейчас наши территориальные претензии изменились по известным причинам, но в целом к условиям этой сделки, с учетом ситуации на фронте, мы готовы хоть сейчас вернуться", - заявил изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя новые предложения Киева.
"Что касается этих потуг Зеленского, то мы видим, как резко изменилась его риторика, продолжил эксперт. - Этот человек всего несколько месяцев назад заявлял всему миру, что переговоры невозможны. Он говорил, что условия Украины – это "Формула Зеленского": уход России за границы 1991 года и вечная выплата репараций. Но после конференции в Швейцарии сам Зеленский позабыл о существовании своей формулы.
Он говорит, что на следующий "саммит мира" Украина срочно будет звать Россию, чтобы выработать новые условия договоренностей. Его говорящие головы рассказывают публике, что если Украина сохранит столицу и выход к морю, то это уже будет перемога. Ну что ж. Нам нравится, что условия Киева постепенно видоизменяется".
Что касается переговоров по образцу зерновой сделки, когда Россия будет вести переговоры с ООН или с кем-то еще, то, по мнению Корнилова, это вполне приемлемо, поскольку в России знают, что Украина несубъектна. При этом эксперт уверен, что "киевский режим скорее всего не будет выполнять условия этих договоренностей".
"Так что в зоне СВО мы все равно будем продвигаться вперед. А ситуация на фронте будет способствовать тому, что Зеленский или кто-то еще будет придумывать новые изощренные формулы для переговоров", - резюмировал Корнилов.
С тем, что украинская сторона не субъекта в вопросах мира и войны, с Корниловым согласен политический эксперт Михаил Павлив. По его мнению, которое он высказал изданию Украина.ру, комментируя последние заявления Зеленского, "это - осознанная демонстрация готовности к переговорам. Здесь украинская сторона не субъектна, никто не даст ей по своему собственному желанию выйти из вооруженного конфликта".
Павлив предполагает, что, "если будет дана команда (из США-Ред.) выходить с гарантией сохранения их власти и приобретений, то, конечно, они (украинская власть) пойдут на это. Они уже немного откорректировали эту позицию, заявив, что не будем торговать своей территорией, но готовы к компромиссам.
Это следствие некоего большого переговорного процесса, который сейчас происходит. Он то начинается, то останавливается, где одна из фигур, на которых этот процесс спотыкается, это Зеленский и его команда. Они категорически рассчитывают сохранить свои позиции, которые неприемлемы для нас".
Тем не менее, как утверждает эксперт, "переговорный процесс идет, и пока рано говорить о его возможных последствиях. Однозначно, это артикуляция того, что уже можно артикулировать. Вероятно, если будет переход к каким-то, как они хотят публичным мероприятиям, к какому-то форуму, для сохранения собственных рейтинговых позиций, для работы на интересы штаба Байдена, внутриполитические интересы Зеленского прямых переговоров они попытаются избежать. Не уверен, что и мы готовы к этому. Но в том формате, в котором проходила зерновая сделка, это возможно"
При этом Павлив полагает, что "роль турков будут играть Китай или Саудовская Аравия".
Более категоричен в оценке предложений Киева р мире политолог Руслан Калинчук.
"Это - инициатива покровителей Зеленского на Западе, которым нужно во что бы то ни стало сохранить хоть что-то от Украины. Возможно, что это подготовка общественного мнения к грядущим потерям территории, потому что исчез тезис о границах 1991 года. Ни Зеленский, ни его американские партнеры об этом не упоминали. Речь идет о том, что Украина, то, что от нее останется, будет интегрироваться в НАТО".
О том, какой может быть роль Турции в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту - в интервью Фархада Ибрагимова "Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны"
 
НовостиВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСВОпереговорыВСУВС РФпосредникВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
15:07"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
15:02Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
14:52Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов
14:50Многополярный мир стал реальностью — Путин
14:33Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
14:25Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
14:22Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
13:59Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ
13:49Залужный уехал в Британию — СМИ
13:35Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки
13:09Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
13:00Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:57Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену
12:52"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
12:43Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ
12:35"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости
12:32Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
12:32Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
12:02"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
Лента новостейМолния