https://ukraina.ru/20240704/1056055187.html

Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов

Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов - 04.07.2024 Украина.ру

Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов

В ходе подготовки ко второму саммиту по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников, подтвердил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer

2024-07-04T14:52

2024-07-04T14:52

2024-07-04T15:27

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Теперь Зеленский настаивает на том, чтобы переговоры о мире на Украине походили на зерновую сделку. Так, Турция и ООН уже помогали Киеву и Москве договориться о создании зернового коридора пару лет назад — то же должно произойти и теперь. Новая схема по старой формулеПо словам Зеленского, третьи страны снова должны помочь России и Украине для скорейшего завершения боевых действий. "И в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями России. Пока у нас есть только такая модель", — заявил он Philadelphia Inquirer. Более подробно позицию Зеленского и новый формат переговоров, который он предагает, изложило украинское издание "Деловая Украина".Фактически Зеленский предлагает, во-первых, вместо прямых переговоров между Москвой и Киевом подготовку и подписание некоего документа, который уже не будет договором в общепринятом значении. Таким образом это будет не договор о мире и обязательствах сторон, а некий согласованный через посредников меморандум. Во-вторых, судя по публикации в "Деловой Украине" и других украинских изданиях, украинская власть хочет представить его как свою победу над Россией.В-третьих, судя по этой же знаковой публикации, предполагается совершить обмен, например, Россия передаст Украине ЗАЭС, а в ответ на это Украина возьмет на себя обязательство не вступать в НАТО.Сегодня так называемая формула "мира" Зеленского все реже мелькает в украинских СМИ, сам нелегитимный президент страны не вспоминает о ней, комментируя условия переговоров с Россией, хотя изначально о выходе подразделений РФ на границы 1991 года – ключевом условии документа, предъявляемом Киевом, – лидеры Украины напоминали еженедельно. Сейчас это требование как будто снято с повестки дня.Нюансы или препятствия?При всем кажущемся компромиссном характере очередного предложения Зеленского, в нем есть ряд нюансов, которые могут стать серьезным препятствием к его реализации, о чем украинские СМИ не сообщают.1. Как уже сказано выше, это не договор, а некое соглашение сторон, которое не разрешает ситуацию, а всего лишь фиксирует сложившуюся на момент переговоров.2. Это Соглашение сторон (назовем его так) позволяет Зеленскому "сохранить лицо", поскольку он в этой ситуации не отменяет свой пресловутый указ о запрещении ему же вести переговоры с Путиным.3. Соглашение явно направлено не на окончательное разрешение конфликта, а, скорее на предоставление Украине времени для подготовки к дальнейшей эскалации.4. Остается нерешенным вопрос, кто подпишет этот документ с украинской стороны. Зеленский? Но он с 21 мая как президент не признается российской стороной легитимным (срок его полномочий истек). Спикер парламента Стефанчук? Но в конце августа истекает и срок полномочий Верховной Рады. А значит и Стефанчук скоро превратится в тыкву. А кто тогда?5. Почему Россия должна уступить ЗАЭС или какую-либо иную территорию, отвоеванную у Украины и возвращенную России? Понятно, что украинской власти выгодно подать это как свою очередную бескровную "перемогу". Но России-то это зачем?Очевидно, что эти нюансы могут стать существенным препятствием на переговорах для принятия предложений Киева российской стороной.Конечно все эти и другие нюансы очевидны и украинской стороне. Поэтому сам процесс "начала переговоров" по новой "формуле Зеленского" (через третьих лиц), нужен Украине всё с той же тщательно закамуфлированной целью - получить передышку, необходимую Киеву для ведения дальнейших военных действий.Как пишет "Деловая Украина", жителей страны уже готовят к тому, чтобы сохранить столицу, большую часть территории и выход к морю. При этом предполагается, как отмечает издание, представить такую ситуацию не как поражение Украины, а "почти победу". Смена формата по Зеленскому означает и перемену содержания того документа, который будет готовиться к подписанию. При этом, после второго саммита он решительно настроен зафиксировать завершение боевых действий на Украине.Комментарии экспертов"И Владимир Путин, и Сергей Лавров не раз заявляли, что Россия открыта к переговорам на известных условиях. Они были оговорены на белорусских и стамбульских переговорах. Да, сейчас наши территориальные претензии изменились по известным причинам, но в целом к условиям этой сделки, с учетом ситуации на фронте, мы готовы хоть сейчас вернуться", - заявил изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов, комментируя новые предложения Киева."Что касается этих потуг Зеленского, то мы видим, как резко изменилась его риторика, продолжил эксперт. - Этот человек всего несколько месяцев назад заявлял всему миру, что переговоры невозможны. Он говорил, что условия Украины – это "Формула Зеленского": уход России за границы 1991 года и вечная выплата репараций. Но после конференции в Швейцарии сам Зеленский позабыл о существовании своей формулы.Он говорит, что на следующий "саммит мира" Украина срочно будет звать Россию, чтобы выработать новые условия договоренностей. Его говорящие головы рассказывают публике, что если Украина сохранит столицу и выход к морю, то это уже будет перемога. Ну что ж. Нам нравится, что условия Киева постепенно видоизменяется".Что касается переговоров по образцу зерновой сделки, когда Россия будет вести переговоры с ООН или с кем-то еще, то, по мнению Корнилова, это вполне приемлемо, поскольку в России знают, что Украина несубъектна. При этом эксперт уверен, что "киевский режим скорее всего не будет выполнять условия этих договоренностей"."Так что в зоне СВО мы все равно будем продвигаться вперед. А ситуация на фронте будет способствовать тому, что Зеленский или кто-то еще будет придумывать новые изощренные формулы для переговоров", - резюмировал Корнилов.С тем, что украинская сторона не субъекта в вопросах мира и войны, с Корниловым согласен политический эксперт Михаил Павлив. По его мнению, которое он высказал изданию Украина.ру, комментируя последние заявления Зеленского, "это - осознанная демонстрация готовности к переговорам. Здесь украинская сторона не субъектна, никто не даст ей по своему собственному желанию выйти из вооруженного конфликта".Павлив предполагает, что, "если будет дана команда (из США-Ред.) выходить с гарантией сохранения их власти и приобретений, то, конечно, они (украинская власть) пойдут на это. Они уже немного откорректировали эту позицию, заявив, что не будем торговать своей территорией, но готовы к компромиссам.Это следствие некоего большого переговорного процесса, который сейчас происходит. Он то начинается, то останавливается, где одна из фигур, на которых этот процесс спотыкается, это Зеленский и его команда. Они категорически рассчитывают сохранить свои позиции, которые неприемлемы для нас".Тем не менее, как утверждает эксперт, "переговорный процесс идет, и пока рано говорить о его возможных последствиях. Однозначно, это артикуляция того, что уже можно артикулировать. Вероятно, если будет переход к каким-то, как они хотят публичным мероприятиям, к какому-то форуму, для сохранения собственных рейтинговых позиций, для работы на интересы штаба Байдена, внутриполитические интересы Зеленского прямых переговоров они попытаются избежать. Не уверен, что и мы готовы к этому. Но в том формате, в котором проходила зерновая сделка, это возможно"При этом Павлив полагает, что "роль турков будут играть Китай или Саудовская Аравия".Более категоричен в оценке предложений Киева р мире политолог Руслан Калинчук."Это - инициатива покровителей Зеленского на Западе, которым нужно во что бы то ни стало сохранить хоть что-то от Украины. Возможно, что это подготовка общественного мнения к грядущим потерям территории, потому что исчез тезис о границах 1991 года. Ни Зеленский, ни его американские партнеры об этом не упоминали. Речь идет о том, что Украина, то, что от нее останется, будет интегрироваться в НАТО".О том, какой может быть роль Турции в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту - в интервью Фархада Ибрагимова "Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны"

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Анастасия Градинарова

новости, владимир зеленский, россия, украина, сво, переговоры, всу, вс рф, посредник, владимир путин