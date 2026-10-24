Потушить было трудно: сгорела резиденция Гитлера - 24.10.2026 Украина.ру
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Потушить было трудно: сгорела резиденция Гитлера
Потушить было трудно: сгорела резиденция Гитлера - 24.10.2026 Украина.ру
Потушить было трудно: сгорела резиденция Гитлера
В результате поджога в Германии сгорела бывшая резиденция Адольфа Гитлера "Кельштайнхаус", также известная как "Орлиное гнездо"
2026-10-24T10:41
2026-10-24T10:41
новости
германия
австрия
москва
адольф гитлер
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По информации издания Spiegel, первые спасатели прибыли к отелю в 21:52 (22:52 по Москве — Ред.). Зарево от пожара было видно на расстоянии нескольких километров.Как заявила представитель Южного управления полиции Верхней Баварии Лиза Майер, пожарные испытывали трудности с тушением огня из-за труднодоступности "Орлиного гнезда", которое находится на высоте 1834 метра. Кроме того, к самому зданию можно было попасть только с тяжёлым дыхательным аппаратом.Рано утром в субботу стало известно о задержании подозреваемого в поджоге. Полиция задержала мотоциклиста, которого заметили на дороге к месту происшествия.Расследование ведёт криминальная полиция Траунштайна.По информации полиции никто не пострадаль. В "Кельштайнхаусе" никого не было. В этом сезоне здание, которое с 1952 года работает как горный отель, должно было работать до 8 ноября."Орлиное гнездо" был построено в 1937-1938 годах на курорте Оберзальцберг. Здание также называют чайным домиком или резиденцией Адольфа Гитлера. При этом сам фюрер нацистской Германии посещал это здание редко: в Оберзальцберге у него был свой загородный дом - "Бергхоф". Позднее соседями Гитлера по курорту стали такие нацистские функционеры, как Мартин Борман, Герман Геринг и Альберт Шпеер.При этом именно "Кельштайнхаус", в отличие от других домов высокопоставленных нацистов, практически не пострадал во время атак союзников. Для доступа к этом зданию в скалу был встроен "золотой лифт". Сегодня добраться до него можно по Кельштайнштрассе – дороге, по которой сейчас курсируют исключительно автобусы.Сегодня здание принадлежит федеральной земле Бавария. На территории "Кельштайнхауса" действует историческая выставкаРанее, в июле, в Австрии — в Браунау-на-Инне — завершили реконструкцию дома, в котором родился Гитлер. В доме стал располагаться полицейский участок. Таким образом Австрия пытается не допустить, чтобы здание и впредь привлекало неонацистов. Реконструкция длилась несколько лет и обошлась примерно в €20 млн.Долгое время здание находилось в частной собственности. До 2011 года в здании находилась мастерская для людей с особыми потребностями. Владелец не согласился на необходимую реконструкцию, чтобы соответствовать новым требованиям. После судебного спора в 2017 году дом экспроприировали. При этом экспертная комиссия выступила против сноса здания и его превращения в музей. В итоге, здание реконструировали, сделав пригодным под нужды полицейских.Мемориальная доска перед зданием гласит: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом".
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новости, германия, австрия, москва, адольф гитлер
Новости, Германия, Австрия, Москва, Адольф Гитлер

Потушить было трудно: сгорела резиденция Гитлера

10:41 24.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Wolfgang ManousekКельштайнхаус, Орлиное гнездо
Кельштайнхаус, Орлиное гнездо - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© commons.wikimedia.org / Wolfgang Manousek
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В результате поджога в Германии сгорела бывшая резиденция Адольфа Гитлера "Кельштайнхаус", также известная как "Орлиное гнездо"
По информации издания Spiegel, первые спасатели прибыли к отелю в 21:52 (22:52 по Москве — Ред.). Зарево от пожара было видно на расстоянии нескольких километров.
Как заявила представитель Южного управления полиции Верхней Баварии Лиза Майер, пожарные испытывали трудности с тушением огня из-за труднодоступности "Орлиного гнезда", которое находится на высоте 1834 метра. Кроме того, к самому зданию можно было попасть только с тяжёлым дыхательным аппаратом.
Рано утром в субботу стало известно о задержании подозреваемого в поджоге. Полиция задержала мотоциклиста, которого заметили на дороге к месту происшествия.Расследование ведёт криминальная полиция Траунштайна.
По информации полиции никто не пострадаль. В "Кельштайнхаусе" никого не было. В этом сезоне здание, которое с 1952 года работает как горный отель, должно было работать до 8 ноября.
"Орлиное гнездо" был построено в 1937-1938 годах на курорте Оберзальцберг. Здание также называют чайным домиком или резиденцией Адольфа Гитлера. При этом сам фюрер нацистской Германии посещал это здание редко: в Оберзальцберге у него был свой загородный дом - "Бергхоф". Позднее соседями Гитлера по курорту стали такие нацистские функционеры, как Мартин Борман, Герман Геринг и Альберт Шпеер.
При этом именно "Кельштайнхаус", в отличие от других домов высокопоставленных нацистов, практически не пострадал во время атак союзников. Для доступа к этом зданию в скалу был встроен "золотой лифт". Сегодня добраться до него можно по Кельштайнштрассе – дороге, по которой сейчас курсируют исключительно автобусы.
Сегодня здание принадлежит федеральной земле Бавария. На территории "Кельштайнхауса" действует историческая выставка
Ранее, в июле, в Австрии — в Браунау-на-Инне — завершили реконструкцию дома, в котором родился Гитлер. В доме стал располагаться полицейский участок. Таким образом Австрия пытается не допустить, чтобы здание и впредь привлекало неонацистов. Реконструкция длилась несколько лет и обошлась примерно в €20 млн.
Долгое время здание находилось в частной собственности. До 2011 года в здании находилась мастерская для людей с особыми потребностями. Владелец не согласился на необходимую реконструкцию, чтобы соответствовать новым требованиям. После судебного спора в 2017 году дом экспроприировали. При этом экспертная комиссия выступила против сноса здания и его превращения в музей. В итоге, здание реконструировали, сделав пригодным под нужды полицейских.
Мемориальная доска перед зданием гласит: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом".
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