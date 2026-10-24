https://ukraina.ru/20261024/rostislav-ischenko-zelenskiy-sdelal-vse-dlya-togo-chtoby-ssha-zakhoteli-primerno-nakazat-ukrainu-1084034102.html

Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину

Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину - 24.10.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину

В Евросоюзе по поводу Украины нет консенсуса. Там есть страны и политические силы, которые считают, что Украину надо поддерживать, и есть страны и политические силы, которые говорят, что надо о ней забыть. В Штатах же постепенно складывается консенсус относительно того, что Украину надо примерно наказать, чтобы другим неповадно было.

2026-10-24T06:30

2026-10-24T06:30

2026-10-24T06:30

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украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По данным украинских чиновников, на Украине по-прежнему действуют ограничения скорости для Starlink и его военной версии Starshield в Украине, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет задерживаются.- Ростислав Владимирович, остается ли Starlink и передача разведданных инструментом давления США на Зеленского?- Starlink это прежде всего средство связи ВСУ, потому что старты российских ракет отслеживают спутники-шпионы. Проблема же Зеленского не только в том, что ПВО не видит сами пуски ракет, а в том, что она не может эти ракеты сбивать. У них нет ракет-перехватчиков для Patriot, а Штаты не только сами отказались продавать, но и запретили их перепродажу Украине.Трамп явно делает ставку на попытку достичь договоренности с Россией и Китаем. Но трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат. До трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась.Даже если республиканцы проиграют демократам выборы в Конгресс сейчас, то через два года в Штатах пройдут главные выборы, когда будет избираться президент и еще треть сенаторов. И если республиканцы смогут там протолкнуть своего президента и отвоевать хотя бы одну из палат парламента у демократов, то для них это будет вполне удовлетворительным результатом. Пока Марко Рубио выглядит как вполне пристойная замена Трампу. Для США это компромиссный вариант. У демократов там сплошная скамейка маразматиков, а Джей Ди Вэнс это радикальный реднек.Для США Рубио это в какой-то степени спасительный вариант. Если он окажется профессионалом в плане управления страной, то американцам повезет. И если Келлог и Рубио в начале президентства Трампа выступали с проукраинских позиций, то сейчас они пыл поумерили, а Рубио уже жестко критикует Зеленского. И не потому, что он госсекретарь, а потому что эта фигура в США непопулярна. Неуважение к президенту США — это неуважение к Соединённым Штатам, это унижение страны.Зеленский, когда он пытается сыграть на стороне демократов против Трампа, он допускает ту же ошибку, которую в своё время допускал Порошенко*. Он рассчитывает получить плюшки для себя, но при этом демонстрирует американцам неуважение к их лидеру.Вряд ли наркоманы из Лос-Анджелеса следят за украинской политикой, но политически ангажированные американцы понимают, что подобного рода демонстративное пренебрежение ведёт к подрыву позиции Штатов в мире. То есть сейчас даже силы, которые в США поддерживали Зеленского и поддерживали Украину, сейчас от этой поддержки постепенно отказываются.В Евросоюзе по поводу Украины нет консенсуса. Там есть страны и политические силы, которые считают, что Украину надо всеми силами поддерживать, и есть страны и политические силы, которые говорят, что надо забыть о ней, как о страшном сне, пусть разбирается Россия без нас. В Штатах же постепенно складывается консенсус относительно того, что Украину надо примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Пока это внушает надежду на то, что после ухода Трампа оружия у Украины больше не станет.- В западной прессе возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае называют чуть ли не "новой Ялтой". Чего следует ждать от этих переговоров?- Трамп не Рузвельт, у него нет за спиной такого консенсуса в США. Рузвельт опирался на широчайшую поддержку избирателей. У Трампа такого нет, поэтому его действия будут скованными. Ему надо думать и о том, как дожить последние два года своего президентства, и о том, как выводить республиканцев на следующие выборы, чтобы у них был шанс на победу. Поэтому у него значительно меньшее пространство для манёвра, чем у Си и у Путина.Обычно США на такие переговоры приходили с бандой своих союзников, а сейчас их союзники стали их же противниками. Трамп может быть и договорился бы, но ему надо договориться так, чтобы в США его не объявили предателем те же демократы.Хотя потенциал для новой Ялты есть. Договориться на троих возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной. Но устроит ли этот формат Штаты, которые совсем недавно боролись за гегемонию? И внутри страны большинство избирателей поддерживает борцов за гегемонию. Не случайно Трамп уделяет меньше внимания реформам, которые он обещал еще в 2016 году, а больше внимания подчеркиванию роли США, причем их силовых возможностей в мире.Поэтому вряд ли договоренности, которых удастся достичь будут слишком радикальными, и вряд ли они проживут больше двух-трех лет. Для того, чтобы спокойно завершить украинский кризис, нам этого должно хватить. Но переговоры могут закончиться и ничем. Ситуация сейчас в мире очень сложная. Си и Путин отступать не намерены и будут выдавливать из Трампа все возможные уступки.Для Китая это открытие новых возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, а для России, если не давление на Европу с тем, чтобы она перешла в формат мирного урегулирования, то прекращение американского военного сотрудничества с европейцами и снятие американских санкций. И признание фактического положения вещей на Украине независимо от того, в каком формате закончится кризис. Не уверен, что у Тампа хватит внутриполитических сил, чтобы все это выполнить.Вопрос в том, смогут ли США дистанцироваться от своих агрессивных европейских партнеров или нет? Если не смогут, то европейцы будут их постоянно подталкивать к выполнению обязательств по НАТО и все европейские провокации прикрывать американским ядерным щитом. Рано или поздно это приведет к мировой войне с участием США. В интересах США договорится с Россией напрямую и не вступать в конфликт.- Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины разъяснений в связи с беспилотником, который взорвался на территории Литвы. По его словам, Польша не разрешает проведение операций на своей территории или над нею без согласия Польского государства. Чем все это закончится?- Запускать дрон через Польшу, Литву и всю Прибалтику, наверное, можно, тем более, что Украина заявляла, что у неё есть дроны, которые летят на 3000 километров. Но даже это далековато. Это может быть либо неудачная провокация, либо случайность в рамках взаимоотношений между Украиной, Польшей и Литвой. Поляки уже пытались скрывать дроны, которые прилетали в Польшу с Украины, и называть их российскими. Правительство Туска пытается сохранить с Украиной рабочие отношения вопреки работе польского президента и вопреки пожеланиям польского общества.Для поляков и даже для вполне адекватных венгров Украина является необходимым барьером. Орбан, когда он еще был премьером, говорил, что Венгрия считает необходимым сохранение независимой Украины, потому что она является барьером, отделяющим Венгрию от России. И та же самая концепция существует в Польше. То есть между Польшей и Россией должен существовать некий барьер, желательно контролируемый Польшей, Европейским Союзом, НАТО. Поэтому они и в Белоруссии пытались переворот устроить.Прибалтика, Белоруссия, Украина — должны были быть санитарным кордоном, который бы обеспечивал Польше абсолютную безопасность. Поэтому они крайне нервничают по поводу будущего Украины, которого нет. И поэтому они совсем недавно проводили учения по отправке западных войск на Украину.Формальная легенда учений предполагала, что они туда входят после прекращения огня между Россией и Украиной. Запад хочет прикрыться и гуманитарными вопросами для того, чтобы отправить войска на Украину, сделав это по просьбе украинского правительства.В Восточной и Северной Европе больших изменений не происходит. Независимо от внутриполитических проблем, для них стратегическая цель это сдерживание России или даже ее ликвидация как большого государства для контроля над российскими ресурсами. Все остальное для них является второстепенным.*признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20261021/chem-zakonchitsya-isterika-polshi-iz-za-dronov-s-ukrainy-i-zachem-nuzhny-sertifikaty-ukrainstva--ischenko-1083978983.html

https://ukraina.ru/20261023/andrey-sidorov-tramp-vozobnovit-podderzhku-ukrainy-esli-posle-vyborov-v-ssha-reshit-chto-emu-eto-1084032778.html

https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, нато, украина.ру, миа "россия сегодня"