Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным - 24.07.2024 Украина.ру
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Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным
Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным - 24.07.2024 Украина.ру
Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным
Очевидно, что финансовые и оборонные возможности Европы по поставкам техники исчерпаны. Британцы, хотя они глубоко погружены в украинские хитросплетения и политические игры, помочь ничем особо не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
2024-07-24T03:30
2024-07-24T03:30
новости
европа
украина
сша
михаил павлив
владимир зеленский
дональд трамп
выборы
британия
военная помощь
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По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с головой, "незамутненной собственной избирательной кампанией", попытается подключиться к этому процессу, отметил политолог.В украинских политических элитах давно царит уныние. Но оно не связано с отходом Байдена от предвыборной гонки. Президент США и так был далеко не тем человеком, который держал руку на пульсе украинского вопроса, отметил он. Команда Байдена остается, но она будет заниматься в первую очередь выборами. Украинский вопрос сейчас будет глубоко второстепенным. Там это все давно понимают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.руО том, насколько удары по энергосистеме Украины воздействуют на военно-промышленный комплекс и умы местного населения - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского
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украина
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новости, европа, украина, сша, михаил павлив, владимир зеленский, дональд трамп, выборы, британия, военная помощь, поставки, урсула фон дер ляйен, переговоры
Новости, Европа, Украина, США, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, выборы, Британия, военная помощь, поставки, Урсула фон дер Ляйен, переговоры

Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным

03:30 24.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Очевидно, что финансовые и оборонные возможности Европы по поставкам техники исчерпаны. Британцы, хотя они глубоко погружены в украинские хитросплетения и политические игры, помочь ничем особо не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с головой, "незамутненной собственной избирательной кампанией", попытается подключиться к этому процессу, отметил политолог.
"При этом очевидно, что финансовые и оборонные возможности Европы по поставкам техники исчерпаны. Британцы, хотя они глубоко погружены в украинские хитросплетения и политические игры, помочь ничем особо не могут", - подчеркнул Павлив.
В украинских политических элитах давно царит уныние. Но оно не связано с отходом Байдена от предвыборной гонки. Президент США и так был далеко не тем человеком, который держал руку на пульсе украинского вопроса, отметил он.
Команда Байдена остается, но она будет заниматься в первую очередь выборами. Украинский вопрос сейчас будет глубоко второстепенным. Там это все давно понимают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько удары по энергосистеме Украины воздействуют на военно-промышленный комплекс и умы местного населения - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского
Дмитрий Бавырин интервью
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Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы Зеленский подписал договоры о совместной безопасности с каким-то количеством влиятельных стран, в которых четко прописано оказание дальнейшей помощи Украине. Если бои прекратятся, это не значит, что прекратится помощь. Наоборот. Западу будет еще проще помогать Украине, потому что наши ракеты и беспилотники не будут за этой помощью охотиться
 
НовостиЕвропаУкраинаСШАМихаил ПавливВладимир ЗеленскийДональд ТрампвыборыБританиявоенная помощьпоставкиУрсула фон дер Ляйенпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
03:30Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным
03:15Мы способны отразить угрозу: Алёхин раскрыл, чем ответил Россия на передачу Киеву натовских истребителей
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