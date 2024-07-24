Михаил Павлив: оборонные возможности Европы исчерпаны и вопрос Украины становится глубоко второстепенным
Очевидно, что финансовые и оборонные возможности Европы по поставкам техники исчерпаны. Британцы, хотя они глубоко погружены в украинские хитросплетения и политические игры, помочь ничем особо не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с головой, "незамутненной собственной избирательной кампанией", попытается подключиться к этому процессу, отметил политолог.
"При этом очевидно, что финансовые и оборонные возможности Европы по поставкам техники исчерпаны. Британцы, хотя они глубоко погружены в украинские хитросплетения и политические игры, помочь ничем особо не могут", - подчеркнул Павлив.
В украинских политических элитах давно царит уныние. Но оно не связано с отходом Байдена от предвыборной гонки. Президент США и так был далеко не тем человеком, который держал руку на пульсе украинского вопроса, отметил он.
Команда Байдена остается, но она будет заниматься в первую очередь выборами. Украинский вопрос сейчас будет глубоко второстепенным. Там это все давно понимают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
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