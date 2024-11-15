Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым - 15.11.2024 Украина.ру
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Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым
Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым - 15.11.2024 Украина.ру
Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым
Крым открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости
2024-11-15T10:04
2024-11-15T10:04
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"Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов.Он объяснил, что вкладывать инвестиции в Россию выгодно.О возможной новой должности Маска - в материале "Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн на сайте Украина.ру.
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новости, россия, илон маск, владимир константинов, крым, дональд трамп
Новости, Россия, Илон Маск, Владимир Константинов, Крым, Дональд Трамп

Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым

10:04 15.11.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Крым открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов.
Он объяснил, что вкладывать инвестиции в Россию выгодно.
"У нас есть ресурсы, ограниченные на планете Земля. У него же — есть технологии, наука. Может хорошая связка получиться", - подчеркнул глава парламента.
О возможной новой должности Маска - в материале "Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияИлон МаскВладимир КонстантиновКрымДональд Трамп
 
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