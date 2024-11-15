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Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым

Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым - 15.11.2024 Украина.ру

Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым

Крым открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-11-15T10:04

2024-11-15T10:04

2024-11-15T10:04

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"Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов.Он объяснил, что вкладывать инвестиции в Россию выгодно.О возможной новой должности Маска - в материале "Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн на сайте Украина.ру.

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новости, россия, илон маск, владимир константинов, крым, дональд трамп