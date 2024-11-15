Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Крым открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Маска все хотят видеть инвестором. У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска", - сказал Константинов.
Он объяснил, что вкладывать инвестиции в Россию выгодно.
"У нас есть ресурсы, ограниченные на планете Земля. У него же — есть технологии, наука. Может хорошая связка получиться", - подчеркнул глава парламента.
О возможной новой должности Маска - в материале "Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн на сайте Украина.ру.