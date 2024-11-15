Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией
08:20 15.11.2024 (обновлено: 09:08 15.11.2024)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 51 украинский дрон над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило 15 ноября Минобороны России
В частности, 36 беспилотников – над территорией Краснодарского края, три – над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.
Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь в своем телеграм-канале уточнил, что в результате падения БПЛА были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет.
Места падения беспилотников в оцеплены, на местеработают оперативные службы.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.