https://ukraina.ru/20241115/1058925675.html

Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией

Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией - 15.11.2024 Украина.ру

Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 51 украинский дрон над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило 15 ноября Минобороны России

2024-11-15T08:20

2024-11-15T08:20

2024-11-15T09:08

новости

россия

азовское море

краснодарский край

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/16/1056411443_0:105:3202:1906_1920x0_80_0_0_0d979489c92b754c685a8a8b6c665a0b.jpg

В частности, 36 беспилотников – над территорией Краснодарского края, три – над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь в своем телеграм-канале уточнил, что в результате падения БПЛА были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет. Места падения беспилотников в оцеплены, на местеработают оперативные службы.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

россия

азовское море

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, азовское море, краснодарский край, минобороны, вооруженные силы украины