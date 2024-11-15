Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией - 15.11.2024 Украина.ру
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Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией
Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией - 15.11.2024 Украина.ру
Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 51 украинский дрон над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило 15 ноября Минобороны России
2024-11-15T08:20
2024-11-15T09:08
новости
россия
азовское море
краснодарский край
минобороны
вооруженные силы украины
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В частности, 36 беспилотников – над территорией Краснодарского края, три – над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь в своем телеграм-канале уточнил, что в результате падения БПЛА были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет. Места падения беспилотников в оцеплены, на местеработают оперативные службы.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
россия
азовское море
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новости, россия, азовское море, краснодарский край, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Азовское море, краснодарский край, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией

08:20 15.11.2024 (обновлено: 09:08 15.11.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 51 украинский дрон над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило 15 ноября Минобороны России
В частности, 36 беспилотников – над территорией Краснодарского края, три – над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.
Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь в своем телеграм-канале уточнил, что в результате падения БПЛА были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет.
Места падения беспилотников в оцеплены, на местеработают оперативные службы.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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