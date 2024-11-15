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Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк

Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк - 15.11.2024 Украина.ру

Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале заверил, что Украина не занимается созданием ядерного оружия

2024-11-15T07:54

2024-11-15T07:54

2024-11-15T07:54

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"Такое оружие (ядерное - ред.), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире", - написал Подоляк.В своей публикации он несколько раз отметил, что Киев не занимается созданием ядерного оружия, а "украинской бомбы" не существует.Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в спецоперации.Подробнее о ядерном оружии - в материале Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, михаил подоляк, киев, россия, владимир зеленский, нато