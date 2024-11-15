https://ukraina.ru/20241115/1058925519.html
Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк
Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк - 15.11.2024 Украина.ру
Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале заверил, что Украина не занимается созданием ядерного оружия
2024-11-15T07:54
2024-11-15T07:54
2024-11-15T07:54
новости
украина
михаил подоляк
киев
россия
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c574e93ffa7a1c1d511fdbb8fc9c473f.jpg
"Такое оружие (ядерное - ред.), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире", - написал Подоляк.В своей публикации он несколько раз отметил, что Киев не занимается созданием ядерного оружия, а "украинской бомбы" не существует.Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в спецоперации.Подробнее о ядерном оружии - в материале Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_8a3bacf20e3f4b0b206bb1929673ebe7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, михаил подоляк, киев, россия, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Киев, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале заверил, что Украина не занимается созданием ядерного оружия
"Такое оружие (ядерное - ред.), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире", - написал Подоляк.
В своей публикации он несколько раз отметил, что Киев
не занимается созданием ядерного оружия, а "украинской бомбы" не существует.
Ранее Киев призывал Запад
к скорейшему приглашению Украины в НАТО
, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия".
Газета Bild
со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в спецоперации.