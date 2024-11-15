Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра - 15.11.2024 Украина.ру
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Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра
Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра - 15.11.2024 Украина.ру
Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра
Если ВС РФ захлопнут несколько котлов, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T06:00
2024-11-15T06:00
новости
россия
днепр
южно-донецкое направление
окружение
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всу
детали
сво
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Если успехи на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то российские войска будут развивать наступление в Запорожье. Если ВС РФ зайдут в тыл Орехову и Гуляйполю, это не сулит ничего хорошего для группировки ВСУ, которая удерживает их из последних сил, сообщил эксперт.По мнению аналитика, после этого бреши в украинской обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр.Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У ВС РФ много тепловизоров, чтобы наносить по ВСУ высокоточные удары, указал он."Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, зачем ВСУ раздергивают обученные на Западе бригады — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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днепр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днепр, южно-донецкое направление, окружение, вс рф, всу, детали, сво, спецоперация, владимир путин, степь, днепр (река), отступление
Новости, Россия, Днепр, Южно-Донецкое направление, окружение, ВС РФ, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация, Владимир Путин, степь, Днепр (река), отступление

Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра

06:00 15.11.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Если ВС РФ захлопнут несколько котлов, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если успехи на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то российские войска будут развивать наступление в Запорожье. Если ВС РФ зайдут в тыл Орехову и Гуляйполю, это не сулит ничего хорошего для группировки ВСУ, которая удерживает их из последних сил, сообщил эксперт.
"Наш президент (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери", — сказал Леонков.
По мнению аналитика, после этого бреши в украинской обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр.
Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У ВС РФ много тепловизоров, чтобы наносить по ВСУ высокоточные удары, указал он.
"Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О том, зачем ВСУ раздергивают обученные на Западе бригады — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Мира Тэрада интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Вчера, 05:30
Мира Тэрада: Для Запада права человека — часть популистской риторики. Мы должны действовать иначеПрошедшая американские тюрьмы глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в эксклюзивом интервью изданию "Украина.ру" об американских выборах, свободе слова, преследовании журналистов, надеждах на мир, проблемах в странах БРИКС и необходимости создания новых международных правозащитных структур, которые услышат тех, кто сегодня лишен голоса.
 
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