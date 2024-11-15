https://ukraina.ru/20241115/1058909624.html

Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра

Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра - 15.11.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра

Если ВС РФ захлопнут несколько котлов, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T06:00

2024-11-15T06:00

2024-11-15T06:00

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Если успехи на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то российские войска будут развивать наступление в Запорожье. Если ВС РФ зайдут в тыл Орехову и Гуляйполю, это не сулит ничего хорошего для группировки ВСУ, которая удерживает их из последних сил, сообщил эксперт.По мнению аналитика, после этого бреши в украинской обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр.Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У ВС РФ много тепловизоров, чтобы наносить по ВСУ высокоточные удары, указал он."Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, зачем ВСУ раздергивают обученные на Западе бригады — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058877109.html

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южно-донецкое направление

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