Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Если ВС РФ захлопнут несколько котлов, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если успехи на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то российские войска будут развивать наступление в Запорожье. Если ВС РФ зайдут в тыл Орехову и Гуляйполю, это не сулит ничего хорошего для группировки ВСУ, которая удерживает их из последних сил, сообщил эксперт.
"Наш президент (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери", — сказал Леонков.
По мнению аналитика, после этого бреши в украинской обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта ВСУ придется ее сокращать и отступать к Днепру или за Днепр.
Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У ВС РФ много тепловизоров, чтобы наносить по ВСУ высокоточные удары, указал он.
"Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск", — резюмировал собеседник издания.
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