Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь, который расположен между Гуляйполем и Великой Новоселкой. По словам эксперта, это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую ВС РФ активно вели и раньше.
"Не так давно мы там освободили Левадное. До этого был прорыв в Макаровку (в южной части села мы установили флаг, но бои за нее еще идут). И помимо взятия Ровнополя мы продвинулись к Новодаровке", — отметил Рожин.
Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас российская армия возвращает эти позиции, добавил он.
По словам журналиста, когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой — серьезного узла дорог, который позволит освобождать юг Донбасса, сообщил эксперт.
"Все это неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
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