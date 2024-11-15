https://ukraina.ru/20241115/1058923669.html

Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья

Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья - 15.11.2024 Украина.ру

Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья

Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-15T06:15

2024-11-15T06:15

2024-11-15T06:15

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Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь, который расположен между Гуляйполем и Великой Новоселкой. По словам эксперта, это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую ВС РФ активно вели и раньше.Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас российская армия возвращает эти позиции, добавил он.По словам журналиста, когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой — серьезного узла дорог, который позволит освобождать юг Донбасса, сообщил эксперт."Все это неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО том, способна ли Украина за нескольких месяцев создать "элементарную" ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи Запада — в материале Василия Стоякина "Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу

https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html

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