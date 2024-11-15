Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья - 15.11.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья
Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья - 15.11.2024 Украина.ру
Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья
Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-15T06:15
2024-11-15T06:15
новости
россия
украина
донбасс
борис рожин
всу
запорожская область
запорожье
наступление
гуляйполе
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Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь, который расположен между Гуляйполем и Великой Новоселкой. По словам эксперта, это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую ВС РФ активно вели и раньше.Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас российская армия возвращает эти позиции, добавил он.По словам журналиста, когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой — серьезного узла дорог, который позволит освобождать юг Донбасса, сообщил эксперт."Все это неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО том, способна ли Украина за нескольких месяцев создать "элементарную" ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи Запада — в материале Василия Стоякина "Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу
https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html
россия
украина
донбасс
запорожская область
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новости, россия, украина, донбасс, борис рожин, всу, запорожская область, запорожье, наступление, гуляйполе, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Борис Рожин, ВСУ, Запорожская область, Запорожье, наступление, Гуляйполе, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья

06:15 15.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Разведчики батальона Мантикора группировки Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и Великой Новоселкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь, который расположен между Гуляйполем и Великой Новоселкой. По словам эксперта, это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую ВС РФ активно вели и раньше.
"Не так давно мы там освободили Левадное. До этого был прорыв в Макаровку (в южной части села мы установили флаг, но бои за нее еще идут). И помимо взятия Ровнополя мы продвинулись к Новодаровке", — отметил Рожин.
Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас российская армия возвращает эти позиции, добавил он.
По словам журналиста, когда ВС РФ освободят Новодаровку, они начнут освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки займутся Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой — серьезного узла дорог, который позволит освобождать юг Донбасса, сообщил эксперт.
"Все это неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
О том, способна ли Украина за нескольких месяцев создать "элементарную" ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи Запада — в материале Василия Стоякина "Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Вчера, 17:42
Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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