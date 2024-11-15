https://ukraina.ru/20241115/1058926490.html

Израильские спецслужбы, деньги и США и другие секреты Зеленского. Главное на Украине на утро 15 ноября

Израильские спецслужбы, деньги и США и другие секреты Зеленского. Главное на Украине на утро 15 ноября - 15.11.2024 Украина.ру

Израильские спецслужбы, деньги и США и другие секреты Зеленского. Главное на Украине на утро 15 ноября

Находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский опубликовал документы о том, что на самом деле происходило в первые годы президентства Владимира Зеленского

2024-11-15T09:12

2024-11-15T09:12

2024-11-15T09:12

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Украинский парламентарий Александр Дубинский, который находится в СИЗО, опубликовал стенограмму проведённого в августе 2024 года опроса экс-замглавы Совета национальной безопасности Украины Владимира Сивковича адвокатом последнего. Документы свидетельствуют: Сивкович, в отношении которого в 2023 году Владимир Зеленский ввёл санкции, помогал последнему в налаживании контактов с Россией, а также обеспечил сотрудничество последнего с израильскими спецслужбами."В марте 2019 года поступила информация о подготовке физического устранения кандидата в президенты Зеленского на фоне раскручиваемых штабом Порошенко скандалов со сдачей крови на наличие наркотиков. С целью нейтрализации преступных намерений мной была одобрено решение о приезде представителей спецслужб Израиля в штаб Зеленского. Приезд и их идентификация дали понять руководству СБУ и президенту, что спецслужбам всё известно и от идеи таким образом "снять" конкурента с избирательной гонки им пришлось отказаться. Контракт с Global Analytica (компанией, через которую финансировалось прибытие на Украину действующих и бывших сотрудников спецслужб Израиля — Ред.) был заключён [гражданином США] Маркусом Коэном при моём личном участии. Также мной было обеспечено финансирование. На Украине с представителями компании работали Иван Баканов и Олег Кулинич", - заявил Сивкович.Баканов после прихода к власти Зеленского и до июля 2022 года занимал пост главы Службы безопасности Украины. Кулинич — с октября 2020 года по март 2022 года — пост начальника "Главного управления СБУ по АР Крыму". Позднее Кулинича обвинили в госизмене.В тексте опроса Сивкович также рассказал о том, что в период с 2017 по 2019 годы свыше 17 лет "встречался в странах ЕС и Израиле для организации подготовительной работы к выборам в США, возбуждения в Минюсте США уголовного дела касательно коррупционной деятельности в отношении Петра Порошенко и его команды, а также организации избирательных процессов и их финансирования"."Лично с Бакановым не встречался. Представителей спецслужб РФ на эти встречах не было и быть не могло", - подчеркнул Сивкович.При этом он сообщил, что помогал финансировать кампанию Зеленского."С компанией Signal Group Conslulting LLC договор подписывал лично Коэн Маркус. Все траты по организации работы по продвижению на территории США интересов Зеленского и партии "Слуга народа", в частности выполнения финансовых обязательств перед Signal Group обеспечивал я", - отмечал Сивкович.Также Сивкович рассказал о том, как Зеленский искал сотрудничества с Россией."Я организовывал Александру Беляеву как представителю президента Зеленского встречу с министром обороны РФ с целью создания закрытого канала связи, установления мира, освобождения 24 "керченских моряков", а также передавал подарок, привезённый Беляевым от Зеленского, президенту Российской Федерации. Всё это делал для установления мира и демократии на Украине, т. к. верил, что реализация предвыборной программы президента Зеленского В.А. обеспечит выполнение этих целей", - заявил Сивкович.Сивкович подчеркнул: переговоры с руководством РФ проводились по инициативе украинского руководства. При этом, судя по его показаниям, переговоры саботировались некоторыми членами украинского правительства."Готовил ряд документов в интересах президента Украины и совершал встречи в АП РФ, СНБО (Совбезе РФ — Ред.), МО, МИД РФ. В результате стали возможны переговоры президентов, диалог на уровне представителей, а также начаты закрытые переговоры с представителем Зеленского. Текст писем МИД Украины для освобождения 24 "керченских моряков" дважды перерабатывали на Украине, пока не сняли министра Климкина (перед третьим вариантом письма)", - отмечал Сивкович.Нардеп Дубинский, который и опубликовал текст опроса Сивковича его адвокатом, указал, что эти материалы были легализованы в уголовном производстве, которое расследует Госбюро расследований Украины в отношении Кулинича."В этих показаниях идет речь о попытке установления канала связи с Кремлем при посредничестве Сивковича - в интересах Баканова и Зеленского. А также об участии Сивковича в избирательной кампании Зеленского в 2019-м году", - отметил Дубинский.При этом он напомнил, в чём на современной Украине обвиняют самого Сивковича."Напомню, что согласно лжесвидетельствам помощника Деркача по фамилии Колесников в “деле Дубинского” - Сивкович, якобы, искал контактов с Деркачем для спецоперации против Украины. Но, оказывается, контактов с Сивковичем искал сам Зеленский…" - указал Дубинский.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии назвал документы с опросом Сивковича сенсационными."Сенсационные документы были опубликованы арестованным нардепом Дубинским. Это показания экс-замглавы СНБОУ времен Януковича Владимира Сивковича по уголовному делу к/п 62022080020000039, которое расследуется Государственным бюро расследований в отношении экс-главы Крымского управления СБУ О. Кулинича. Сивкович находится в России, но, судя по этим показаниям, несмотря на санкции, активно перемещается по миру. Про то, что написано в этих показаниях, я давно знал и аккуратно писал об этом. Но теперь мы имеем легализованный судом документ. Адвокат Кулинича получил эти показания у Сивковича, необходимым образом заверил их и приобщил к уголовному делу", - отметил Царёв.Он зобратил внимание на то, что команда Зеленского работала с Сивковичем."Кулинича обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой. Сивкович же в своих показаниях рассказывает о том, что Кулинич, как и Зеленский, Баканов, Беляев, Гордон и прочие сотрудничали с непосредственно с ним. В интересах Зеленского, надеясь, что молодая команда прекратит войну на Украине, Сивкович помогал им прийти к власти. Для этого Сивкович помогал команде Зеленского получить поддержку США. Собирал материалы и передавал в Министерство юстиции США с целью возбуждения уголовных дел на Порошенко и его окружение. По ряду эпизодов проходил Байден и его сын. Сивкович проводил совещания и консультировал штаб Зеленского во время избирательной кампании. Когда во время избирательной кампании возник риск физического устранения Зеленского, он посодействовал приезду в Киев представителей израильских спецслужб для устранения этих рисков", - отметил Царёв.По его словам, понятно, почему Сикович дал такие показания — он хотел помощь своим товарищам, арестованным по этому делу."Надо отдать ему должное, он великолепно понимал, что, дав такие показания, он стал личным врагом и Зеленского, и Баканова со всеми вытекающими рисками. Забавно, что в результате расследования деятельности ряда чиновников из окружения Зеленского, обвиненных в работе на Россию, следствие вышло само на себя — на Зеленского", - подытожил Царёв.Ранее он указывал, что не исключено, что в будущем всплывут факты о том, как Зеленский искал связи с Россией и о том, как угодливо вёл себя с российским руководством до того момента, как "нашёл себе хозяев в виде британцев".Примечательно, что на Украине опубликованные Дубинским документы "не заметили" мейнстримные СМИ.Об истории промышленности независимой Украины - в статье Ивана Лизана "Без промышленности вам лучше". Ответ украинскому активисту Касьянову".

https://ukraina.ru/20241114/1058915020.html

https://ukraina.ru/20241114/1058903786.html

https://ukraina.ru/20241114/1058890682.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, иван баканов, сбу, сизо, сша