По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО - 15.11.2024 Украина.ру
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По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО
По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО - 15.11.2024 Украина.ру
По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО
Что касается целей, то прилет по монетному двору в Киеве был показательным. Более симптоматичны прилеты по подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-15T05:45
2024-11-15T05:45
новости
киев
россия
украина
борис рожин
вкс
ракеты
ракетный удар
герань
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Ранее ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. В ряде регионов были введены ограничения света для промышленности и бизнеса. Особенно запоминающимся получилось попадание по банкнотно-монетному двору в Киеве.Нужно отметить, что по Киеву уже давно так серьезно не прилетало. При этом достигают своих целей не только ракеты. "Герани" также себя спокойно чувствуют даже в светлое время суток, сообщил эксперт.Это связано с тем, что на вооружении ВС РФ стало больше "Гераней" и "Гербер", которые в ежедневном режиме производятся и попадают на фронт, а также с общей деградацией украинской ПВО, отметил журналист.Дело в том, что часть обученных расчетов противника, которые занимались борьбой с беспилотниками в тылу, из-за ухудшения ситуации на фронте отправляют в линейные бригады, чтобы хоть как-то закрыть дыры в украинской обороне, констатировал Рожин."Что касается целей, то прилет по монетному двору был показательным. Гораздо более симптоматичны прилеты по различным подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
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новости, киев, россия, украина, борис рожин, вкс, ракеты, ракетный удар, герань, бпла, пво, всу, сво, спецоперация, тэс, оборона, детали
Новости, Киев, Россия, Украина, Борис Рожин, ВКС, ракеты, ракетный удар, Герань, БПЛА, ПВО, ВСУ, СВО, Спецоперация, ТЭС, оборона, детали

По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО

05:45 15.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Что касается целей, то прилет по монетному двору в Киеве был показательным. Более симптоматичны прилеты по подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. В ряде регионов были введены ограничения света для промышленности и бизнеса. Особенно запоминающимся получилось попадание по банкнотно-монетному двору в Киеве.
Нужно отметить, что по Киеву уже давно так серьезно не прилетало. При этом достигают своих целей не только ракеты. "Герани" также себя спокойно чувствуют даже в светлое время суток, сообщил эксперт.
Это связано с тем, что на вооружении ВС РФ стало больше "Гераней" и "Гербер", которые в ежедневном режиме производятся и попадают на фронт, а также с общей деградацией украинской ПВО, отметил журналист.
Дело в том, что часть обученных расчетов противника, которые занимались борьбой с беспилотниками в тылу, из-за ухудшения ситуации на фронте отправляют в линейные бригады, чтобы хоть как-то закрыть дыры в украинской обороне, констатировал Рожин.
"Что касается целей, то прилет по монетному двору был показательным. Гораздо более симптоматичны прилеты по различным подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
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