https://ukraina.ru/20241115/1058923153.html

По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО

По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО - 15.11.2024 Украина.ру

По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО

Что касается целей, то прилет по монетному двору в Киеве был показательным. Более симптоматичны прилеты по подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-15T05:45

2024-11-15T05:45

2024-11-15T05:45

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Ранее ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. В ряде регионов были введены ограничения света для промышленности и бизнеса. Особенно запоминающимся получилось попадание по банкнотно-монетному двору в Киеве.Нужно отметить, что по Киеву уже давно так серьезно не прилетало. При этом достигают своих целей не только ракеты. "Герани" также себя спокойно чувствуют даже в светлое время суток, сообщил эксперт.Это связано с тем, что на вооружении ВС РФ стало больше "Гераней" и "Гербер", которые в ежедневном режиме производятся и попадают на фронт, а также с общей деградацией украинской ПВО, отметил журналист.Дело в том, что часть обученных расчетов противника, которые занимались борьбой с беспилотниками в тылу, из-за ухудшения ситуации на фронте отправляют в линейные бригады, чтобы хоть как-то закрыть дыры в украинской обороне, констатировал Рожин."Что касается целей, то прилет по монетному двору был показательным. Гораздо более симптоматичны прилеты по различным подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом

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