Главное за ночь 15 ноября - 15.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241115/1058925826.html
Главное за ночь 15 ноября
Главное за ночь 15 ноября - 15.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 ноября
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Целая серия ударов была нанесена по целям в Одессе. Также сообщалось о взрывах в Винницкой,... Украина.ру, 15.11.2024
2024-11-15T08:06
2024-11-15T08:06
новости
россия
украина
владимир рогов
сергей михеев
вооруженные силы украины
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953812_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0b936382a2527c66fd79c027f81482b8.jpg
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Целая серия ударов была нанесена по целям в Одессе. Также сообщалось о взрывах в Винницкой, Кировоградской и Тернопольской областях.Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении за ночь 51 БПЛА: 36 - над Краснодарским краем, три – над Крымом, два – над Белгородской областью и 10 - над акваторией Азовского моря.ВС РФ выбили украинских боевиков из н.п. Новодаровка, взяв запорожское село под контроль, сообщил Владимир Рогов.ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов, - рассказал военнослужащий расчета "Града" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск.Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал оказавшийся в плену солдат ВСУ Сергей Палий.Более 10 стран хотят купить у России подавитель "роя" беспилотников "Изделие РБ-504П-Э", указал гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953812_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_3bb06b2f80f1a6b4bdcbd320d9e4ceb0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир рогов, сергей михеев, вооруженные силы украины, бпла
Новости, Россия, Украина, Владимир Рогов, Сергей Михеев, Вооруженные силы Украины, БПЛА

Главное за ночь 15 ноября

08:06 15.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Целая серия ударов была нанесена по целям в Одессе. Также сообщалось о взрывах в Винницкой, Кировоградской и Тернопольской областях.
Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении за ночь 51 БПЛА: 36 - над Краснодарским краем, три – над Крымом, два – над Белгородской областью и 10 - над акваторией Азовского моря.
ВС РФ выбили украинских боевиков из н.п. Новодаровка, взяв запорожское село под контроль, сообщил Владимир Рогов.
ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов, - рассказал военнослужащий расчета "Града" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск.
Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал оказавшийся в плену солдат ВСУ Сергей Палий.
Более 10 стран хотят купить у России подавитель "роя" беспилотников "Изделие РБ-504П-Э", указал гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир РоговСергей МихеевВооруженные силы УкраиныБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12Израильские спецслужбы, деньги и США и другие секреты Зеленского. Главное на Украине на утро 15 ноября
08:52Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп
08:20Средства ПВО за ночь перехватили 51 украинский беспилотник над Россией
08:06Главное за ночь 15 ноября
07:54Ядерная бомба не поможет Украине победить в конфликте — Подоляк
07:32Успеть до ухода Байдена. Пентагон пообещал еженедельно накачивать Киев оружием
07:16Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском
07:00Первая симфония о войне в Донбассе, память о Параджанове. События культуры
06:45Ветеран ополчения "Панда": "Получаю 10 тысяч в месяц, а за операцию плачу 150"
06:30Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке
06:25"Без промышленности вам лучше". Ответ украинскому активисту Касьянову
06:20Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев
06:15Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья
06:10Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам - обсуждают эксперты
06:00Алексей Леонков: когда ВС РФ захлопнут несколько котлов, ВСУ придется по голой степи бежать до Днепра
05:50Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:45По Киеву давно так не прилетало: Борис Рожин о том, почему стремительно деградирует вражеская ПВО
05:30ВС РФ накрывают скопления живой силы и техники ВСУ, ослабляя группировку врага под Курском — Рожин
05:20Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
05:15По Киеву прилетает со всех сторон: Леонков о том, почему трещат фланги и разваливается управление ВСУ
Лента новостейМолния