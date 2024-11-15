https://ukraina.ru/20241115/1058925826.html

Главное за ночь 15 ноября

Главное за ночь 15 ноября - 15.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 ноября

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Целая серия ударов была нанесена по целям в Одессе. Также сообщалось о взрывах в Винницкой,... Украина.ру, 15.11.2024

2024-11-15T08:06

2024-11-15T08:06

2024-11-15T08:06

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Целая серия ударов была нанесена по целям в Одессе. Также сообщалось о взрывах в Винницкой, Кировоградской и Тернопольской областях.Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении за ночь 51 БПЛА: 36 - над Краснодарским краем, три – над Крымом, два – над Белгородской областью и 10 - над акваторией Азовского моря.ВС РФ выбили украинских боевиков из н.п. Новодаровка, взяв запорожское село под контроль, сообщил Владимир Рогов.ВСУ пытаются уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов, - рассказал военнослужащий расчета "Града" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск.Мобилизованным ВСУ, проходящим подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр, так как были случаи побегов, рассказал оказавшийся в плену солдат ВСУ Сергей Палий.Более 10 стран хотят купить у России подавитель "роя" беспилотников "Изделие РБ-504П-Э", указал гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Борис Рожин: ВС РФ режут Времевский выступ и готовятся освобождать юг Донбасса и север Запорожья на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир рогов, сергей михеев, вооруженные силы украины, бпла