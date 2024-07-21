https://ukraina.ru/20240721/1056371435.html

Ростислав Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского

Ростислав Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского - 21.07.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского

Американцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании.

2024-07-21T10:59

2024-07-21T10:59

2024-07-21T10:59

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украина.ру

миа "россия сегодня"

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Они прекрасно понимают, что если на Украине удержится какой-то межеумочный режим из проевропейских политиков, то он попытается получить от России льготы и привилегии, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. А политически все равно будут ориентироваться на Запад. И все равно будут в любой момент готовы начать с России очередной конфликт.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, какие последствия будут у неудачного покушения на Трампа?- Для Америки никаких последствий не будет. Если бы Трампа убили, у республиканцев шансы стали бы чуть хуже, но можно строить выборы и на идее, давайте покажем убийцам Трампа, что мы все равно выиграем. Тоже неплохой ход в избирательной кампании. А выберут, хоть Трампа, хоть Байдена, хоть мышку-норушку, хоть неведомую зверушку, все равно у Америки есть традиционные интересы, и у Америки есть традиционные элиты, которые эти интересы обслуживают. И у Америки нет намерений менять свою стратегию.Она может менять тактические ходы, может переносить свое основное давление с России на Китай и обратно, или начинать конфронтацию сразу с обоими противниками. У нее могут быть внутриполитические зигзаги, они могут сегодня целовать неграм ботинки, завтра рубить неграм головы, но если исходить из глобальной политики, ничего серьезно измениться не должно.- Насколько сильно внутренняя политика США влияет на поддержку Вашингтоном киевского режима?- Иногда влияет. Например, когда республиканцам надо было серьезно подорвать позиции Байдена, и они делали ставку на быстрое схлопывание Украины до выборов, они на протяжении 8 месяцев блокировали выделение Украины американской помощи. Но в конечном итоге все равно нашли лазейку и американскую помощь заместили европейской.Украина пережила не лучшие времена, когда она рассчитывала на 50 или 60 миллиардов американских долларов уже в октябре 23-го года, а серьезная американская помощь начала поступать где-то только в апреле 24-го года. Но в любом случае, американские союзники взяли на себя часть финансирования.При приходе Трампа к власти, при его первых маневрах после прихода к власти, могут быть опять какие-то перебои с финансированием Украины. Европейцы и американцы уже позаботились о том, чтобы создать там натовские фонды, европейские фонды и так далее, чтобы это финансирование не прекращалось. То есть, они уже наученные опытом, пытаются подстраховаться от американских внутриполитических зигзагов.- Насколько сильно удары по энергосистеме Украины воздействуют на военно-промышленный комплекс и на умы населения? Если судить по тому, что пишут украинцы в социальных сетях, то они ненавидят в первую очередь как раз власть Украины и довольно агрессивно реагируют на все попытки сместить вектор на Россию.- Мы читаем в социальных сетях в основном то, что нам хочется читать. Я полагаю, что есть значительные слои населения, которые обвиняют как раз Россию. Потому что они обвиняют Россию во всем. Даже если у них засуха наступит, они все равно будут обвинять Россию. У них такой психотип. Население везде делится, например, на одинаковые группы. Одна предъявляет все претензии к своему правительству, другая склонна предъявлять претензии к каким-то там внешним врагам, стихийным бедствиям.Другое дело, что на Украине уже не осталось как таковой военной промышленности. Даже легкую бронетехнику, снаряды, патроны Украина получает из-за рубежа. Понятно, что какие-то ремонтные предприятия остались. Понятно, что что-то Украина еще выпускает в абсолютно мизерном количестве, не позволяющем даже несколько недель вести боевые действия на основе только собственного производства.Эти предприятия останутся с электроэнергией, потому что достаточно подвезти дизель-генератор, и такое небольшое предприятие, почти кустарная мастерская, будет работать. Кроме того, даже крупные военные предприятия в свое время были обеспечены альтернативными источниками энергии. Не на все 100%, но, тем не менее, они могли обеспечивать работу критически важных производств, даже при полном отключении электричества.Повлияют ли удары на работу электрифицированных железных дорог? Там тоже постараются каким-то образом обеспечить их работу, так как это касается переброски войск и военных грузов. Либо будут еще больше опять использовать тепловозы, либо постараются, чтобы в контактной сети постоянно был ток. Население будет отключаться первым.Даже в осажденном городе в средние века от воды, еды, если их становилось мало, первым отключалось население, потому что гарнизон защищает стены. А население если вымрет, придет новое. А не будет тоже не жалко, потому что гарнизон защищает точку на карте. Украина для своего гарнизона тоже точка на карте, потому что он ориентирован на руководство. Люди, которые руководят этим гарнизоном, люди, которые руководят Украиной, которые руководят вооруженными силами, настроены продолжать свою жизнь за ее пределами.И даже если бы Украина одержала оглушительную победу, они все равно не собирались жить на Украине. Они все равно собирались ее покинуть. Единственное, что они собирались это как можно дольше воровать на Украине.Тем более, что Украина никогда экономно электроэнергию не расходовала. Начиная от массовых потерь в сетях и заканчивая банальным воровством, продажами налево, завышением стоимости и так далее. Чинить один и тот же трансформатор 25 раз, а объяснять, что каждый раз в него прилетает российская ракета, там тоже умеют. И каждый раз получать под это дело отдельный бюджет.- По оценкам украинских чиновников, до 7 миллионов мужчин мобилизационного возраста не обновили данные в ТЦК. К каким последствиям это приведет, и чего стоит бояться среднестатистическому украинцу?- Этим семи миллионам бояться уже нечего. Большая часть из них находится за пределами Украины. Потому что по подсчетам украинских руководителей, их мобилизационный ресурс сейчас составляет примерно полтора миллиона. Это со всеми хромыми, кривыми, больными и так далее, которых они уже призывают. Соответственно, все остальные 5,5 миллиона должны быть за пределами Украины. Часть из них в России, часть в Европейском Союзе. И сейчас пытаются пробраться в Россию через Шереметьево, убеждая сотрудников ФСБ, что это они так шутили. У некоторых получается, но далеко не у всех. Многим приходится оставаться там же в Европе, потому что вернуться на Украину значит немедленно отправиться на фронт.Европа попытается организовать для Украины реэмиграцию населения. То есть они сокращают помощь, в некоторых случаях даже пытаются выдворять каким-то образом. Но это единичные уколы. Это не то же самое, что провести облаву, всех отловить, погрузить в вагоны и отправить на родину. А для массовых депортаций у них нет ни юридической базы, ни сил. И интереса особого нет.Потому что украинские гастарбайтеры, из которых почти половина мужчины, оказывают очень серьезное влияние на польскую экономику. Позитивное влияние. Дешевая рабочая сила. И если их всех отловить и отправить на Украину, то кем их заменить в польской экономике? Нужны рабочие руки. А таджики в Польшу не едут. Поэтому Польша разрывается между умными и красивыми. С одной стороны, хочется побольше набрать для Украины пушечного мяса, а с другой стороны, самим надо.Например, они заявили о создании украинского легиона, но добровольческого. Понятно, некоторым "добровольцам" помогут принять "добровольное" решение. Но я очень сильно сомневаюсь, что те 300-500 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Польше, все будут поголовно зачислены в этот украинский легион. Для поляков даже есть определенные выгоды, чтобы боялись и соглашались на худшие условия и меньшую зарплату, потому что иначе поедешь в окопы.В Германии примерно 50% украинских беженцев сидит на пособии трудоспособного населения. Но это по большей части женщины, которые курсируют между Германией и Украиной и перевозят туда деньги. Кроме того, некоторые уже работают подпольно, чтобы не терять пособия. Так что ожидать там какого-то особого вала украинских новобранцев из Европы Зеленскому не приходится.Демонстративно они что-то попытаются сделать. И какое-то количество украинских мужчин, которым не повезет в Европе, окажутся на фронте. Но это исчезающая малая величина примерно столько российская армия уничтожает за неделю, максимум за две. То есть это на пропагандистскую сферу может повлиять, а на результат на фронте нет.Так же не повлияет на ситуацию на фронте, если Зеленскому удастся призывать 100 тысяч одноногих или 200 тысяч одноруких. Они, может быть, в окопы и пойдут, но, понятное дело, что воевать они будут значительно хуже, чем полноценные. И точно так же астматики, и все остальные, которых сейчас гребут на Украине и отправляют в окопы, штатную численность пополнить. А как они будут воевать, это очень большой вопрос.- В украинском концлагере идет внутриполитическая грызня. Почему Зеленскому не удается заткнуть рот Марьяне Безуглой, которая критикует командный состав ВСУ? И насколько попытка выставить себя альтернативой Зеленскому имеет смысл на Украине?- Зеленский представляет воюющую Украину. Он нужен до тех пор, пока Украина воюет. Потом скрипач не нужен. Все знают, американцы тоже знают, что Украина не только не будет воевать все время, она даже не будет воевать долго. Она уже заканчивается. И скорее всего закончится даже в этом году. Американцы строят свои планы так, как если бы Украины в следующем году уже не было. Если будет, ну хорошо, маленький бонус. Нет, так не жалко.Но они не собираются полностью отказываться от удовольствия эксплуатировать украинскую тему, украинских политиков. Неважно, будет ли Россия стоять во Львове или где-нибудь в Днепропетровске, когда украинский режим окончательно обрушится. Неважно, даже займет ли она всю территорию Украины.Важно, что Соединенные Штаты тогда просто вытащат из резерва политиков, которые сейчас выступают против войны. Если останутся какие-то территории Украины свободные, то там будет проведена избирательная кампания, в результате которой кто-то из них станет президентом, остальные заполнят Верховную Раду новую, где-нибудь там во Львове, в Житомире, где кому повезет. Может быть даже в Киеве.И будут подписывать с Россией мир, который американцы постараются сделать максимально американским. Но как бы они не раскланивались по отношению к России, они все равно развернутся на Запад. И не будет, как у нас некоторые сумасшедшие говорят или пишут в сети, что Россия там на каждом углу поставит военную базу и всех будет контролировать. Во-первых, это очень дорогое удовольствие.Во-вторых, нам силы и средства нужны на других направлениях. В-третьих, на разоренной территории военные базы некому содержать. Ввозить туда все с Дальнего Востока – золотой проект.Американцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании. Они прекрасно понимают, что если на Украине удержится какой-то межеумочный режим из проевропейских политиков, то он попытается получить от России льготы и привилегии, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. А политически все равно будут ориентироваться на Запад. И все равно будут в любой момент готовы начать с России очередной конфликт. Скажут, мы не признаем территориальных потерь, начинаем все сначала.Если будет сидеть хитрый Порошенко, который будет уворачиваться от войны, его могут заменить новым Зеленским. Поэтому американцы не дают этих политиков уничтожить. Ни выгнать из страны, ни просто убить. Они не дают им свалить Зеленского, говорят, не время. И Зеленскому не дают их грохнуть, говорят, это не демократично, это люди, хорошо известные на Западе, они стояли на Майдане, когда ты еще против Майдана выступал. Поэтому нельзя их твоими грязными руками трогать.Таким образом сохраняют баланс на будущее. В конце концов, сбросить всех их с корабля истории, они всегда успеют. Зачем торопиться? Поэтому ни те не могут съесть Зеленского, сколько они не рассказывают об этом, ни Зеленский не может их съесть. Главный директивный орган не принял решения. Вернее, он принял решения, что жить будут пока что все.О миротворческой миссии премьер-министра Венгрии Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", фсб