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Успеть до ухода Байдена. Пентагон пообещал еженедельно накачивать Киев оружием

Успеть до ухода Байдена. Пентагон пообещал еженедельно накачивать Киев оружием - 15.11.2024 Украина.ру

Успеть до ухода Байдена. Пентагон пообещал еженедельно накачивать Киев оружием

Министерство обороны США намерено отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь до ухода американского президента Джо Байдена. Об этом заявила журналистам на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг

2024-11-15T07:32

2024-11-15T07:32

2024-11-15T07:37

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"Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание, отправляя Украине пакеты (оружия - ред.) на еженедельной основе", - сказала она.Ранее Сингх признала, что Пентагону предстоит "очень тяжелая работа", чтобы успеть выделить Киеву всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов.Сингх добавила, что американская армия продолжает регулярно восполнять свои склады с целью не дать им опустеть из-за передачи ВСУ все новых партий помощи.Подробнее об отношении американцев к накачке Украины оружием - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сша, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины