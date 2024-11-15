Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп - 15.11.2024 Украина.ру
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Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп
Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп - 15.11.2024 Украина.ру
Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп на мероприятии некоммерческой организации "Институт политики Америка прежде всего", которое состоялось в поместье Мар-а-Лаго, заявил, что конфликту на Украине пора положить конец
2024-11-15T08:52
2024-11-15T08:52
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"Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться", - сказал Трамп.При этом он не раскрыл подробностей своего плана по разрешению украинского конфликта.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за сутки. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, россия, сша, джо байден, нато
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, США, Джо Байден, НАТО

Конфликту на Украине пора положить конец — Трамп

08:52 15.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
Читать в
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп на мероприятии некоммерческой организации "Институт политики Америка прежде всего", которое состоялось в поместье Мар-а-Лаго, заявил, что конфликту на Украине пора положить конец
"Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться", - сказал Трамп.
При этом он не раскрыл подробностей своего плана по разрешению украинского конфликта.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за сутки. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
 
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