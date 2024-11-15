https://ukraina.ru/20241115/1058928031.html

А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин

А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин - 15.11.2024 Украина.ру

А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал торги Зеленского с будущим правительством США, а также рассказал о судьбе НАТО и о резервах ВСУ

2024-11-15T10:06

2024-11-15T10:06

2024-11-15T10:06

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вооруженные силы украины

пентагон

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00:22 - О возможном торге Украины и США.08:28 - О реформах Пентагона при Трампе.09:40 - Выйдут ли США из НАТО? 14:15 - Почему Запад не требует побед от ВСУ?

сша

украина

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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