https://ukraina.ru/20241115/1058928031.html
А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин
А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин - 15.11.2024 Украина.ру
А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал торги Зеленского с будущим правительством США, а также рассказал о судьбе НАТО и о резервах ВСУ
2024-11-15T10:06
2024-11-15T10:06
2024-11-15T10:06
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украина
запад
владимир путин
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вооруженные силы украины
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00:22 - О возможном торге Украины и США.08:28 - О реформах Пентагона при Трампе.09:40 - Выйдут ли США из НАТО? 14:15 - Почему Запад не требует побед от ВСУ?
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал торги Зеленского с будущим правительством США, а также рассказал о судьбе НАТО и о резервах ВСУ
00:22 - О возможном торге Украины и США.
08:28 - О реформах Пентагона
при Трампе
.
09:40 - Выйдут ли США из НАТО?
14:15 - Почему Запад
не требует побед от ВСУ?