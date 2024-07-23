Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения"
Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
Действующий президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден на днях отказался баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
И у последнего визита в Лондон Зеленского во время встречи со спикером парламента Великобритании Киром Стармером была большая неформальная составляющая, где обсуждалось, как ему и его команде вести себя с Вашингтоном, уточнил он.
"Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Большое искушение не только у тех, кто является легальной оппозицией Зеленскому, команды [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [мэра Киева Виталия] Кличко, но и сред тех, кто формально является его союзниками. Все списать на Зеленского и выйти на новый формат взаимоотношений с новой администрацией в Вашингтоне", - указал Павлив.
Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак, не первый, но и не второй в стране, может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Именно Ермак был тем человеком, который давно находится в коммуникации с командой Трампа и с республиканцами, заключил собеседник издания.
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