Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения" - 23.07.2024 Украина.ру
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Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения"
Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения" - 23.07.2024 Украина.ру
Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения"
Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
2024-07-23T03:30
2024-07-23T03:30
новости
украина
сша
лондон
андрей ермак
михаил павлив
владимир зеленский
политика
киевский режим
власть
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Действующий президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден на днях отказался баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах главы государства.За океаном нет как таковых опор киевского режима. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак ближе связаны с британцами, рассказал политолог.И у последнего визита в Лондон Зеленского во время встречи со спикером парламента Великобритании Киром Стармером была большая неформальная составляющая, где обсуждалось, как ему и его команде вести себя с Вашингтоном, уточнил он.Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак, не первый, но и не второй в стране, может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Именно Ермак был тем человеком, который давно находится в коммуникации с командой Трампа и с республиканцами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, лондон, андрей ермак, михаил павлив, владимир зеленский, политика, киевский режим, власть
Новости, Украина, США, Лондон, Андрей Ермак, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, политика, киевский режим, власть

Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения"

03:30 23.07.2024
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
Действующий президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден на днях отказался баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
За океаном нет как таковых опор киевского режима. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак ближе связаны с британцами, рассказал политолог.
И у последнего визита в Лондон Зеленского во время встречи со спикером парламента Великобритании Киром Стармером была большая неформальная составляющая, где обсуждалось, как ему и его команде вести себя с Вашингтоном, уточнил он.
"Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Большое искушение не только у тех, кто является легальной оппозицией Зеленскому, команды [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [мэра Киева Виталия] Кличко, но и сред тех, кто формально является его союзниками. Все списать на Зеленского и выйти на новый формат взаимоотношений с новой администрацией в Вашингтоне", - указал Павлив.
Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак, не первый, но и не второй в стране, может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Именно Ермак был тем человеком, который давно находится в коммуникации с командой Трампа и с республиканцами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
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