https://ukraina.ru/20240719/1056371113.html
Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине - 19.07.2024 Украина.ру
Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
Российские военные эксперты обсуждают новую тактику украинских военных на море
2024-07-19T18:15
2024-07-19T18:15
2024-07-19T18:15
эксклюзив
хроники
украина
россия
крым
вооруженные силы украины
нато
снбо
дмитрий песков
владимир зеленский
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О применяемой украинскими военными тактике у себя в телеграм-канале написал Дмитрий Усков."Замысел: типа летит на нас воздух. Под это дело возбуждается ПВО, значит авиация наша не летит или работает под риском, значит БЭКи плывут не боясь авиации", - описал он то, как пытались атаковать Крым в ночь на 18 июля.Эту запись прокомментировал инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев."Коллега эмоционально описывает коварную тактику ВСУ, которую они применили прошлой ночью. Синхронизация атаки ударный БПЛА и БЭКов, чтобы когда летели дроны, наше ПВО их сбивало и это несло угрозу для наших вертушек по воздушному перехвату БЭКов. Провоцировать тем самым фрэндли файр. Не лишена смысла такая задумка, но я бы отметил ещё нюанс. Тем самым снимается вопрос, что сами украинцы считают самым опасным для БЭКов - они считают самым эффективным средством борьбы с ними, наши вертушки. Ну и результативность, 10 штук за ночь, подтверждает этот вывод", - отметил он 19 июля.Также Васильев обратил внимание на то, что безэкипажные катера — не чудо-оружие."И второй нюанс - как уже ваш покорный слуга неоднократно и с самого начала появления этой темы писал, БЭКи это не вундерваффе, и с ними бороться довольно просто и эффективно. А все результаты, что украинцы получили ранее, это не их достижение, а заслуга команды прошлого министра обороны. И как только начали внедряться оргаштатные и технические меры, результативность данного вида вооружений упала до ноля. Почему на этом делаю акцент? Вовсе не для того чтобы попинать прошлого министра обороны. При всех вопросах к его работе, стоит помнить, что в начале [20]22-го, русская армия находясь в меньшинстве, довольно активно вела наступательные действия. И в принципе несколько раз ВСУ были в шаге от краха, спасал только очень могучий тыл в виде блока НАТО", - указал Васильев.Он отметил, что украинская сторона активно использует рассказы об успехах безэкипажных катеров, а потому важно понимать, в чём была причина этих успехов."Но в данном случае, важно указать в чём была причина успешного применения БЭКов, для того, чтоб нейтрализовать укропропаганду, и соответственно их популярные нарративы, про состояние флота и бахвальство что они контролируют море. Эти нарративы помогают держать в заблуждении их граждан, и они менее активно сопротивляются мобилизации, что приводит к затягиванию сопротивления ВСУ. Поэтому называя вещи своими именами, мы помогаем снизить эффективность украинского инфокупола, что влечет за собой уменьшение способности ВСУ сопротивляться", - отметил Васильев.Утром 18 июля Минобороны РФ сообщило об отражённой атаке украинских военных на Крым."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БпЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - указывалось в публикации.Вечером этого же дня министерство опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров.Ранее, 17 июля, Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.Целью документа было "обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины".Среди задач в стратегии: построение Военно-морских сил Украины со всеми родами войск; создание противоминной коалиции со странами НАТО; проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Чёрном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнёрами "миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне".Сам проект стратегии был одобрен СНБО также 17 июля. При этом стратегия разрабатывалась несколько лет. В 2023 году бывший тогда секретарём СНБО Алексей Данилов заявлял, что целью стратегии является "сделать Украину морским государством".В Кремле отреагировали на этот шаг Зеленского."Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно чётко", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июля.Он также указал, что Россия принимает во внимание присутствие НАТО в регионе."Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса,— конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины", — отметил Песков.При этом он подчеркнул, что РФ примет все меры для обеспечения собственной безопасности."Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — добавил он.Прокомментировали украинскую стратегию и в Крыму."Их присутствие в Чёрном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - заявил в комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.Тем временем на Украине бригады морской пехоты определили как одни из приоритетных для набора рекрутов."Таких приоритетных бригад воинских частей сейчас больше 130. В свободном доступе этого списка нет, но это и не такая большая тайна. То есть гражданин, который изъявил желание привлечься на военную службу, когда он обращается либо в Центр рекрутинга, либо на платформу в саму воинскую часть, в этих местах эти списки у них в наличии. И при предоставлении рекомендации ему говорят, приоритетная эта бригада или не приоритетная. А для понимания самого гражданина, она определяется достаточно логично – к приоритетным воинским частям относятся все бригады ДШВ, все бригады морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения, все разведывательные батальоны", - заявил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач.По словам Горбача, именно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, определил основные воинские части, нуждающиеся в первоочередном комплектовании, так называемые приоритетные части. Их комплектование по "отношению" происходит беспрепятственно.О происходящем на фронте - в статье Игоря Гомольского ""Фанерная молния": кто и как выдавливает врага из Красногоровки"
https://ukraina.ru/20240719/1056357733.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, россия, крым, вооруженные силы украины, нато, снбо, дмитрий песков, владимир зеленский
Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
Российские военные эксперты обсуждают новую тактику украинских военных на море
О применяемой украинскими военными тактике у себя в телеграм-канале написал Дмитрий Усков
.
"Замысел: типа летит на нас воздух. Под это дело возбуждается ПВО, значит авиация наша не летит или работает под риском, значит БЭКи плывут не боясь авиации", - описал он то, как пытались атаковать Крым в ночь на 18 июля.
Эту запись прокомментировал инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.
"Коллега эмоционально описывает коварную тактику ВСУ, которую они применили прошлой ночью. Синхронизация атаки ударный БПЛА и БЭКов, чтобы когда летели дроны, наше ПВО их сбивало и это несло угрозу для наших вертушек по воздушному перехвату БЭКов. Провоцировать тем самым фрэндли файр. Не лишена смысла такая задумка, но я бы отметил ещё нюанс. Тем самым снимается вопрос, что сами украинцы считают самым опасным для БЭКов - они считают самым эффективным средством борьбы с ними, наши вертушки. Ну и результативность, 10 штук за ночь, подтверждает этот вывод
", - отметил
он 19 июля.
Также Васильев обратил внимание на то, что безэкипажные катера — не чудо-оружие.
"И второй нюанс - как уже ваш покорный слуга неоднократно и с самого начала появления этой темы писал, БЭКи это не вундерваффе, и с ними бороться довольно просто и эффективно. А все результаты, что украинцы получили ранее, это не их достижение, а заслуга команды прошлого министра обороны. И как только начали внедряться оргаштатные и технические меры, результативность данного вида вооружений упала до ноля. Почему на этом делаю акцент? Вовсе не для того чтобы попинать прошлого министра обороны. При всех вопросах к его работе, стоит помнить, что в начале [20]22-го, русская армия находясь в меньшинстве, довольно активно вела наступательные действия. И в принципе несколько раз ВСУ были в шаге от краха, спасал только очень могучий тыл в виде блока НАТО", - указал Васильев.
Он отметил, что украинская сторона активно использует рассказы об успехах безэкипажных катеров, а потому важно понимать, в чём была причина этих успехов.
"Но в данном случае, важно указать в чём была причина успешного применения БЭКов, для того, чтоб нейтрализовать укропропаганду, и соответственно их популярные нарративы, про состояние флота и бахвальство что они контролируют море. Эти нарративы помогают держать в заблуждении их граждан, и они менее активно сопротивляются мобилизации, что приводит к затягиванию сопротивления ВСУ. Поэтому называя вещи своими именами, мы помогаем снизить эффективность украинского инфокупола, что влечет за собой уменьшение способности ВСУ сопротивляться", - отметил Васильев.
Утром 18 июля Минобороны РФ сообщило
об отражённой атаке украинских военных на Крым.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БпЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - указывалось в публикации.
Вечером этого же дня министерство опубликовало видео
уничтожения украинских безэкипажных катеров.
Ранее, 17 июля, Владимир Зеленский
подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.
Целью документа было "обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины".
Среди задач в стратегии: построение Военно-морских сил Украины со всеми родами войск; создание противоминной коалиции со странами НАТО; проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Чёрном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнёрами "миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне".
Сам проект стратегии был одобрен СНБО также 17 июля. При этом стратегия разрабатывалась несколько лет. В 2023 году бывший тогда секретарём СНБО Алексей Данилов
заявлял, что целью стратегии является "сделать Украину морским государством".
В Кремле отреагировали на этот шаг Зеленского.
"Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно чётко
", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
18 июля.
Он также указал, что Россия принимает во внимание присутствие НАТО в регионе.
"Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса,— конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины", — отметил Песков.
При этом он подчеркнул, что РФ примет все меры для обеспечения собственной безопасности.
"Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — добавил он.
Прокомментировали украинскую стратегию и в Крыму.
"Их присутствие в Чёрном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего
", - заявил
в комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов
.
Тем временем на Украине бригады морской пехоты определили как одни из приоритетных для набора рекрутов.
"Таких приоритетных бригад воинских частей сейчас больше 130. В свободном доступе этого списка нет, но это и не такая большая тайна. То есть гражданин, который изъявил желание привлечься на военную службу, когда он обращается либо в Центр рекрутинга, либо на платформу в саму воинскую часть, в этих местах эти списки у них в наличии. И при предоставлении рекомендации ему говорят, приоритетная эта бригада или не приоритетная. А для понимания самого гражданина, она определяется достаточно логично – к приоритетным воинским частям относятся все бригады ДШВ, все бригады морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения, все разведывательные батальоны
", - заявил
начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач
.
По словам Горбача, именно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
, определил основные воинские части, нуждающиеся в первоочередном комплектовании, так называемые приоритетные части. Их комплектование по "отношению" происходит беспрепятственно.