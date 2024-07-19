https://ukraina.ru/20240719/1056371113.html

Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине

Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине - 19.07.2024 Украина.ру

Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине

Российские военные эксперты обсуждают новую тактику украинских военных на море

2024-07-19T18:15

2024-07-19T18:15

2024-07-19T18:15

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О применяемой украинскими военными тактике у себя в телеграм-канале написал Дмитрий Усков."Замысел: типа летит на нас воздух. Под это дело возбуждается ПВО, значит авиация наша не летит или работает под риском, значит БЭКи плывут не боясь авиации", - описал он то, как пытались атаковать Крым в ночь на 18 июля.Эту запись прокомментировал инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев."Коллега эмоционально описывает коварную тактику ВСУ, которую они применили прошлой ночью. Синхронизация атаки ударный БПЛА и БЭКов, чтобы когда летели дроны, наше ПВО их сбивало и это несло угрозу для наших вертушек по воздушному перехвату БЭКов. Провоцировать тем самым фрэндли файр. Не лишена смысла такая задумка, но я бы отметил ещё нюанс. Тем самым снимается вопрос, что сами украинцы считают самым опасным для БЭКов - они считают самым эффективным средством борьбы с ними, наши вертушки. Ну и результативность, 10 штук за ночь, подтверждает этот вывод", - отметил он 19 июля.Также Васильев обратил внимание на то, что безэкипажные катера — не чудо-оружие."И второй нюанс - как уже ваш покорный слуга неоднократно и с самого начала появления этой темы писал, БЭКи это не вундерваффе, и с ними бороться довольно просто и эффективно. А все результаты, что украинцы получили ранее, это не их достижение, а заслуга команды прошлого министра обороны. И как только начали внедряться оргаштатные и технические меры, результативность данного вида вооружений упала до ноля. Почему на этом делаю акцент? Вовсе не для того чтобы попинать прошлого министра обороны. При всех вопросах к его работе, стоит помнить, что в начале [20]22-го, русская армия находясь в меньшинстве, довольно активно вела наступательные действия. И в принципе несколько раз ВСУ были в шаге от краха, спасал только очень могучий тыл в виде блока НАТО", - указал Васильев.Он отметил, что украинская сторона активно использует рассказы об успехах безэкипажных катеров, а потому важно понимать, в чём была причина этих успехов."Но в данном случае, важно указать в чём была причина успешного применения БЭКов, для того, чтоб нейтрализовать укропропаганду, и соответственно их популярные нарративы, про состояние флота и бахвальство что они контролируют море. Эти нарративы помогают держать в заблуждении их граждан, и они менее активно сопротивляются мобилизации, что приводит к затягиванию сопротивления ВСУ. Поэтому называя вещи своими именами, мы помогаем снизить эффективность украинского инфокупола, что влечет за собой уменьшение способности ВСУ сопротивляться", - отметил Васильев.Утром 18 июля Минобороны РФ сообщило об отражённой атаке украинских военных на Крым."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БпЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - указывалось в публикации.Вечером этого же дня министерство опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров.Ранее, 17 июля, Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.Целью документа было "обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины".Среди задач в стратегии: построение Военно-морских сил Украины со всеми родами войск; создание противоминной коалиции со странами НАТО; проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Чёрном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнёрами "миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне".Сам проект стратегии был одобрен СНБО также 17 июля. При этом стратегия разрабатывалась несколько лет. В 2023 году бывший тогда секретарём СНБО Алексей Данилов заявлял, что целью стратегии является "сделать Украину морским государством".В Кремле отреагировали на этот шаг Зеленского."Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно чётко", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июля.Он также указал, что Россия принимает во внимание присутствие НАТО в регионе."Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса,— конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины", — отметил Песков.При этом он подчеркнул, что РФ примет все меры для обеспечения собственной безопасности."Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — добавил он.Прокомментировали украинскую стратегию и в Крыму."Их присутствие в Чёрном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - заявил в комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.Тем временем на Украине бригады морской пехоты определили как одни из приоритетных для набора рекрутов."Таких приоритетных бригад воинских частей сейчас больше 130. В свободном доступе этого списка нет, но это и не такая большая тайна. То есть гражданин, который изъявил желание привлечься на военную службу, когда он обращается либо в Центр рекрутинга, либо на платформу в саму воинскую часть, в этих местах эти списки у них в наличии. И при предоставлении рекомендации ему говорят, приоритетная эта бригада или не приоритетная. А для понимания самого гражданина, она определяется достаточно логично – к приоритетным воинским частям относятся все бригады ДШВ, все бригады морской пехоты, все механизированные бригады Сухопутных войск, все горно-штурмовые бригады Сухопутных войск, все бригады специального назначения, все разведывательные батальоны", - заявил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач.По словам Горбача, именно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, определил основные воинские части, нуждающиеся в первоочередном комплектовании, так называемые приоритетные части. Их комплектование по "отношению" происходит беспрепятственно.О происходящем на фронте - в статье Игоря Гомольского ""Фанерная молния": кто и как выдавливает врага из Красногоровки"

https://ukraina.ru/20240719/1056357733.html

https://ukraina.ru/20240719/1056347111.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, крым, вооруженные силы украины, нато, снбо, дмитрий песков, владимир зеленский