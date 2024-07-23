https://ukraina.ru/20240723/1056413506.html

"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы

"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы - 23.07.2024 Украина.ру

"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы

У ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Украинские силы здесь явно истощены и оборона противника здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный

2024-07-23T06:10

2024-07-23T06:10

2024-07-23T06:10

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донбасс

вс рф

всу

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харьковская область

донецк

авдеевка

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Ранее в своём телеграм-канале Угольный рассказал, что в районе Угледара и у ВСУ, и у ВС РФ сейчас действуют настолько слабые группировки, что даже ввод в бой одной бригады может радикально изменить ситуацию.При каких условиях ВС РФ могут решиться на то, чтобы использовать эту бригаду - довольно скользкий вопрос, потому что эту бригаду еще надо найти, отметил обозреватель.С другой стороны, у ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Они явно истощены. Вражеская оборона здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. При этом российская армия там постепенно продвигается, указал он.Если российские бойцы сумеют забраться на терриконы Южнодонбасской шахты (как это было в случае с отвалом в Авдеевке), то украинская оборона в Угледаре посыплется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240722/1056391142.html

угледар

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донбасс

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