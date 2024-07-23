"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы - 23.07.2024 Украина.ру
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"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы
"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы - 23.07.2024 Украина.ру
"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы
У ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Украинские силы здесь явно истощены и оборона противника здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-07-23T06:10
2024-07-23T06:10
новости
угледар
россия
донбасс
вс рф
всу
наступление
харьковская область
донецк
авдеевка
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Ранее в своём телеграм-канале Угольный рассказал, что в районе Угледара и у ВСУ, и у ВС РФ сейчас действуют настолько слабые группировки, что даже ввод в бой одной бригады может радикально изменить ситуацию.При каких условиях ВС РФ могут решиться на то, чтобы использовать эту бригаду - довольно скользкий вопрос, потому что эту бригаду еще надо найти, отметил обозреватель.С другой стороны, у ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Они явно истощены. Вражеская оборона здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. При этом российская армия там постепенно продвигается, указал он.Если российские бойцы сумеют забраться на терриконы Южнодонбасской шахты (как это было в случае с отвалом в Авдеевке), то украинская оборона в Угледаре посыплется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
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угледар
россия
донбасс
харьковская область
донецк
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новости, угледар, россия, донбасс, вс рф, всу, наступление, харьковская область, донецк, авдеевка, терриконы
Новости, Угледар, Россия, Донбасс, ВС РФ, ВСУ, наступление, Харьковская область, Донецк, Авдеевка, Терриконы

"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы

06:10 23.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Украинские силы здесь явно истощены и оборона противника здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Ранее в своём телеграм-канале Угольный рассказал, что в районе Угледара и у ВСУ, и у ВС РФ сейчас действуют настолько слабые группировки, что даже ввод в бой одной бригады может радикально изменить ситуацию.
При каких условиях ВС РФ могут решиться на то, чтобы использовать эту бригаду - довольно скользкий вопрос, потому что эту бригаду еще надо найти, отметил обозреватель.
"И российские, и украинские источники сообщают, что мы перебросили знаменитую 155-ю бригаду морской пехоты под Харьков, которая как раз была на юге Донбасса. Получается, что мы сражаемся на севере за счет ослабления Угледарского направления. Это решение было принято явно не от хорошей жизни", - подчеркнул Угольный.
С другой стороны, у ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Они явно истощены. Вражеская оборона здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. При этом российская армия там постепенно продвигается, указал он.
Если российские бойцы сумеют забраться на терриконы Южнодонбасской шахты (как это было в случае с отвалом в Авдеевке), то украинская оборона в Угледаре посыплется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
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