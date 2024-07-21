https://ukraina.ru/20240721/1056371890.html

Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум

Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум - 21.07.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум

У ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Они явно истощены. Вражеская оборона здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. При этом мы постепенно продвигаемся

2024-07-21T10:30

2024-07-21T10:30

2024-07-21T10:30

интервью

россия

угледар

волчанск

вооруженные силы украины

сво

харьковская область

сумы

часов яр

донбасс

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Если мы сумеем забраться на терриконы Южнодонбасской шахты (как это было в случае с отвалом в Авдеевке), то украинская оборона в Угледаре посыплется, считает военный обозреватель Владислав УгольныйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, вы были первым из моих собеседников по теме СВО, кто часто говорил по поводу скорого сражения за Дзержинск (Торецк) и Новгородское (Нью-Йорк). Насколько ход этой операции совпал с вашими ожиданиями?- Эта операция началась месяц назад. Я ожидал, что мы будем по флангам окружать Дзержинск, но мы начали фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации. Что же там произошло?У противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную. Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потерю. Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление.Мы полностью освободили Шумы и дачный поселок Чигири, а также зашли на территорию сел Южное, Северное, Железное и Дружба. Сейчас за все эти четыре точки идут бои. Это неудобный район для наступления, поскольку там много терриконов. Но мы добились хорошего продвижения, потому что ВСУ растерялись.Кроме того, мы пошли во фронтовое наступление на Новгородское. Минобороны только что официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего мы продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги.- Проект Lostarmour на своей интерактивной карте СВО фиксирует, что мы сейчас заняли небольшой участок по реке Кривой Торец напротив железнодорожной станции Фенольная.- Фенольный завод – это основной укрепрайон противника.Украина сейчас перебрасывает туда свежие силы. Я читал о 95-й бригаде (она выступала в качестве "пожарной команды" на Купянском направлении), 32-й бригаде, 28-й бригаде, а также о стрелковых батальонах.Кроме того, противник выстроил крепкую оборону на северном фланге. ВСУ все еще стоят на высотах возле Клещеевки, мы никак не можем выдавить их за канал "Северский Донец-Донбасс". На юге мы пока что не наступаем, потому что ждем окончания боев за Новоселовку Первую, Прогресс и Воздвиженку.А после этого будем двигаться на север вдоль реки Калиновка.- Район Прогресса и Воздвиженки станет основным направлением, потому что нам надо перерезать трассу "Красноармейск-Константиновка"?- Да. Чтобы перерезать трассу, нам нужна в первую очередь Воздвиженка. Прогресс – это тоже важный в тактическом отношении населенный пункт. Он находится на высоте между тремя речками (Волчья, Казённый Торец и Бычок). Нам надо ее взять, чтобы иметь возможность продвигаться в любом из этих направлений.В целом Украина концентрирует свои усилия на обороне Красноармейска и Часов Яра. В Дзержинск она тоже перебрасывает силы, но не очень активно.- Еще была информация, что в Дзержинске мы уничтожили мост между станциями Клебан-Бык и Кривой Торец. Насколько это затруднит ВСУ логистику во всей этой большой агломерации?- У ВСУ останется дорога из Константиновки. Но в целом мы должны уничтожать мосты, чтобы уменьшать для противника варианты и логистику. Если они будут передвигаться по одним и тем же дорогам, наши дроны, артиллерия и РСЗО смогут ловить их на ротации.- Сейчас завершаются тяжелые бои за Красногоровку. В какой степени ее взятие поможет нашему продвижению на запад?- Нам необходимо взять Красногоровку и Невельское, чтобы выпрямить фронт и еще больше продвинутся в районе Карловки. Кроме того, освобождение Красногоровки позволит нам еще активнее использовать Донецкую агломерацию как логистический хаб, потому что туда сможет долетать только РСЗО (пока туда долетают и фугасные снаряды). Да и вообще необходимо продвигаться более широким фронтом. Мы до сих пор не можем закрепиться в районе Георгиевки из-за угрозы флангам. А взятие Красногоровки поможет нам продвинуться в сторону Максимильяновки, откуда уже совсем близко до Курахово.- Будет ли у вас какой-то прогноз по Часов Яру?- Мы вышли в район канала "Северский Донец-Донбасс" широким фронтом от трассы на Константиновку до Калиновки (5 километров). Самое важное, что мы вышли к двум районам, где трубы этого канала проходят под землей (южнее Калиновки и южнее микрорайона "Канал").Есть еще третье такое место напротив Ступочек, но мы туда пока не дошли.ВСУ сейчас обороняет именно эти районы, потому что оттуда легче всего форсировать канал.С другой стороны, если еще месяц назад у нас не было иного выхода, кроме лобовой долбежки в Часов Яр (а он на высоте и с промышленной застройкой), то после начала наступления на Дзержинск мы можем попытаться обойти Часов Яр.- У себя в телеграм-канале вы писали, что в районе Угледара и у ВСУ, и у ВС РФ сейчас действуют настолько слабые группировки, что даже ввод в бой одной бригады может радикально изменить ситуацию. При каких условиях мы можем решиться на то, чтобы использовать эту бригаду?- Это довольно скользкий вопрос, потому что эту бригаду еще надо найти.И российские, и украинские источники сообщают, что мы перебросили знаменитую 155-ю бригаду морской пехоты под Харьков, которая как раз была на юге Донбасса. Получается, что мы сражаемся на севере за счет ослабления Угледарского направления. Это решение было принято явно не от хорошей жизни.С другой стороны, у ВСУ под Угледаром работает 72-я бригада (Белая Церковь), которая обороняла Киев в начале СВО. Они явно истощены. Вражеская оборона здесь держится в основном за счет артиллерии и минных заграждений. А мы постепенно продвигаемся.Если мы сумеем забраться на терриконы Южнодонбасской шахты (как это было в случае с отвалом в Авдеевке), то украинская оборона в Угледаре посыплется.- В прошлом интервью вы говорили, что наша победа в СВО во многом зависит от того, насколько быстро и качественно мы сможем усилить группировку "Север". Ваш прогноз остается прежним?- Группировке "Север" в любом случае нужно больше сил. Сейчас она наступает узким фронтом (Липцы и Волчанск) с небольшим количеством пехоты при поддержке артиллерии и "Ланцетов". У нее все в порядке с огневыми средствами, но не хватает людей. А этого явно недостаточно, чтобы разорвать украинский фронт в районе Сумской области.Я уже отмечал, что "Север" основывается на воссозданном Ленинградском военном округе, который сейчас в приоритете по развертыванию сил и средств из-за угрозы НАТО в Финляндии, Прибалтике и Арктике.К тому же, у нас есть большой опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (сейчас она на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году. Сейчас мы тоже формируем 44-й армейский корпус (Карелия) и расширяем 6-ю армию.Так что надеюсь, что к концу года Ленинградский военный округ будет еще более боеспособен, чем сейчас.О других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20240719/1056342123.html

https://ukraina.ru/20240717/1056293763.html

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Кирилл Курбатов

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