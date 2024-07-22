Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России" - 22.07.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России"
Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России" - 22.07.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России"
Во все времена Запад выходил из экономического кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы восстановиться за счет ее разграбления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-22T04:45
2024-07-22T04:45
новости
запад
россия
киев
василий прозоров
нато
сбу
китай
экономика
кризис
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НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать, рассказал бывший сотрудник СБУ.Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией. К сожалению, война между Россией и Западом реальна. Такое мнение подтверждают две тенденции, уточнил он.Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из него за счет большой войны. Войну с Китаем они не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы восстановиться за счет ее разграбления, сообщил Прозоров.Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение уровня профессионализма политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.руО том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма
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новости, запад, россия, киев, василий прозоров, нато, сбу, китай, экономика, кризис, ядерная война, сша, война
Новости, Запад, Россия, Киев, Василий Прозоров, НАТО, СБУ, Китай, экономика, кризис, ядерная война, США, война

Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России"

04:45 22.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Во все времена Запад выходил из экономического кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы восстановиться за счет ее разграбления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать, рассказал бывший сотрудник СБУ.
Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией. К сожалению, война между Россией и Западом реальна. Такое мнение подтверждают две тенденции, уточнил он.
Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из него за счет большой войны. Войну с Китаем они не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы восстановиться за счет ее разграбления, сообщил Прозоров.

"Эта идея "Дранг нах Остен" на Западе никуда не исчезла. Это экзистенциальная идея для их существования – запановать на развалинах России", - подчеркнул эксперт.

Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение уровня профессионализма политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
О том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру
*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма
18 июля, 19:04
Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что его страна не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, то он совершенно прав. Потому что это Евросоюз, в котором рулит Урсула фон дер Ляйен, мать ее семерых детей, угрожает России.
 
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