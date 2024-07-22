https://ukraina.ru/20240722/1056363592.html

Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России"

Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России" - 22.07.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как НАТО вцепится в Киев и Одессу, чтобы потом "запановать на развалинах России"

Во все времена Запад выходил из экономического кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы восстановиться за счет ее разграбления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2024-07-22T04:45

2024-07-22T04:45

2024-07-22T04:45

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НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать, рассказал бывший сотрудник СБУ.Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией. К сожалению, война между Россией и Западом реальна. Такое мнение подтверждают две тенденции, уточнил он.Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из него за счет большой войны. Войну с Китаем они не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы восстановиться за счет ее разграбления, сообщил Прозоров.Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение уровня профессионализма политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.руО том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма

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новости, запад, россия, киев, василий прозоров, нато, сбу, китай, экономика, кризис, ядерная война, сша, война