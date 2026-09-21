https://ukraina.ru/20260921/samaya-vysokaya-yavka-rekordy-edinoy-rossii-i-kadyrova-glavnoe-o-vyborakh-v-gosdumu-1083326319.html
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму - 21.09.2026 Украина.ру
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
Подошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября. Центральная избирательная комиссия еще сводит воедино поступающие со всех уголков страны протоколы, но картина ясна – состав нижней палаты парламента сформирован на ближайшие пять лет.
2026-09-21T12:43
2026-09-21T12:43
2026-09-21T12:43
эксклюзив
донбасс
запорожская область
фридрих мерц
цик
госдума
единая россия
рамзан кадыров
азат кадыров
калининград
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Парламентская кампания вышла на финишную прямую, когда участковые комиссии от Петропавловска-Камчатского до Калининграда приступили к вскрытию урн и закрытию электронных реестров.Согласно оперативным данным Центризбиркома, специалисты пересчитали подавляющую часть избирательных бюллетеней. Подсчитано более 90% голосов, соотношение сил в российском парламенте уже едва ли изменится.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что официальные результаты опубликуют "не раньше 25 числа". Такая задержка связана со строгой юридической процедурой: регионам требуется перепроверить документы на отдельных участках и окончательно закрыть единичные жалобы.Общая активность избирателей оказалась солидной: явка по стране составила 59,32% – рекорд для выборов подобного уровня.Как проходили выборыСентябрьское голосование 2026 года закрепило формат трехдневного марафона. Для работающего человека этот распорядок действительно удобен: можно отдать голос в пятницу сразу после рабочей смены, забежать на участок в субботу по дороге на дачу или спокойно проголосовать всей семьей в воскресенье.Серьезным испытанием для организаторов, участников и самых голосующих стала кампания на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, где парламентские выборы проводились впервые.Там избирательный процесс стартовал заблаговременно: члены комиссий организовали надомное голосование, выезжали во дворы жилых домов и прямо на рабочие предприятия с переносными урнами. Эта вынужденная тактика спасала человеческие жизни под постоянной угрозой ракетных обстрелов и налетов беспилотников.Но без трагедий всё же не обошлось: в Запорожской области атака дрона унесла жизнь председателя участковой комиссии Елены Астаниной, которую президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества.Официальный Киев, что вполне ожидаемо, встретил волеизъявление на этих территориях шквалом угроз и обещаниями уголовных дел в адрес членов комиссий, припомнил статью о госизмене и пытался сорвать голосование ударами, но сорвать избирательный процесс не удалось.Ещё одним поводом для дискуссии стала масштабирующаяся от кампании к кампании практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Москве через экраны компьютеров и телефонов проголосовали свыше трех миллионов человек, а на федеральной интернет-платформе явка превысила 90% процентов.В первые часы пятницы государственная система кратковременно "зависала" под предельными нагрузками, однако программисты быстро справились с инцидентами. Отвечая на попытки парализовать избирательные платформы, Элла Памфилова отрезала: "Мы к этому готовы".Новый расклад силПартийная таблица по итогам подсчета бюллетеней выглядит привычно лишь на первый взгляд. На верхней строчке закрепилась "Единая Россия" с результатом около 57,8%. По предварительным данным, партия получает 355 из 450 мест в Госдуме нового созыва – это рекордная фракция.Вторую строчку сохранила за собой КПРФ, собравшая 13,8% голосов. Третьей финишировала ЛДПР с показателем в районе 8,8%. Так что парламентский триумвират остался без изменений.А вот вокруг четвёртого места развернулась настоящая драма. Партия "Новые люди" набрала около 8% голосов и заняла позицию четвертой политической силы страны. А партия "Справедливая Россия — За правду" не смогла преодолеть пятипроцентного барьера, остановившись на отметке около 4,98%. Партия лишается права создать собственную фракцию по партийным спискам, а ее голоса распределяются между победителями гонки.В одномандатных округах партия власти показала очень сильный результат: кандидаты от "Единой России" лидируют в 208 округах из 225 возможных. Это означает, что у правящей партии появляется так называемое конституционное большинство, возможность самостоятельно утверждать государственный бюджет, назначать министров, менять налоговые ставки и принимать любые федеральные законы без согласования с другими фракциями ГД.Собственный исторический рекорд поставил и Северный Кавказ. В Чеченской Республике список кандидатов партии власти и глава региона Рамзан Кадыров собрали 99,85% голосов избирателей при практически стопроцентной явке.Предсказуемое недовольство ЗападаМеждународная реакция на парламентские выборы тоже никого не удивила.Со стороны зарубежных партнеров поздравления первым Владимира Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Зарубежные гости из дружественных миссий хвалили технический уровень российских участков. Представитель Сербии Боян Вулин после посещения столичных избирательных пунктов емко охарактеризовал увиденное фразой "Как в космическом корабле".Западные столицы встретили итоги думских выборов категорическим непризнанием. Европейский союз и внешнеполитическое ведомство США объявили голосование нелегитимным, сделав упор на проведении выборов в Донбассе и Новороссии, а также на отсутствии на участках наблюдателей ОБСЕ.Настроение европейского истеблишмента выразил лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, назвавший выборы "инсценировкой". Впрочем, европейскому истеблишменту скоро будет не до российского голосования: Мерц терпит собственное историческое поражение на немецких выборах.А на внутреннюю работу Государственной думы дипломатические поглаживания, как и протесты не окажут практического влияния: девятый созыв готовится к первому пленарному заседанию в условиях монолитного перевеса парламентского большинства.
https://ukraina.ru/20260921/matvienko-obyavila-o-krakhe-planov-zapada-raskolot-rossiyu-cherez-vybory-1083318970.html
https://ukraina.ru/20260921/kiev-pytalsya-sorvat-vybory-sbito-okolo-dvukh-tysyach-bpla-i-raket-1083314259.html
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Никита Волкович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
эксклюзив, донбасс, запорожская область, фридрих мерц, цик, госдума, единая россия, рамзан кадыров, азат кадыров, калининград
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
Подошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября. Центральная избирательная комиссия еще сводит воедино поступающие со всех уголков страны протоколы, но картина ясна – состав нижней палаты парламента сформирован на ближайшие пять лет.
Парламентская кампания вышла на финишную прямую, когда участковые комиссии от Петропавловска-Камчатского до Калининграда приступили к вскрытию урн и закрытию электронных реестров.
Согласно оперативным данным Центризбиркома, специалисты пересчитали подавляющую часть избирательных бюллетеней. Подсчитано более 90% голосов, соотношение сил в российском парламенте уже едва ли изменится.
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что официальные результаты опубликуют "не раньше 25 числа". Такая задержка связана со строгой юридической процедурой: регионам требуется перепроверить документы на отдельных участках и окончательно закрыть единичные жалобы.
Общая активность избирателей оказалась солидной: явка по стране составила 59,32% – рекорд для выборов подобного уровня.
Сентябрьское голосование 2026 года закрепило формат трехдневного марафона. Для работающего человека этот распорядок действительно удобен: можно отдать голос в пятницу сразу после рабочей смены, забежать на участок в субботу по дороге на дачу или спокойно проголосовать всей семьей в воскресенье.
Серьезным испытанием для организаторов, участников и самых голосующих стала кампания на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, где парламентские выборы проводились впервые.
Там избирательный процесс стартовал заблаговременно: члены комиссий организовали надомное голосование, выезжали во дворы жилых домов и прямо на рабочие предприятия с переносными урнами. Эта вынужденная тактика спасала человеческие жизни под постоянной угрозой ракетных обстрелов и налетов беспилотников.
Но без трагедий всё же не обошлось: в Запорожской области атака дрона унесла жизнь председателя участковой комиссии Елены Астаниной, которую президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества.
Официальный Киев, что вполне ожидаемо, встретил волеизъявление на этих территориях шквалом угроз и обещаниями уголовных дел в адрес членов комиссий, припомнил статью о госизмене и пытался сорвать голосование ударами, но сорвать избирательный процесс не удалось.
Ещё одним поводом для дискуссии стала масштабирующаяся от кампании к кампании практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Москве через экраны компьютеров и телефонов проголосовали свыше трех миллионов человек, а на федеральной интернет-платформе явка превысила 90% процентов.
В первые часы пятницы государственная система кратковременно "зависала" под предельными нагрузками, однако программисты быстро справились с инцидентами. Отвечая на попытки парализовать избирательные платформы, Элла Памфилова отрезала: "Мы к этому готовы".
Партийная таблица по итогам подсчета бюллетеней выглядит привычно лишь на первый взгляд. На верхней строчке закрепилась "Единая Россия" с результатом около 57,8%. По предварительным данным, партия получает 355 из 450 мест в Госдуме нового созыва – это рекордная фракция.
Вторую строчку сохранила за собой КПРФ, собравшая 13,8% голосов. Третьей финишировала ЛДПР с показателем в районе 8,8%. Так что парламентский триумвират остался без изменений.
А вот вокруг четвёртого места развернулась настоящая драма. Партия "Новые люди" набрала около 8% голосов и заняла позицию четвертой политической силы страны. А партия "Справедливая Россия — За правду" не смогла преодолеть пятипроцентного барьера, остановившись на отметке около 4,98%. Партия лишается права создать собственную фракцию по партийным спискам, а ее голоса распределяются между победителями гонки.
В одномандатных округах партия власти показала очень сильный результат: кандидаты от "Единой России" лидируют в 208 округах из 225 возможных. Это означает, что у правящей партии появляется так называемое конституционное большинство, возможность самостоятельно утверждать государственный бюджет, назначать министров, менять налоговые ставки и принимать любые федеральные законы без согласования с другими фракциями ГД.
Собственный исторический рекорд поставил и Северный Кавказ. В Чеченской Республике список кандидатов партии власти и глава региона Рамзан Кадыров собрали 99,85% голосов избирателей при практически стопроцентной явке.
Предсказуемое недовольство Запада
Международная реакция на парламентские выборы тоже никого не удивила.
Со стороны зарубежных партнеров поздравления первым Владимира Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Зарубежные гости из дружественных миссий хвалили технический уровень российских участков. Представитель Сербии Боян Вулин после посещения столичных избирательных пунктов емко охарактеризовал увиденное фразой "Как в космическом корабле".
Западные столицы встретили итоги думских выборов категорическим непризнанием. Европейский союз и внешнеполитическое ведомство США объявили голосование нелегитимным, сделав упор на проведении выборов в Донбассе и Новороссии, а также на отсутствии на участках наблюдателей ОБСЕ.
Настроение европейского истеблишмента выразил лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, назвавший выборы "инсценировкой". Впрочем, европейскому истеблишменту скоро будет не до российского голосования: Мерц терпит собственное историческое поражение на немецких выборах.
А на внутреннюю работу Государственной думы дипломатические поглаживания, как и протесты не окажут практического влияния: девятый созыв готовится к первому пленарному заседанию в условиях монолитного перевеса парламентского большинства.