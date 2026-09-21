Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/samaya-vysokaya-yavka-rekordy-edinoy-rossii-i-kadyrova-glavnoe-o-vyborakh-v-gosdumu-1083326319.html
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму - 21.09.2026 Украина.ру
Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
Подошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября. Центральная избирательная комиссия еще сводит воедино поступающие со всех уголков страны протоколы, но картина ясна – состав нижней палаты парламента сформирован на ближайшие пять лет.
2026-09-21T12:43
2026-09-21T12:43
эксклюзив
донбасс
запорожская область
фридрих мерц
цик
госдума
единая россия
рамзан кадыров
азат кадыров
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/15/1083326607_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_b750e410acd844b635072b4cc9511f57.jpg
Парламентская кампания вышла на финишную прямую, когда участковые комиссии от Петропавловска-Камчатского до Калининграда приступили к вскрытию урн и закрытию электронных реестров.Согласно оперативным данным Центризбиркома, специалисты пересчитали подавляющую часть избирательных бюллетеней. Подсчитано более 90% голосов, соотношение сил в российском парламенте уже едва ли изменится.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что официальные результаты опубликуют "не раньше 25 числа". Такая задержка связана со строгой юридической процедурой: регионам требуется перепроверить документы на отдельных участках и окончательно закрыть единичные жалобы.Общая активность избирателей оказалась солидной: явка по стране составила 59,32% – рекорд для выборов подобного уровня.Как проходили выборыСентябрьское голосование 2026 года закрепило формат трехдневного марафона. Для работающего человека этот распорядок действительно удобен: можно отдать голос в пятницу сразу после рабочей смены, забежать на участок в субботу по дороге на дачу или спокойно проголосовать всей семьей в воскресенье.Серьезным испытанием для организаторов, участников и самых голосующих стала кампания на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, где парламентские выборы проводились впервые.Там избирательный процесс стартовал заблаговременно: члены комиссий организовали надомное голосование, выезжали во дворы жилых домов и прямо на рабочие предприятия с переносными урнами. Эта вынужденная тактика спасала человеческие жизни под постоянной угрозой ракетных обстрелов и налетов беспилотников.Но без трагедий всё же не обошлось: в Запорожской области атака дрона унесла жизнь председателя участковой комиссии Елены Астаниной, которую президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества.Официальный Киев, что вполне ожидаемо, встретил волеизъявление на этих территориях шквалом угроз и обещаниями уголовных дел в адрес членов комиссий, припомнил статью о госизмене и пытался сорвать голосование ударами, но сорвать избирательный процесс не удалось.Ещё одним поводом для дискуссии стала масштабирующаяся от кампании к кампании практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Москве через экраны компьютеров и телефонов проголосовали свыше трех миллионов человек, а на федеральной интернет-платформе явка превысила 90% процентов.В первые часы пятницы государственная система кратковременно "зависала" под предельными нагрузками, однако программисты быстро справились с инцидентами. Отвечая на попытки парализовать избирательные платформы, Элла Памфилова отрезала: "Мы к этому готовы".Новый расклад силПартийная таблица по итогам подсчета бюллетеней выглядит привычно лишь на первый взгляд. На верхней строчке закрепилась "Единая Россия" с результатом около 57,8%. По предварительным данным, партия получает 355 из 450 мест в Госдуме нового созыва – это рекордная фракция.Вторую строчку сохранила за собой КПРФ, собравшая 13,8% голосов. Третьей финишировала ЛДПР с показателем в районе 8,8%. Так что парламентский триумвират остался без изменений.А вот вокруг четвёртого места развернулась настоящая драма. Партия "Новые люди" набрала около 8% голосов и заняла позицию четвертой политической силы страны. А партия "Справедливая Россия — За правду" не смогла преодолеть пятипроцентного барьера, остановившись на отметке около 4,98%. Партия лишается права создать собственную фракцию по партийным спискам, а ее голоса распределяются между победителями гонки.В одномандатных округах партия власти показала очень сильный результат: кандидаты от "Единой России" лидируют в 208 округах из 225 возможных. Это означает, что у правящей партии появляется так называемое конституционное большинство, возможность самостоятельно утверждать государственный бюджет, назначать министров, менять налоговые ставки и принимать любые федеральные законы без согласования с другими фракциями ГД.Собственный исторический рекорд поставил и Северный Кавказ. В Чеченской Республике список кандидатов партии власти и глава региона Рамзан Кадыров собрали 99,85% голосов избирателей при практически стопроцентной явке.Предсказуемое недовольство ЗападаМеждународная реакция на парламентские выборы тоже никого не удивила.Со стороны зарубежных партнеров поздравления первым Владимира Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Зарубежные гости из дружественных миссий хвалили технический уровень российских участков. Представитель Сербии Боян Вулин после посещения столичных избирательных пунктов емко охарактеризовал увиденное фразой "Как в космическом корабле".Западные столицы встретили итоги думских выборов категорическим непризнанием. Европейский союз и внешнеполитическое ведомство США объявили голосование нелегитимным, сделав упор на проведении выборов в Донбассе и Новороссии, а также на отсутствии на участках наблюдателей ОБСЕ.Настроение европейского истеблишмента выразил лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, назвавший выборы "инсценировкой". Впрочем, европейскому истеблишменту скоро будет не до российского голосования: Мерц терпит собственное историческое поражение на немецких выборах.А на внутреннюю работу Государственной думы дипломатические поглаживания, как и протесты не окажут практического влияния: девятый созыв готовится к первому пленарному заседанию в условиях монолитного перевеса парламентского большинства.
https://ukraina.ru/20260921/matvienko-obyavila-o-krakhe-planov-zapada-raskolot-rossiyu-cherez-vybory-1083318970.html
https://ukraina.ru/20260921/kiev-pytalsya-sorvat-vybory-sbito-okolo-dvukh-tysyach-bpla-i-raket-1083314259.html
донбасс
запорожская область
калининград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/15/1083326607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01e4a4096c536cb68792b367adaab302.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донбасс, запорожская область, фридрих мерц, цик, госдума, единая россия, рамзан кадыров, азат кадыров, калининград
Эксклюзив, Донбасс, Запорожская область, Фридрих Мерц, ЦИК, Госдума, Единая Россия, Рамзан Кадыров, Азат Кадыров, Калининград

Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму

12:43 21.09.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
Подошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября. Центральная избирательная комиссия еще сводит воедино поступающие со всех уголков страны протоколы, но картина ясна – состав нижней палаты парламента сформирован на ближайшие пять лет.
Парламентская кампания вышла на финишную прямую, когда участковые комиссии от Петропавловска-Камчатского до Калининграда приступили к вскрытию урн и закрытию электронных реестров.
Согласно оперативным данным Центризбиркома, специалисты пересчитали подавляющую часть избирательных бюллетеней. Подсчитано более 90% голосов, соотношение сил в российском парламенте уже едва ли изменится.
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что официальные результаты опубликуют "не раньше 25 числа". Такая задержка связана со строгой юридической процедурой: регионам требуется перепроверить документы на отдельных участках и окончательно закрыть единичные жалобы.
Общая активность избирателей оказалась солидной: явка по стране составила 59,32% – рекорд для выборов подобного уровня.
Как проходили выборы
Сентябрьское голосование 2026 года закрепило формат трехдневного марафона. Для работающего человека этот распорядок действительно удобен: можно отдать голос в пятницу сразу после рабочей смены, забежать на участок в субботу по дороге на дачу или спокойно проголосовать всей семьей в воскресенье.
Серьезным испытанием для организаторов, участников и самых голосующих стала кампания на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, где парламентские выборы проводились впервые.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
10:15
Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборыПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о завершившейся в стране избирательной кампании и указала на полное фиаско зарубежных оппонентов, рассчитывавших дестабилизировать обстановку в России
Там избирательный процесс стартовал заблаговременно: члены комиссий организовали надомное голосование, выезжали во дворы жилых домов и прямо на рабочие предприятия с переносными урнами. Эта вынужденная тактика спасала человеческие жизни под постоянной угрозой ракетных обстрелов и налетов беспилотников.
Но без трагедий всё же не обошлось: в Запорожской области атака дрона унесла жизнь председателя участковой комиссии Елены Астаниной, которую президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества.
Официальный Киев, что вполне ожидаемо, встретил волеизъявление на этих территориях шквалом угроз и обещаниями уголовных дел в адрес членов комиссий, припомнил статью о госизмене и пытался сорвать голосование ударами, но сорвать избирательный процесс не удалось.
Ещё одним поводом для дискуссии стала масштабирующаяся от кампании к кампании практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Москве через экраны компьютеров и телефонов проголосовали свыше трех миллионов человек, а на федеральной интернет-платформе явка превысила 90% процентов.
В первые часы пятницы государственная система кратковременно "зависала" под предельными нагрузками, однако программисты быстро справились с инцидентами. Отвечая на попытки парализовать избирательные платформы, Элла Памфилова отрезала: "Мы к этому готовы".
Новый расклад сил
Партийная таблица по итогам подсчета бюллетеней выглядит привычно лишь на первый взгляд. На верхней строчке закрепилась "Единая Россия" с результатом около 57,8%. По предварительным данным, партия получает 355 из 450 мест в Госдуме нового созыва – это рекордная фракция.
Вторую строчку сохранила за собой КПРФ, собравшая 13,8% голосов. Третьей финишировала ЛДПР с показателем в районе 8,8%. Так что парламентский триумвират остался без изменений.
А вот вокруг четвёртого места развернулась настоящая драма. Партия "Новые люди" набрала около 8% голосов и заняла позицию четвертой политической силы страны. А партия "Справедливая Россия — За правду" не смогла преодолеть пятипроцентного барьера, остановившись на отметке около 4,98%. Партия лишается права создать собственную фракцию по партийным спискам, а ее голоса распределяются между победителями гонки.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
01:13
Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракетСилы ПВО за сутки, с 19-го по 20-го сентября, перехватили и уничтожили над регионами России 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом Минобороны РФ вечером 20 сентября сообщило в своём телеграм-канале
В одномандатных округах партия власти показала очень сильный результат: кандидаты от "Единой России" лидируют в 208 округах из 225 возможных. Это означает, что у правящей партии появляется так называемое конституционное большинство, возможность самостоятельно утверждать государственный бюджет, назначать министров, менять налоговые ставки и принимать любые федеральные законы без согласования с другими фракциями ГД.
Собственный исторический рекорд поставил и Северный Кавказ. В Чеченской Республике список кандидатов партии власти и глава региона Рамзан Кадыров собрали 99,85% голосов избирателей при практически стопроцентной явке.
Предсказуемое недовольство Запада
Международная реакция на парламентские выборы тоже никого не удивила.
Со стороны зарубежных партнеров поздравления первым Владимира Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Зарубежные гости из дружественных миссий хвалили технический уровень российских участков. Представитель Сербии Боян Вулин после посещения столичных избирательных пунктов емко охарактеризовал увиденное фразой "Как в космическом корабле".
Западные столицы встретили итоги думских выборов категорическим непризнанием. Европейский союз и внешнеполитическое ведомство США объявили голосование нелегитимным, сделав упор на проведении выборов в Донбассе и Новороссии, а также на отсутствии на участках наблюдателей ОБСЕ.
Настроение европейского истеблишмента выразил лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, назвавший выборы "инсценировкой". Впрочем, европейскому истеблишменту скоро будет не до российского голосования: Мерц терпит собственное историческое поражение на немецких выборах.
А на внутреннюю работу Государственной думы дипломатические поглаживания, как и протесты не окажут практического влияния: девятый созыв готовится к первому пленарному заседанию в условиях монолитного перевеса парламентского большинства.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДонбассЗапорожская областьФридрих МерцЦИКГосдумаЕдиная РоссияРамзан КадыровАзат КадыровКалининград
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:02ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери
12:43Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
12:43Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
12:41Дрова на Украине превратились в дефицитный товар с заоблачной стоимостью — Bloomberg
12:31Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане
12:13Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
12:12Психологическая помощь в Геническе, хоккей и теннис в ДНР. 21 сентября 2026 года, утренний эфир 111:20
11:50Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
11:48Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков
11:28На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров
11:19Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
11:11Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ
10:55Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР
10:50Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg
10:15Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы
09:42ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета
09:41Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
09:25Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов
09:04Восемь дронов "Баба-Яга" за 20 минут: рекордная "Ёлочка" и другие подробности
09:00Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября
Лента новостейМолния