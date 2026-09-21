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Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму

Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму - 21.09.2026 Украина.ру

Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму

Подошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября. Центральная избирательная комиссия еще сводит воедино поступающие со всех уголков страны протоколы, но картина ясна – состав нижней палаты парламента сформирован на ближайшие пять лет.

2026-09-21T12:43

2026-09-21T12:43

2026-09-21T12:43

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Парламентская кампания вышла на финишную прямую, когда участковые комиссии от Петропавловска-Камчатского до Калининграда приступили к вскрытию урн и закрытию электронных реестров.Согласно оперативным данным Центризбиркома, специалисты пересчитали подавляющую часть избирательных бюллетеней. Подсчитано более 90% голосов, соотношение сил в российском парламенте уже едва ли изменится.Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что официальные результаты опубликуют "не раньше 25 числа". Такая задержка связана со строгой юридической процедурой: регионам требуется перепроверить документы на отдельных участках и окончательно закрыть единичные жалобы.Общая активность избирателей оказалась солидной: явка по стране составила 59,32% – рекорд для выборов подобного уровня.Как проходили выборыСентябрьское голосование 2026 года закрепило формат трехдневного марафона. Для работающего человека этот распорядок действительно удобен: можно отдать голос в пятницу сразу после рабочей смены, забежать на участок в субботу по дороге на дачу или спокойно проголосовать всей семьей в воскресенье.Серьезным испытанием для организаторов, участников и самых голосующих стала кампания на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, где парламентские выборы проводились впервые.Там избирательный процесс стартовал заблаговременно: члены комиссий организовали надомное голосование, выезжали во дворы жилых домов и прямо на рабочие предприятия с переносными урнами. Эта вынужденная тактика спасала человеческие жизни под постоянной угрозой ракетных обстрелов и налетов беспилотников.Но без трагедий всё же не обошлось: в Запорожской области атака дрона унесла жизнь председателя участковой комиссии Елены Астаниной, которую президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества.Официальный Киев, что вполне ожидаемо, встретил волеизъявление на этих территориях шквалом угроз и обещаниями уголовных дел в адрес членов комиссий, припомнил статью о госизмене и пытался сорвать голосование ударами, но сорвать избирательный процесс не удалось.Ещё одним поводом для дискуссии стала масштабирующаяся от кампании к кампании практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Москве через экраны компьютеров и телефонов проголосовали свыше трех миллионов человек, а на федеральной интернет-платформе явка превысила 90% процентов.В первые часы пятницы государственная система кратковременно "зависала" под предельными нагрузками, однако программисты быстро справились с инцидентами. Отвечая на попытки парализовать избирательные платформы, Элла Памфилова отрезала: "Мы к этому готовы".Новый расклад силПартийная таблица по итогам подсчета бюллетеней выглядит привычно лишь на первый взгляд. На верхней строчке закрепилась "Единая Россия" с результатом около 57,8%. По предварительным данным, партия получает 355 из 450 мест в Госдуме нового созыва – это рекордная фракция.Вторую строчку сохранила за собой КПРФ, собравшая 13,8% голосов. Третьей финишировала ЛДПР с показателем в районе 8,8%. Так что парламентский триумвират остался без изменений.А вот вокруг четвёртого места развернулась настоящая драма. Партия "Новые люди" набрала около 8% голосов и заняла позицию четвертой политической силы страны. А партия "Справедливая Россия — За правду" не смогла преодолеть пятипроцентного барьера, остановившись на отметке около 4,98%. Партия лишается права создать собственную фракцию по партийным спискам, а ее голоса распределяются между победителями гонки.В одномандатных округах партия власти показала очень сильный результат: кандидаты от "Единой России" лидируют в 208 округах из 225 возможных. Это означает, что у правящей партии появляется так называемое конституционное большинство, возможность самостоятельно утверждать государственный бюджет, назначать министров, менять налоговые ставки и принимать любые федеральные законы без согласования с другими фракциями ГД.Собственный исторический рекорд поставил и Северный Кавказ. В Чеченской Республике список кандидатов партии власти и глава региона Рамзан Кадыров собрали 99,85% голосов избирателей при практически стопроцентной явке.Предсказуемое недовольство ЗападаМеждународная реакция на парламентские выборы тоже никого не удивила.Со стороны зарубежных партнеров поздравления первым Владимира Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Зарубежные гости из дружественных миссий хвалили технический уровень российских участков. Представитель Сербии Боян Вулин после посещения столичных избирательных пунктов емко охарактеризовал увиденное фразой "Как в космическом корабле".Западные столицы встретили итоги думских выборов категорическим непризнанием. Европейский союз и внешнеполитическое ведомство США объявили голосование нелегитимным, сделав упор на проведении выборов в Донбассе и Новороссии, а также на отсутствии на участках наблюдателей ОБСЕ.Настроение европейского истеблишмента выразил лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, назвавший выборы "инсценировкой". Впрочем, европейскому истеблишменту скоро будет не до российского голосования: Мерц терпит собственное историческое поражение на немецких выборах.А на внутреннюю работу Государственной думы дипломатические поглаживания, как и протесты не окажут практического влияния: девятый созыв готовится к первому пленарному заседанию в условиях монолитного перевеса парламентского большинства.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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