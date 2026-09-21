Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане - 21.09.2026 Украина.ру
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Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане
Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане - 21.09.2026 Украина.ру
Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане
Производство ударных БПЛА будет наращиваться в на одном из предприятий Татарстана. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал "Военная хроника"
2026-09-21T12:31
2026-09-21T12:42
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россия
татарстан
герань
бпла
беспилотники
дроны
впк
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Резко нарастить производство ударных БПЛА запланировано за счёт расширения завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане."К 2029 году предприятие должно получить новую линию мощностью до 500 тонн углеродного волокна аэрокосмического класса в год. Углеволокно используется в силовых элементах и корпусах "Гераней" и позволяет сохранять высокую прочность конструкции при небольшой массе", - сказано в публикации.Там также приводится мнение специалиста Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта. По его оценке, дополнительных 500 тонн теоретически достаточно для изготовления ежегодно около 28 тысяч корпусов БПЛА.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней" и один удар отразить не смог - катапультировался.Беспилотник постоянно модернизируют. Военные обозреватели активно обсуждают применение реактивных БПЛА "Герань".В частности, "Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами".Ранее на эту тему: Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, татарстан, герань, бпла, беспилотники, дроны, впк
Новости, Россия, Татарстан, Герань, БПЛА, беспилотники, дроны, ВПК

Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане

12:31 21.09.2026 (обновлено: 12:42 21.09.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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Производство ударных БПЛА будет наращиваться в на одном из предприятий Татарстана. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал "Военная хроника"
Резко нарастить производство ударных БПЛА запланировано за счёт расширения завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане.
"К 2029 году предприятие должно получить новую линию мощностью до 500 тонн углеродного волокна аэрокосмического класса в год. Углеволокно используется в силовых элементах и корпусах "Гераней" и позволяет сохранять высокую прочность конструкции при небольшой массе", - сказано в публикации.
Там также приводится мнение специалиста Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта. По его оценке, дополнительных 500 тонн теоретически достаточно для изготовления ежегодно около 28 тысяч корпусов БПЛА.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней" и один удар отразить не смог - катапультировался.
Беспилотник постоянно модернизируют. Военные обозреватели активно обсуждают применение реактивных БПЛА "Герань".
В частности, "Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.
В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами".
Ранее на эту тему: Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"
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