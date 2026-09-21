https://ukraina.ru/20260921/rossiya-narastit-proizvodstvo-udarnykh-bpla-v-tatarstane-1083325848.html

Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане

Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане - 21.09.2026 Украина.ру

Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане

Производство ударных БПЛА будет наращиваться в на одном из предприятий Татарстана. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал "Военная хроника"

2026-09-21T12:31

2026-09-21T12:31

2026-09-21T12:42

новости

россия

татарстан

герань

бпла

беспилотники

дроны

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931249_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_fb71a6327a07ac524afc760a5f834c66.jpg

Резко нарастить производство ударных БПЛА запланировано за счёт расширения завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане."К 2029 году предприятие должно получить новую линию мощностью до 500 тонн углеродного волокна аэрокосмического класса в год. Углеволокно используется в силовых элементах и корпусах "Гераней" и позволяет сохранять высокую прочность конструкции при небольшой массе", - сказано в публикации.Там также приводится мнение специалиста Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта. По его оценке, дополнительных 500 тонн теоретически достаточно для изготовления ежегодно около 28 тысяч корпусов БПЛА.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней" и один удар отразить не смог - катапультировался.Беспилотник постоянно модернизируют. Военные обозреватели активно обсуждают применение реактивных БПЛА "Герань".В частности, "Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами".Ранее на эту тему: Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

татарстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, татарстан, герань, бпла, беспилотники, дроны, впк