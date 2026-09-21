https://ukraina.ru/20260921/zapadnaya-pressa-nagnetaet-strakh-istoriyami-o-podgotovke-skorogo-shturma-evropy-1083330681.html
Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы
Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы - 21.09.2026 Украина.ру
Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы
В европейской прессе после завершения парламентских выборов в России активизировался поток публикаций о якобы готовящемся скором нападении Москвы на страны НАТО
2026-09-21T13:31
2026-09-21T13:31
2026-09-21T14:08
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Руководители западных разведок в интервью изданию The Guardian начали делиться своими страхами и прогнозировать эскалацию в ближайшие месяцы. В частности, глава чешской контрразведки Михал Коуделка надумал сценарий с локальным прорывом границ и диверсиями на железных дорогах. В свою очередь, руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон разглядел глобальную угрозу в недавнем инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига. Экс-глава немецкой службы BND Герхард Шиндлер в интервью Neue Zürcher Zeitung заверяет о неизбежности прямого столкновения, фантазируя об атаках на пограничные пункты в Эстонии или Латвии в течение трех-пяти лет.При этом даже в прибалтийских республиках призывают коллег прекратить панику. Руководитель службы госбезопасности Латвии Нормунд Межвиетс признал, что реальных признаков подготовки штурма нет, а подобные заявления лишь распространяют в Европе страх и неопределенность. Российские власти неоднократно опровергали выдумки о планах агрессии против Европы, одновременно предупреждая, что любой реальный конфликт такого масштаба моментально станет ядерным.Подробнее - в материале Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
латвия, европа, россия, нато, украина.ру, москва, новости
Латвия, Европа, Россия, НАТО, Украина.ру, Москва, Новости
Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы
13:31 21.09.2026 (обновлено: 14:08 21.09.2026)
В европейской прессе после завершения парламентских выборов в России активизировался поток публикаций о якобы готовящемся скором нападении Москвы на страны НАТО
Руководители западных разведок в интервью изданию The Guardian начали делиться своими страхами и прогнозировать эскалацию в ближайшие месяцы.
В частности, глава чешской контрразведки Михал Коуделка надумал сценарий с локальным прорывом границ и диверсиями на железных дорогах.
В свою очередь, руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон разглядел глобальную угрозу в недавнем инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига.
Экс-глава немецкой службы BND Герхард Шиндлер в интервью Neue Zürcher Zeitung заверяет о неизбежности прямого столкновения, фантазируя об атаках на пограничные пункты в Эстонии или Латвии в течение трех-пяти лет.
При этом даже в прибалтийских республиках призывают коллег прекратить панику. Руководитель службы госбезопасности Латвии Нормунд Межвиетс признал, что реальных признаков подготовки штурма нет, а подобные заявления лишь распространяют в Европе страх и неопределенность.
Российские власти неоднократно опровергали выдумки о планах агрессии против Европы, одновременно предупреждая, что любой реальный конфликт такого масштаба моментально станет ядерным.