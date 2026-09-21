https://ukraina.ru/20260921/kievskomu-rezhimu-vygodny-ogromnye-poteri-vsu-eksperty-raskryli-nastoyaschie-tseli-zelenskogo-1083310038.html

"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского

"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского - 21.09.2026 Украина.ру

"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского

В экспертном сообществе обсуждают, кто на самом деле управляет Украиной, почему лидер киевского режима забыл обо всех предвыборных обещаниях и во что это обходится стране.

2026-09-21T06:02

2026-09-21T06:02

2026-09-21T06:02

эксклюзив

украина

россия

польша

максим гольдарб

владимир зеленский

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

союз левых сил

офис президента

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Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск, вероятно, прав в оценке ежемесячных потерь ВСУ – а тот заявил, что потери достигают 27 тысяч человек.Гольдарб в связи с этим напомнил о недавнем заявлении главы Офиса президента Кирилла Буданова*, который говорил, что украинской армии необходимо пополнение по 30 000 человек в месяц "для замещения…" – по всей видимости, именно для замещения потерь."Он тогда подтвердил выводы, что Украина в год теряет до полумиллиона человек. Самые минимальные украинские потери сегодня – больше полутора миллионов, об этом говорят американцы", – сказал политик в беседе с журналистом Александром Шелестом**.Гольдарб подчеркнул, что это американцы, которые "не пророссийски и не пропутински настроенные", а скорее даже оппоненты, и вот "они говорят, что фактически Украина уже истекла кровью".В любом случае, потери Украины – колоссальные, "людей нет, страна выхолощена", миллионы украинцев уехали… А украинские СМИ, сам Зеленский и его генералы лгут, "это ложь, дурманящая людей, оставшихся еще в Украине, и направленная на то, чтобы люди максимально терпели, а желательно – для них, для режима – погибали", сказал политик.Почему это может быть желательно? По подсчетам Гольдарба, каждый погибший принес киевскому режиму около 30 000 долларов – "а теперь давайте перемножим это на те полтора миллиона (тех), кого уже не стало".В бюджете – дыра, но средства на телемарафон выделяются исправно, и это понятно, потому что телемарафон – "это оружие для оболванивания украинцев, для оболванивания собственного народа, если, конечно, он (Зеленский – ред.) считает его собственным…", подчеркнул политик, добавив, что он в таком отождествлении сомневается.Все обещания, которые раздавал Зеленский, выполнены им наоборот, констатирует известный одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук. Он в очередном выпуске своего видеоблога продемонстрировал кадры проезда картежа лидера киевского режима, а затем кадры, на которых сидящие в бусе военнослужащие ВСУ (отловленные, по всей видимости, тэцэкашниками) показывают, что они закованы в наручники."Кто-то на велосипеде собирался ездить на работу, а тут какие-то кортежи", – напомнил блогер об образе учителя Голобородько из известного сериала.И рассказал о гипотезе одного своего знакомого, который считает, что "Зеленского, когда началась война, похитили рептилоиды, съели его, один из них натянул шкуру и ходит".Если посмотреть на Зеленского до войны и сейчас – это же два разных человека, поясняет свою догадку этот сторонник теории заговора.Итак, пока обещавший ездить на велосипеде политик передвигается "с огромными кортежами невменяемыми", простых украинцев отлавливают и "везут в последний бой, в последний путь в наручниках"."Это позорище, это не страна. Такого нигде никогда ни в какую войну не было", – сказал блогер, добавив, что приковывали разве что рабов на галерах, но тогда получается, что "на две тысячи лет назад мы откатились".О мчавшемся в Карпаты кортеже Зеленского из 18 машин говорил и бывший депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в эфире канала MayiakUA отметил, что хорошо помнит избирательные ролики Зеленского, а там не было никаких кортежей. А встречи в Карпатах (так называемая "Карпатская восьмерка" – ред.) ни к чему не привели.По мнению Мосийчука*, заинтересованности в мире сейчас не наблюдается ни у одной из противоборствующих сторон, при этом Киев наносит удары по России по команде "старших партнеров". И получает удары в ответ.Что касается цифр потерь ВСУ, названных Дональдом Туском, то экс-нардеп заявил, что это правда, и это "холодная вода со льдом на головы сторонников войны до последнего украинца".Но этих сторонников никакая "холодная вода" не отрезвит. Как отметил в своем блоге находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, Киев не откажется от ударов по российской энергетике, поскольку такие удары являются "чуть ли не единственным, доступным Украине механизмом давления на Россию"."То, что РФ "выносит" в ответ остатки украинской экономики, Зеленского не волнует", – считает опальный нардеп.По его мнению, глава киевского режима "получил от своих британских и немецких кукловодов команду воевать до упора, не считаясь с потерями, и ее выполнит, пока будет жив".* Лица, внесённые в список экстремистов и террористов;** Признан в РФ иноагентом;На эту тему – "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрий Выдрин о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши https://ukraina.ru/20260430/ne-vyshel-iz-roli-goloborodko-dmitriy-vydrin-o-transformatsii-zelenskogo-i-yadernykh-ambitsiyakh-polshi-1078459614.htmlИ в статье Олега Хавича "Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю https://ukraina.ru/20260920/karpatskaya-vosmerka-okazalas-nepolnotsennoy-sbu-organizovala-vzryv-v-ttsk-zapadnaya-ukraina-za-1083300233.html

https://ukraina.ru/20260920/na-boynyu-otpravyat-vsekh-nikto-ne-otsiditsya-eksperty-o-buduschem-ukrainy-1083299942.html

https://ukraina.ru/20260918/pobegut-vse-uzhe-ponyatno-kuda-zelenskiy-zavel-ukrainu-1083260738.html

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эксклюзив, украина, россия, польша, максим гольдарб, владимир зеленский, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, союз левых сил, офис президента