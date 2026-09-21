ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери - 21.09.2026 Украина.ру
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ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери
ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери - 21.09.2026 Украина.ру
ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери
Потери ВСУ при прорыве к своих окружённым подразделениям в Харьковской области кратно выше, чем у находящихся в "котле". Об этом 21 сентября проинформировало Минобороны РФ
2026-09-21T13:02
2026-09-21T13:02
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Подразделения российской войсковой группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области. Там сжимается кольцо вокруг окруженцев ВСУ. При этом потери несут и находящиеся в "котле", и пытающееся пробиться к ним извне."В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс", - рассказали в Минобороны РФ.Там также отметили три безуспешные попытки украинского командования помочь оказавшимся в "котле"."Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области", - сказано в новой сводке Минобороны РФ.В министерстве констатировали: в зоне ответственности ГВ "Север" противник потерял свыше 265 военнослужащих, три боевые бронемашины, 24 автомобиля, систему РСЗО, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.Группировка ВСУ численностью около двух тысяч военнослужащих была окружена в северо-восточной части Харьковской области в конце лета. По данным Минобороны РФ, в начале сентября группировка насчитывала около 1,7 тыс военнослужащих. В своих сводках министерство регулярно отмечает потери ВСУ при попытках доставить снабжение окруженцам.Актуальное интервью: Дмитрий Куликов: Европа хочет повоевать с Россией так, чтобы успеть провести мобилизацию своего населенияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Харьковская область, Россия, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, разгром ВСУ, наступление ВС РФ

ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери

13:02 21.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Потери ВСУ при прорыве к своих окружённым подразделениям в Харьковской области кратно выше, чем у находящихся в "котле". Об этом 21 сентября проинформировало Минобороны РФ
Подразделения российской войсковой группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области. Там сжимается кольцо вокруг окруженцев ВСУ. При этом потери несут и находящиеся в "котле", и пытающееся пробиться к ним извне.
"В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс", - рассказали в Минобороны РФ.
Там также отметили три безуспешные попытки украинского командования помочь оказавшимся в "котле".
"Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области", - сказано в новой сводке Минобороны РФ.
В министерстве констатировали: в зоне ответственности ГВ "Север" противник потерял свыше 265 военнослужащих, три боевые бронемашины, 24 автомобиля, систему РСЗО, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Группировка ВСУ численностью около двух тысяч военнослужащих была окружена в северо-восточной части Харьковской области в конце лета. По данным Минобороны РФ, в начале сентября группировка насчитывала около 1,7 тыс военнослужащих. В своих сводках министерство регулярно отмечает потери ВСУ при попытках доставить снабжение окруженцам.
Актуальное интервью: Дмитрий Куликов: Европа хочет повоевать с Россией так, чтобы успеть провести мобилизацию своего населения
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