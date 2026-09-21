https://ukraina.ru/20260921/vsu-v-popytkakh-pomoch-okruzhentsam-nesut-bolshie-poteri-1083327368.html

ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери

ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери - 21.09.2026 Украина.ру

ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери

Потери ВСУ при прорыве к своих окружённым подразделениям в Харьковской области кратно выше, чем у находящихся в "котле". Об этом 21 сентября проинформировало Минобороны РФ

2026-09-21T13:02

2026-09-21T13:02

2026-09-21T13:02

спецоперация

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

харьковская область

россия

всу

потери всу

потери всу на сегодня

разгром всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082875960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9224bd787a197b9e7698d8d3133ae7e.jpg

Подразделения российской войсковой группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области. Там сжимается кольцо вокруг окруженцев ВСУ. При этом потери несут и находящиеся в "котле", и пытающееся пробиться к ним извне."В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ составили более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс", - рассказали в Минобороны РФ.Там также отметили три безуспешные попытки украинского командования помочь оказавшимся в "котле"."Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении населенного пункта Ольховатка Харьковской области", - сказано в новой сводке Минобороны РФ.В министерстве констатировали: в зоне ответственности ГВ "Север" противник потерял свыше 265 военнослужащих, три боевые бронемашины, 24 автомобиля, систему РСЗО, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.Группировка ВСУ численностью около двух тысяч военнослужащих была окружена в северо-восточной части Харьковской области в конце лета. По данным Минобороны РФ, в начале сентября группировка насчитывала около 1,7 тыс военнослужащих. В своих сводках министерство регулярно отмечает потери ВСУ при попытках доставить снабжение окруженцам.Актуальное интервью: Дмитрий Куликов: Европа хочет повоевать с Россией так, чтобы успеть провести мобилизацию своего населенияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, харьковская область, россия, всу, потери всу, потери всу на сегодня, разгром всу, наступление вс рф