Дрова на Украине превратились в дефицитный товар с заоблачной стоимостью — Bloomberg
12:41 21.09.2026 (обновлено: 12:56 21.09.2026)
Паника перед грядущими холодами спровоцировала на Украине колоссальный скачок стоимости дров, передает Bloomberg
Цена на древесину из-за "ажиотажного спроса" подскочила примерно на 70–80 процентов по сравнению с прошлым годом, говорится в материале.
Там объяснили, что из-за страха перед коммунальным коллапсом люди бегут из столицы в села, надеясь выжить благодаря печному отоплению.
Французская газета Monde недавно также предупреждала, что предстоящие месяцы окажутся для украинской энергосистемы гораздо более страшными, чем прошлая зима.
На этом фоне представители властей в Киеве призывают население рассчитывать только на себя. В Верховной раде гражданам советуют срочно уезжать из крупных городов, а в министерстве обороны рекомендуют заранее приобретать генераторы, мощные аккумуляторы и делать запасы бензина.
Ранее агентство Bloomberg информировало, что из-за критического дефицита ракет для систем противовоздушной обороны украинские теплоэлектростанции остались практически без прикрытия. На фоне этих рисков часть граждан начала экстренно прорабатывать маршруты для выезда за границу.
Подробнее - в материале Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg на сайте Украина.ру.
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