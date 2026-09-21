ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/vs-rf-prodolzhayut-udary-po-tselyam-na-ukraine-i-okkupirovannykh-vsu-territoriyakh-chto-izvestno-k-etomu-1083315069.html
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу - 21.09.2026 Украина.ру
ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
Российская армия продолжает работать по целям в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 21 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-21T05:08
2026-09-21T05:14
украина.ру
россия
вкс
вс рф
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
беспилотники сегодня
атака на украину
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083281890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_470e835ef4266155c5061a0ee1e867d5.jpg
Чаще всего в течение ночи поступали сообщения об ударах ВС РФ по целям в Киевском регионе, где с вечера регулярно звучали сирены воздушной тревоги. Взрывы гремели в Боярке, где разгорелся сильный пожар, в Борисполе и Глевахе. БПЛА продолжают атаковать цели на окраинах столицы.Местные каналы пишут, что в Киевской области до сих пор горит ранее пораженный склад "ЭКО Маркета". В компании заявили, что под ударом ВС РФ оказался ещё один из её логистических складов, правда не уточнили его местоположение.Кроме того, взрывы многократно были слышны в Одессе и Одесской области, где после прилёта продолжают гореть склады АТБ. Также сообщается о начавшемся пожаре на складах "Сильпо" в Дачном. Удары БПЛА наносились и по Вознесенску Николаевской области, по самому Николаеву управляемыми авиабомбами отработали ВКС.Харьковская область также не остаётся без внимания ВС РФ. После удара БПЛА горит "свиноферма" в населённом пункте Шевченково, где противник оборудовал мастерскую по сборке и ремонту беспилотников. Российские дроны также нанесли удар по объектам противника в Лозовой.ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и Херсоне. По утверждению местных источников, в Запорожье после удара БПЛА начался мощный пожар в ТЦ "Интрейд", атаки на объекты в городе продолжаются.Напомним, Минобороны России накануне заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ под Одессой. Подробнее об итогах 20 сентября - в материале Марии Илащук Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
удары по киеву сегодня
киевская область
киев
одесса
одесская область
николаевская область
харьковская область
запорожье
херсон
херсонская область
запорожская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083281890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f920775424211d9d3df335ffd18ddfbc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, вкс, вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака на украину, удары по киеву сегодня, авиаудары, удары дронами, бомбардировка, сво, спецоперация, киевская область, киев, одесса, одесская область, николаевская область, харьковская область, запорожье, херсон, херсонская область, запорожская область, всу, вооруженные силы украины, впк, война на украине, украина
Украина.ру, Россия, ВКС, ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака на Украину, удары по Киеву сегодня, авиаудары, Удары дронами, бомбардировка, СВО, Спецоперация, Киевская область, Киев, Одесса, Одесская область, Николаевская область, Харьковская область, Запорожье, Херсон, Херсонская область, Запорожская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВПК, война на Украине, Украина

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу

05:08 21.09.2026 (обновлено: 05:14 21.09.2026)
 
© REUTERS / StringerПожар после удара во временно оккупированном ВСУ Запорожье
Пожар после удара во временно оккупированном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия продолжает работать по целям в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 21 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Чаще всего в течение ночи поступали сообщения об ударах ВС РФ по целям в Киевском регионе, где с вечера регулярно звучали сирены воздушной тревоги. Взрывы гремели в Боярке, где разгорелся сильный пожар, в Борисполе и Глевахе. БПЛА продолжают атаковать цели на окраинах столицы.
Местные каналы пишут, что в Киевской области до сих пор горит ранее пораженный склад "ЭКО Маркета". В компании заявили, что под ударом ВС РФ оказался ещё один из её логистических складов, правда не уточнили его местоположение.
Кроме того, взрывы многократно были слышны в Одессе и Одесской области, где после прилёта продолжают гореть склады АТБ. Также сообщается о начавшемся пожаре на складах "Сильпо" в Дачном. Удары БПЛА наносились и по Вознесенску Николаевской области, по самому Николаеву управляемыми авиабомбами отработали ВКС.
Харьковская область также не остаётся без внимания ВС РФ. После удара БПЛА горит "свиноферма" в населённом пункте Шевченково, где противник оборудовал мастерскую по сборке и ремонту беспилотников. Российские дроны также нанесли удар по объектам противника в Лозовой.
ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и Херсоне. По утверждению местных источников, в Запорожье после удара БПЛА начался мощный пожар в ТЦ "Интрейд", атаки на объекты в городе продолжаются.
Напомним, Минобороны России накануне заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ под Одессой. Подробнее об итогах 20 сентября - в материале Марии Илащук Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВКСВС РФБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака на Украинуудары по Киеву сегодняавиаударыУдары дронамибомбардировкаСВОСпецоперацияКиевская областьКиевОдессаОдесская областьНиколаевская областьХарьковская областьЗапорожьеХерсонХерсонская областьЗапорожская областьВСУВооруженные силы УкраиныВПКвойна на УкраинеУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:02"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского
05:54ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли два человека, четверо мирных жителей ранены
05:08ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
03:30Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов
02:49Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:37Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников
01:13Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет
22:35Ружье на стене. Как Европа активно готовится к самоубийству
19:00Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террор
18:44 Промежуточные итоги выборов в ДНР, выборы и общественное мнение. 20 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:54
18:00Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября
17:45Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири
17:07Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии
16:00Бой под Лохвицей: 85 лет со дня гибели генерала Кирпоноса
15:48Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии
15:43"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России
15:09Как Россию сделали снова великой: Стоякин о присоединении Малороссии, Алексее Михайловиче и Никоне
14:20Житель Кривого Рога погиб, спасаясь от военкомов
13:42Знаки апокалипсиса: Китай и Индия жестко отреагировали на "адские санкции" Трампа
13:08ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии
Лента новостейМолния