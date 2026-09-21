https://ukraina.ru/20260921/vs-rf-prodolzhayut-udary-po-tselyam-na-ukraine-i-okkupirovannykh-vsu-territoriyakh-chto-izvestno-k-etomu-1083315069.html

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу - 21.09.2026 Украина.ру

ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу

Российская армия продолжает работать по целям в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 21 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-21T05:08

2026-09-21T05:08

2026-09-21T05:14

украина.ру

россия

вкс

вс рф

бпла

бпла сегодня

атака бпла

беспилотники

беспилотники сегодня

атака на украину

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083281890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_470e835ef4266155c5061a0ee1e867d5.jpg

Чаще всего в течение ночи поступали сообщения об ударах ВС РФ по целям в Киевском регионе, где с вечера регулярно звучали сирены воздушной тревоги. Взрывы гремели в Боярке, где разгорелся сильный пожар, в Борисполе и Глевахе. БПЛА продолжают атаковать цели на окраинах столицы.Местные каналы пишут, что в Киевской области до сих пор горит ранее пораженный склад "ЭКО Маркета". В компании заявили, что под ударом ВС РФ оказался ещё один из её логистических складов, правда не уточнили его местоположение.Кроме того, взрывы многократно были слышны в Одессе и Одесской области, где после прилёта продолжают гореть склады АТБ. Также сообщается о начавшемся пожаре на складах "Сильпо" в Дачном. Удары БПЛА наносились и по Вознесенску Николаевской области, по самому Николаеву управляемыми авиабомбами отработали ВКС.Харьковская область также не остаётся без внимания ВС РФ. После удара БПЛА горит "свиноферма" в населённом пункте Шевченково, где противник оборудовал мастерскую по сборке и ремонту беспилотников. Российские дроны также нанесли удар по объектам противника в Лозовой.ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям во временно оккупированных ВСУ Запорожье и Херсоне. По утверждению местных источников, в Запорожье после удара БПЛА начался мощный пожар в ТЦ "Интрейд", атаки на объекты в городе продолжаются.Напомним, Минобороны России накануне заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ под Одессой. Подробнее об итогах 20 сентября - в материале Марии Илащук Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

удары по киеву сегодня

киевская область

киев

одесса

одесская область

николаевская область

харьковская область

запорожье

херсон

херсонская область

запорожская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, вкс, вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака на украину, удары по киеву сегодня, авиаудары, удары дронами, бомбардировка, сво, спецоперация, киевская область, киев, одесса, одесская область, николаевская область, харьковская область, запорожье, херсон, херсонская область, запорожская область, всу, вооруженные силы украины, впк, война на украине, украина