https://ukraina.ru/20240719/1056340560.html

Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский спонсирует Трампа

Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский спонсирует Трампа - 19.07.2024 Украина.ру

Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский спонсирует Трампа

После покушения значительно выросли ставки на Трампа как на возможного победителя выборов. Владельцы крупных капиталов, которые заинтересованы в сотрудничестве с США, особенно если они хотят уладить проблемы, которые у них возникли в Америке, как в случае с Коломойским, пытаются позитивно зарекомендовать себя перед возможной будущей властью.

2024-07-19T06:14

2024-07-19T06:14

2024-07-19T06:14

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россия

игорь коломойский

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олег неменский

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украина

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Спонсорами предвыборной кампании Дональда Трампа стали три украинских олигарха. В том числе Игорь Коломойский, его давний бизнес-партнер Геннадий Боголюбов и промышленник Константин Жеваго.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.- Олег Борисович, что сподвигло Коломойского вложиться в предвыборную кампанию Трампа после покушения на экс-президента в Пенсильвании?- После покушения значительно выросли ставки на Трампа как на возможного победителя выборов. Владельцы крупных капиталов, которые заинтересованы в сотрудничестве с США, особенно если они хотят уладить проблемы, которые у них возникли в Америке, как в случае с Коломойским, пытаются позитивно зарекомендовать себя перед возможной будущей властью.Тот аргумент, что тот или иной олигарх вкладывал деньги в кампанию победившего кандидата может быть использован при переговорах с американской стороной, чтобы наладить связи в будущей администрации. Это как на скачках они пытаются выгодно вложить деньги, поставить на кандидата, который может оказаться победителем. Не удивительно, если вложения идут в фонды обоих кандидатов.- А в случае с Коломойским, которого называют личным врагом Байдена, это стремление обезопасить себя от уголовного преследования в Штатах?- У Коломойского особая ситуация, для него большой проблемой является уголовное преследование американскими властями. Против него выдвинуты тяжелые обвинения, и он надеется таким образом удобрить почву для переговоров о снятии с него этих обвинений. Хотя в прошлый раз он тоже пытался заигрывать с командой Трампа, но это ему не помогло.- Поговорим о ситуации на польско-белорусской границе. Варшава в три раза увеличит группировку войск в приграничных районах в рамках операции "Безопасное Подляшье", доведя ее до 17 тысяч человек. Якобы для того, чтобы пресечь незаконные миграционные потоки. А для чего на самом деле Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией?- Польша очень внимательно относится к тому, что происходит в Белоруссии. Почти открыто готовится военная операция Польши и ее союзников на территории этой страны в случае политического кризиса в виде некой миротворческой акции в пользу восставшей оппозиции. Но пока что у Польши не складывалось с провоцированием больших беспорядков в стране, чтобы создать повод и начать такую спецоперацию. Тем не менее она готовится.В связи с этим проводится милитаризация всего региона по границам Белоруссии. Для этого используются разные поводы. В том числе миграционный вопрос, который с одной стороны, действительно существует, с другой, искусственно раздут. Польша могла бы пойти на то, чтобы урегулировать этот конфликт путем переговоров.Но современная Польша отказывается признавать Лукашенко легитимным правителем и улаживать с ним все эти вопросы. Кстати, белорусская сторона не раз предлагала это сделать. Но в Польше считают ситуацию с мигрантами удобным поводом для милитаризации приграничных районов с Белоруссией. Вполне очевидно, что количество военных, которое она стягивает к границам, совершенно неадекватно тому миграционному потоку, а точнее ручью, который там наблюдается.- Любопытно, что польское население этих приграничных территорий агрессивно восприняло присутствие собственной армии на своей земле. Были случаи нападения местных жителей на военных, оскорблений их. С чем это связано? Польское население категорически не приемлет планы по милитаризации общества?- Естественно, что когда в регионе появляется новая или существенно расширяется старая военная инфраструктура, размещается большое количество войск, это вызывает раздражение местного населения. За этим не стоит видеть более глубокой политической причины. На самом деле, местные жители не чувствуют существенной опасности со стороны Белоруссии. Кампания по милитаризации недостаточно обоснована.То, что говорят власти, для них неубедительно. Приграничное население заинтересовано, наоборот, в активизации контактов с Белоруссией, упрощении пропускного режима. Кроме того, в этом регионе немало населения, этнически и культурно связанного с соседней страной. Так что оно негативно относится к политике Варшавы на обострение отношений. Там бы хотели видеть принципиально другое качество связи между государствами.- Зеленский накануне заявил, что план второго так называемого саммита мира должен быть готов в ноябре, и на нем будут ждать представителей России. Для чего лидер киевского режима делает такие заявления, на что он рассчитывает?- Заявление о приглашении представителей России на саммит является в первую очередь вынужденным признанием провала концепции, с которой задумывался первый так называемый саммит мира. Это также попытка прощупать почву, чтобы организовать новое мероприятие с совершенно иной концепцией, то есть наличием обеих сторон конфликта. Тем не менее говорить о том, что Украина сделала шаги по привлечению российской стороны для участия в этом проекте пока не приходится, так как довольно чётко обнародованные предложения России не находят должного отзыва ни у Киева, ни у его партнёров. Пока что это не более чем слова, попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.О военных приготовлениях Польши на границе с Белоруссией Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями

https://ukraina.ru/20240718/1056326506.html

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Денис Рудометов

интервью, польша, белоруссия, россия, игорь коломойский, дональд трамп, олег неменский, олигарх, украина, владимир зеленский, украина.ру