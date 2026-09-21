Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области - 21.09.2026 Украина.ру
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Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области - 21.09.2026 Украина.ру
Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
Подразделения российской армии развивают успех в Харьковской области. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал Минобороны РФ
2026-09-21T12:43
2026-09-21T12:43
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По данным министерства, подразделения российской войсковой группировки "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. ВСУ несут потери, пытаясь пробиться и окружения и помочь окруженцам извне."Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области", - сказано в публикации министерства.Группировка "Север" активно формирует буферную зону безопасности, снижая риски для российского приграничья.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Актуальное интервью: "Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и БогеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, дзен новости сво, сводка сво, наступление вс рф, новые регионы, минобороны рф, харьковская область, россия, украина
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Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области

12:43 21.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Север" на Харьковском направлении
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Север на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения российской армии развивают успех в Харьковской области. Об этом сообщает 21 сентября телеграм-канал Минобороны РФ
По данным министерства, подразделения российской войсковой группировки "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. ВСУ несут потери, пытаясь пробиться и окружения и помочь окруженцам извне.
"Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области", - сказано в публикации министерства.
Группировка "Север" активно формирует буферную зону безопасности, снижая риски для российского приграничья.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Актуальное интервью: "Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге
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