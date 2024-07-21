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"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке

"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке - 21.07.2024 Украина.ру

"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке

Российские военнослужащие перехватили переговоры бойцов ВСУ, который удерживают позиции в частично оккупированной Красногоровке (ДНР). Текстовую расшифровку предоставило Минобороны РФ

2024-07-21T11:06

2024-07-21T11:06

2024-07-21T11:06

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Перехват переговоров был сделан штурмовиками 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.Украинские военные с позывными Абрикос и Бизон обсуждают последствия огневого налета на одну из позиций. Затем Абрикос вызывает терена и сообщает ему о "прошедших бабульках".Терен в свою очередь говорит, что пожилые женщины уже ушли.По словам заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай, операция по освобождению Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению.О ситуации в зоне СВО Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара

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