"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке - 21.07.2024 Украина.ру
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"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке
"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке - 21.07.2024 Украина.ру
"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке
Российские военнослужащие перехватили переговоры бойцов ВСУ, который удерживают позиции в частично оккупированной Красногоровке (ДНР). Текстовую расшифровку предоставило Минобороны РФ
2024-07-21T11:06
2024-07-21T11:06
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Перехват переговоров был сделан штурмовиками 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.Украинские военные с позывными Абрикос и Бизон обсуждают последствия огневого налета на одну из позиций. Затем Абрикос вызывает терена и сообщает ему о "прошедших бабульках".Терен в свою очередь говорит, что пожилые женщины уже ушли.По словам заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай, операция по освобождению Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению.О ситуации в зоне СВО Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара
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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, всу, днр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, ВСУ, ДНР

"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке

11:06 21.07.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Российские военнослужащие перехватили переговоры бойцов ВСУ, который удерживают позиции в частично оккупированной Красногоровке (ДНР). Текстовую расшифровку предоставило Минобороны РФ
Перехват переговоров был сделан штурмовиками 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Украинские военные с позывными Абрикос и Бизон обсуждают последствия огневого налета на одну из позиций. Затем Абрикос вызывает терена и сообщает ему о "прошедших бабульках".
"Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?" — говорит тот, кто называет себя Абрикосом.
Терен в свою очередь говорит, что пожилые женщины уже ушли.
По словам заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай, операция по освобождению Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению.
О ситуации в зоне СВО Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара
 
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Заголовок открываемого материала
11:31Политтехнолог рассказал, как американские ракеты в Германии станут прологом к большой войне
11:06"Минусуйте их": Бойцы ВСУ в радиопереговорах обсуждали расправу над мирными жителями в Красногоровке
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