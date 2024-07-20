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Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара

Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара - 20.07.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара

Обладая значительным огневым и тактическим преимуществом на линии боевого соприкосновения российские войска уверенно освобождают левобережье Днепра от ВСУ. Противник несет большие потери в живой силе, техники и вооружении.

2024-07-20T08:31

2024-07-20T08:31

2024-07-20T09:30

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Только за прошедшую неделю части и подразделения украинской армии отброшены от населенных пунктов Восход, Урожайное, Ленинское. На очереди Красногоровка. Идут ожесточенные бои на городских окраинах Торецка.Генштаб ВСУ 16 июля запоздало признал отступление украинских войск из Урожайного и Крынок. Российская армия освободила поселок Урожайное (ДНР) двумя днями ранее, а село Крынки (Херсонская область) — еще в феврале. Украинское командование выводит из Красногоровки остатки 79-й десантно-штурмовой бригады и 59-й мотопехотной "бригады смертников". Российские войска контролируют уже 90 процентов территории города. "Забытые" подразделения 59-й бригады попали в огневой мешок и фактически обречены на уничтожение.На фоне ежедневных высокоточных ракетных (авиационных) ударов, планомерного продвижения ВС России в западном направлении, желание и стремление НАТО, а также намерение киевского режима организовать некое контрнаступление ВСУ осенью этого года выглядят все более маловероятным, хотя нельзя исключать попытку реализовать, по сути, самоубийственный план.Потери ВСУ растут. Только в июле ежесуточно гибнут сотни и тысячи украинских военнослужащих. В целом за период спецоперации российские войска уничтожили 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 709 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 602 танка и других боевых бронемашин, 1 379 установок РСЗО, 12 013 орудий полевой артиллерии и более 23 000 единиц спецавтотехники противника. Данные Минобороны РФ свидетельствуют: военная помощь десятков стран НАТО и примкнувших к ним "доноров" оказалась бессмысленной — украинская армия и коллективный Запад явно проигрывают войну с Россией, армия и военно-промышленный комплекс которой "неожиданно" оказались во много раз эффективнее коалиции "демократий". Тем не менее, натовские военные аналитики считают, что украинский генштаб "по-прежнему способен мобилизовать ресурсы и осуществлять значительные переброски, концентрировать силы и поддерживать свои подразделения материально-технически".Подразделения группировок войск "Запад" и "Юг" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое в Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР. В ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Красное ДНР.Под Часовым Яром вооруженные силы Российской Федерации успешно вытеснили противника из урочища Орлова и восточной части Калиновки. Добившись весомого тактического успеха российская армия активно продолжила наступление в направлении Григоровки. К этому населенному пункту наши войска также подошли со стороны Богдановки.Освобождение восточной части Калиновки, находящейся на "нашей" стороне канала Северский Донец — Донбасс, открывает перед нашими войсками на этом направлении новые возможности не только тактического, но и оперативного масштаба. В частности, предоставляется хорошая возможность для фланговой атаки на северные районы Часового Яра, что может существенно изменить ход текущих боевых действий на этом участке. Несмотря на попытки контратак ВСУ, ситуация на фронте складывается в пользу российских войск, что отмечается как российскими, так и украинскими средствами массовой информации. В преддверии новых операций ВС РФ готовы укреплять достигнутые рубежи и развивать дальнейшее наступление на Восточном фронте.В ходе недавних боев на территории Новоселовки Первой российские военные существенно продвинулись в освобождении населенного пункта. По последним данным, Вооруженные Силы Украины были почти полностью вытеснены из северной и северо-восточной частей поселка. Несмотря на то, что противник все еще удерживает южную окраину, продолжающиеся атаки российских войск оказывают существенное давление с севера и востока.По последним сообщениям наши десантники вышли к каналу Северский Донец—Донбасс со стороны села Калинино. В районе н.п. Калиновка наши подразделения прорвали оборону врага, перейдя канал Северский Донецк-Донбасс на фланге Часов Яра. Ряд источников сообщает, что нашим удалось выбить противника из северной части Калиновки, а также – из лесного массива (урочище Орлова) между Калиновкой и микрорайоном Канал. Нашим штурмовикам при активной поддержке артиллерии и армейской авиации удалось выдавить противника с восточной стороны канала Северский Донец – Донбасс.Помимо этого, продвижение есть и севернее Калиновки – в направлении Григоровки. Продвижение там довольно существенное. В ближайшее время может продолжиться штурм микрорайонов Октябрьский и Новый. Однако, есть вероятность того, что наши попытаются перебраться через канал Северский Донец – Донбасс где-то в другом месте.На Авдеевско-Покровском направлении подразделения группировки войск "Центр" активно действуют, нацелившись на полное освобождение поселка. Боевые действия в этом районе продолжают ухудшать обстановку для украинских сил, которые, согласно украинским медиа-источникам, испытывают возрастающее давление.Киевские военные аналитики также признают продвижение российских войск, отмечая их успехи на картах операций. Это свидетельствует о стратегической важности Новоселовки в текущем конфликте и подчеркивает значимость последних событий для общего хода боевых действий на востоке страны.Еще один прорыв на Очеретинском выступе: Главком ВСУ Сырский лютует, грозит расстрелять трусов-офицеров, если не вернут позиции. В Сети появились кадры боя на острие Очеретинского прорыва — в Лозоватском. Зафиксирована успешная атака бронированной техники ВС РФ на оборонительные позиции ВСУ. На этом участке передовые штурмовые группы продвинулись до 1 км в направлении на Покровск/Красноармейск.О высокой интенсивности боев в этом районе сообщили и "Военкоры Русской Весны". По данным этого источника, наши подразделения давят вдоль двух лесополос. Следует отметить одну деталь: как такового села там нет. Исчезло после развала СССР. Как пишут бойцы с передовой, осталась пара домов, и то заброшенных. Поэтому куда важнее наличие водоразделов и перекрестка посадок, зачисткой которых сейчас и занимаются наши подразделения.Если вечером 16 июля российские мониторинговые каналы сообщали, что "наши закрепились на западной окраине Лозоватского, то к обеду следующего дня поступила официальная информация об освобождении населенного пункта. Украинские источники подтверждают: "Лозоватское пало, вывешен флаг Российской Федерации".Освобождение Лозоватского и продвижение к Прогрессу позволит обойти новый рубеж обороны ВСУ, сформированный по рекам Волчья, Казенный Торец и Бычок. Согласно инсайдерским раскладам из Генштаба ВСУ, офис президента готовит расправу над офицерами 110-й ОМБр, чьи подразделения обороняли населенный пункт.Главком Александр Сырский отдал приказ о контратаке с целью "возврата потерянных позиций", но практически весь более-менее боеспособный спецназ ВСУ и отряды ССО бессмысленно "стираются" в сражении за Волчанск, откуда, по утверждению официального Киева, украинские части пока не отводятся. Даже если Сырский начнет грозить расстрелом офицерам, чьи подразделения отступили, это не поможет отбить оставленные опорники.Российская армия, которая продвигается на Донецком направлении за Артемовском, планомерно занимает город Торецк. В освобожденных кварталах бойцы обнаруживают многочисленных убитых мирных жителей, которых уничтожили националисты при отступлении. Накануне ВСУ объявили в Торецке принудительную эвакуацию, выгоняя людей из своих домов, кто сопротивлялся — просто расстреливали, заподозрив в пророссийских настроениях.Зайдя в Торецк на брошенные ВСУ позиции, российские бойцы, помимо разрухи, обнаружили десятки тел мирных жителей, валяющихся в подвалах. Подобные факты ТАСС привели в силовых структурах ДНР. "На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей. Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпасов с беспилотников, есть те, кого просто расстреляли или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел", — рассказал один из силовиков. Отмечается, что в числе погибших в основном пожилые люди. Среди них есть мужчины разного возраста. Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками.Сущность украинских нацистов стала окончательно очевидна после сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе. Они зверствовали и в Донбассе, даже в той части, которая находилась под контролем киевского режима. Особую жестокость националисты проявляют в тех городах, которые ВСУ удержать уже не могут, поэтому отыгрываются на местных жителях, которых подозревают в пророссийских настроениях.Список преступлений в отношении гражданских со стороны киевского режима тянется и из Мариуполя, и Авдеевки, и других городов. Все они известны, наказание будет неизбежным как для непосредственных участников расстрелов, так и высшего руководства Украины, которое такие „подвиги “приветствует. Им не жаль ни своих солдат, ни в чем не повинных людей. В этом вся суть кровавого украинского режима.Самые тяжелые и упорные бои продолжаются на двух участках севернее Харькова. ВС России продолжают держать плацдарм под Липцами. Противник перебрасывает к н.п. Глубокое отряды бывших заключенных и концентрирует силы в дачных поселках. Наши же отслеживают передвижение противника с помощью беспилотных систем и наносят по нему удары.Противник пытается проводить контратаки в районе Глубокого. За сутки наши армейские подразделения отражают по 6-8 атак. Штурмовая авиация ВКС РФ применяет ОДАБ-1500, а в н.п. Великие и Малые Проходы на пункт временной дислокации противника регулярно прилетают ФАБ-500 и 1500.В боях за Глубокое командование ВСУ отказалось от тактики вылазок малыми группами и пытается создавать "кулаки". Однако большую их часть удаётся выявить до их выдвижения на наши позиции и ликвидировать. Всё дело в воздушной разведке – наши "дроноводы" работают достаточно эффективно.В Волчанске под наш контроль переходят важные объекты и узлы обороны противника. Штурмовые отряды группировки войск "Север" ведут активные наступательные действия в районе улиц, прилегающих к лесному массиву в излучине реки. В районе мостов действуют отдельные отряды в южной части города. Восточнее агрегатного завода наши военнослужащие ведут бои в районе улицы Гуркановская, которая уходит за реку. В этом районе они не форсировали реку, как писали отдельные каналы, а зачищают территорию в северной части.В Волчанске значительно снизилось количество попыток переброски подкреплений через реку Волчью после того, как наши огневые средства уничтожили большое количество инженерной техники ВСУ, занятой наведением переправ. Сейчас противник проводит перегруппировку и формирование сводных подразделений, старается накопить силы в лесном массиве в районе Синельниково. Наши ВКС отработали по нему ФАБами, помогая "северянам" расширять плацдарм на левом берегу Северского Донца. Также идет уничтожение техники и личного состава противника в тылу.По сути, общая картина на линии боевого соприкосновения складывается следующим образом. Мы расширили фронт и вынудили командование ВСУ постоянно перебрасывать силы и средства с разных направлений, тем самым втягиваясь в своеобразную "горловину" на северном участке фронта. Напрашивается решительный удар с нашей стороны на одном из направлений. Классические способы и методы ведения боевых действий по всем правилам военной науки еще никто не отменял, даже в условиях современной войны.О том, что говорят о ситуации на фронте украинские военные - в статье Дмитрия Ковалевича "Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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