Ведущий спонсор демпартии жестко высказался о способностях Байдена – "время истекло"

Время Джо Байдена уже истекло и нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки не стоит переизбираться на второй срок. С призывом уйти в отставку к нему обратился один из ведущих спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц

Он стал первым, кто публично озвучил свои опасения по поводу переизбрания Байдена, пишет газета The New York Times. Миллиардер также отказался спонсировать его предвыборную кампанию. По данным СМИ, Мориц в общей сложности пожертвовал 7,8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена. Большая часть этих денег пошла на рекламу против Дональда Трампа. Ранее New York Times сообщала, что у спонсоров Демократической партии дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на этот пост Дональда Трампа вызвали сильное опасение, и в США стали всерьез обсуждать возможности для исключения главы Белого дома насильственным путем из предвыборной гонки.Почему Байден - не самая удачная кандидатура для США читайте в интервью историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.

