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Ведущий спонсор демпартии жестко высказался о способностях Байдена – "время истекло"
Ведущий спонсор демпартии жестко высказался о способностях Байдена – "время истекло" - 20.07.2024 Украина.ру
Ведущий спонсор демпартии жестко высказался о способностях Байдена – "время истекло"
Время Джо Байдена уже истекло и нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки не стоит переизбираться на второй срок. С призывом уйти в отставку к нему обратился один из ведущих спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц
2024-07-20T16:19
2024-07-20T16:19
2024-07-20T16:23
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Он стал первым, кто публично озвучил свои опасения по поводу переизбрания Байдена, пишет газета The New York Times. Миллиардер также отказался спонсировать его предвыборную кампанию. По данным СМИ, Мориц в общей сложности пожертвовал 7,8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена. Большая часть этих денег пошла на рекламу против Дональда Трампа. Ранее New York Times сообщала, что у спонсоров Демократической партии дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на этот пост Дональда Трампа вызвали сильное опасение, и в США стали всерьез обсуждать возможности для исключения главы Белого дома насильственным путем из предвыборной гонки.Почему Байден - не самая удачная кандидатура для США читайте в интервью историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.
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новости, джо байден, демократическая партия, дональд трамп, сша, президентские выборы
Новости, Джо Байден, Демократическая партия, Дональд Трамп, США, президентские выборы
Ведущий спонсор демпартии жестко высказался о способностях Байдена – "время истекло"
16:19 20.07.2024 (обновлено: 16:23 20.07.2024)
Время Джо Байдена уже истекло и нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки не стоит переизбираться на второй срок. С призывом уйти в отставку к нему обратился один из ведущих спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц