https://ukraina.ru/20240512/1054960363.html

"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США

"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США - 12.05.2024 Украина.ру

"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США

Американских демократы сейчас не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-12T04:45

2024-05-12T04:45

2024-05-12T04:45

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мишель обама

демократическая партия

всу

выборы

болезнь

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Перед президентскими выборами у американских демократов возникли проблемы. Они не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Раньше говорили о Камале Харрис, но она оказалась неспособной к управлению страной, рассказал историк.Потом в Америке заговорили про калифорнийского губернатора, но он сам не захотел идти. И сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы, добавил он.Но в Штатах политики сами устанавливают правила игры и сами меняют эти правила. Главное сейчас для демократов, чтобы Байден не перепутал имя человека, которого он захочет выдвинуть вместо себя. И чтобы он не забыл об этом на съезде, рассказал эксперт.Даже демократы понимают, что Джо Байден с его болезнью Альцгеймера и деменцией – это не самая удачная кандидатура. Хотя сам американский президент похоже этого не понимает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

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новости, сша, донбасс, джо байден, камала харрис, мишель обама, демократическая партия, всу, выборы, болезнь