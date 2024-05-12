"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США - 12.05.2024 Украина.ру
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"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США
"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США - 12.05.2024 Украина.ру
"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США
Американских демократы сейчас не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-12T04:45
2024-05-12T04:45
новости
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донбасс
джо байден
камала харрис
мишель обама
демократическая партия
всу
выборы
болезнь
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Перед президентскими выборами у американских демократов возникли проблемы. Они не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Раньше говорили о Камале Харрис, но она оказалась неспособной к управлению страной, рассказал историк.Потом в Америке заговорили про калифорнийского губернатора, но он сам не захотел идти. И сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы, добавил он.Но в Штатах политики сами устанавливают правила игры и сами меняют эти правила. Главное сейчас для демократов, чтобы Байден не перепутал имя человека, которого он захочет выдвинуть вместо себя. И чтобы он не забыл об этом на съезде, рассказал эксперт.Даже демократы понимают, что Джо Байден с его болезнью Альцгеймера и деменцией – это не самая удачная кандидатура. Хотя сам американский президент похоже этого не понимает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
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новости, сша, донбасс, джо байден, камала харрис, мишель обама, демократическая партия, всу, выборы, болезнь
Новости, США, Донбасс, Джо Байден, Камала Харрис, Мишель Обама, Демократическая партия, ВСУ, выборы, болезнь

"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США

04:45 12.05.2024
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP / Niall Carson
Читать в
Американских демократы сейчас не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Перед президентскими выборами у американских демократов возникли проблемы. Они не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Раньше говорили о Камале Харрис, но она оказалась неспособной к управлению страной, рассказал историк.
Потом в Америке заговорили про калифорнийского губернатора, но он сам не захотел идти. И сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы, добавил он.

"Похоже, они (Демократическая партия США. - Ред.) объявят о ее выдвижении в августе. Сейчас ведется закулисный торг. Мы уже слышим эти звуки. Ясно, что не будет никаких праймериз и никаких кокусов (форма внутрипартийного отбора в некоторых американских штатах и округе Колумбия. - Ред.). Это произойдет в нарушение правил игры", - подчеркнул Поликарпов.

Но в Штатах политики сами устанавливают правила игры и сами меняют эти правила. Главное сейчас для демократов, чтобы Байден не перепутал имя человека, которого он захочет выдвинуть вместо себя. И чтобы он не забыл об этом на съезде, рассказал эксперт.
Даже демократы понимают, что Джо Байден с его болезнью Альцгеймера и деменцией – это не самая удачная кандидатура. Хотя сам американский президент похоже этого не понимает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
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Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная войнаНа Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
 
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