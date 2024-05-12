"С Альцгеймером и деменцией": эксперт объяснил, почему Байден - не самая удачная кандидатура для США
© AP / Niall Carson
© AP / Niall Carson
Американских демократы сейчас не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Перед президентскими выборами у американских демократов возникли проблемы. Они не знают, кого выдвинуть вместо президента США Джо Байдена. Раньше говорили о Камале Харрис, но она оказалась неспособной к управлению страной, рассказал историк.
Потом в Америке заговорили про калифорнийского губернатора, но он сам не захотел идти. И сейчас опять оживилась тема бывшей первой леди США Мишель Обамы, добавил он.
"Похоже, они (Демократическая партия США. - Ред.) объявят о ее выдвижении в августе. Сейчас ведется закулисный торг. Мы уже слышим эти звуки. Ясно, что не будет никаких праймериз и никаких кокусов (форма внутрипартийного отбора в некоторых американских штатах и округе Колумбия. - Ред.). Это произойдет в нарушение правил игры", - подчеркнул Поликарпов.
Но в Штатах политики сами устанавливают правила игры и сами меняют эти правила. Главное сейчас для демократов, чтобы Байден не перепутал имя человека, которого он захочет выдвинуть вместо себя. И чтобы он не забыл об этом на съезде, рассказал эксперт.
Даже демократы понимают, что Джо Байден с его болезнью Альцгеймера и деменцией – это не самая удачная кандидатура. Хотя сам американский президент похоже этого не понимает, заключил собеседник издания.
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