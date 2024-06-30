https://ukraina.ru/20240630/1055958781.html

Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу

Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу - 30.06.2024 Украина.ру

Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу

"Сильное беспокойство" у спонсоров Демократической партии вызвали прошедшие дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на этот пост Дональда Трампа, из-за чего в США всерьез стали обсуждать возможности для исключения главы Белого дома против его воли из предвыборной гонки. Об этом говорится в статье газеты New York Times

2024-06-30T12:08

2024-06-30T12:08

2024-06-30T12:14

новости

сша

америка

киев

демократическая партия

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049723121_1121:262:3175:1417_1920x0_80_0_0_e1af0c4e1e2e1fafce3482efda1675dd.jpg

Ссылаясь на источники, СМИ пишет о тревоге, возникшей в среде "самых богатых людей Америки" после провала Байдена. С одной стороны, спонсоры Демпартии ждут того, что Байден "прозреет" и покинет пост кандидата самостоятельно, а с другой - в стране уже началось обсуждение с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить нынешнего хозяина Белого дома против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии. Тем временем в Офисе Владимира Зеленского после дебатов Байдена и Трампа царят панические настроения. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что из-за провала Байдена в Киеве произошел "большой переполох". Дубинский считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента". "Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС – эти рога быстро "опилят"", — резюмировал он. Ранее NBC News сообщал, что несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки. Утверждалось, что на окончательное решение повлияет его супруга Джилл Байден.Подробнее об итогах дебатов Байдена и Трампа, а также реакции общественности на них читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.

https://ukraina.ru/20240630/1055958631.html

сша

америка

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, киев, демократическая партия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, сво