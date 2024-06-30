Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу
12:08 30.06.2024 (обновлено: 12:14 30.06.2024)
"Сильное беспокойство" у спонсоров Демократической партии вызвали прошедшие дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на этот пост Дональда Трампа, из-за чего в США всерьез стали обсуждать возможности для исключения главы Белого дома против его воли из предвыборной гонки. Об этом говорится в статье газеты New York Times
"Постоянно нервничающие доноры Демократической партии оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки",— говорится в статье.
С одной стороны, спонсоры Демпартии ждут того, что Байден "прозреет" и покинет пост кандидата самостоятельно, а с другой - в стране уже началось обсуждение с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить нынешнего хозяина Белого дома против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии.
Тем временем в Офисе Владимира Зеленского после дебатов Байдена и Трампа царят панические настроения. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что из-за провала Байдена в Киеве произошел "большой переполох".
"Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в Офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — сказано его в телеграм-канале.
Дубинский считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента".
"Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС – эти рога быстро "опилят"", — резюмировал он.
Ранее NBC News сообщал, что несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки. Утверждалось, что на окончательное решение повлияет его супруга Джилл Байден.
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