Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу - 30.06.2024 Украина.ру
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Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу
Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу - 30.06.2024 Украина.ру
Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу
"Сильное беспокойство" у спонсоров Демократической партии вызвали прошедшие дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на этот пост Дональда Трампа, из-за чего в США всерьез стали обсуждать возможности для исключения главы Белого дома против его воли из предвыборной гонки. Об этом говорится в статье газеты New York Times
2024-06-30T12:08
2024-06-30T12:14
новости
сша
америка
киев
демократическая партия
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
сво
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Ссылаясь на источники, СМИ пишет о тревоге, возникшей в среде "самых богатых людей Америки" после провала Байдена. С одной стороны, спонсоры Демпартии ждут того, что Байден "прозреет" и покинет пост кандидата самостоятельно, а с другой - в стране уже началось обсуждение с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить нынешнего хозяина Белого дома против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии. Тем временем в Офисе Владимира Зеленского после дебатов Байдена и Трампа царят панические настроения. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что из-за провала Байдена в Киеве произошел "большой переполох". Дубинский считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента". "Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС – эти рога быстро "опилят"", — резюмировал он. Ранее NBC News сообщал, что несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки. Утверждалось, что на окончательное решение повлияет его супруга Джилл Байден.Подробнее об итогах дебатов Байдена и Трампа, а также реакции общественности на них читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
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новости, сша, америка, киев, демократическая партия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, сво
Новости, США, Америка, Киев, Демократическая партия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО

Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу

12:08 30.06.2024 (обновлено: 12:14 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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"Сильное беспокойство" у спонсоров Демократической партии вызвали прошедшие дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на этот пост Дональда Трампа, из-за чего в США всерьез стали обсуждать возможности для исключения главы Белого дома против его воли из предвыборной гонки. Об этом говорится в статье газеты New York Times
Ссылаясь на источники, СМИ пишет о тревоге, возникшей в среде "самых богатых людей Америки" после провала Байдена.
"Постоянно нервничающие доноры Демократической партии оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки",— говорится в статье.
С одной стороны, спонсоры Демпартии ждут того, что Байден "прозреет" и покинет пост кандидата самостоятельно, а с другой - в стране уже началось обсуждение с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить нынешнего хозяина Белого дома против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии.
Тем временем в Офисе Владимира Зеленского после дебатов Байдена и Трампа царят панические настроения. Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что из-за провала Байдена в Киеве произошел "большой переполох".
"Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в Офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США", — сказано его в телеграм-канале.
Дубинский считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента".

"Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС – эти рога быстро "опилят"", — резюмировал он.

Ранее NBC News сообщал, что несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки. Утверждалось, что на окончательное решение повлияет его супруга Джилл Байден.
Подробнее об итогах дебатов Байдена и Трампа, а также реакции общественности на них читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
11:36
В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США Главный союзник и спонсор Украины может сменить курс и степень участия в конфликте, если победу в ноябрьских выборах одержит лидирующий кандидат Дональд Трамп, полагает генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай
 
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