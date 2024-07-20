https://ukraina.ru/20240720/1056375398.html

Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион

Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион - 20.07.2024 Украина.ру

Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион

В ночь с 19 на 20 июля российская система противовоздушной обороны успешно отразила массовый налет украинских дронов на Ростовскую область. Губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении 26 беспилотников

2024-07-20T09:14

2024-07-20T09:14

2024-07-20T09:20

новости

ростовская область

россия

вкс

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056259399_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ec733b6b4db5060c7a05ce01f504de5f.jpg

По данным местных жителей всего в области прозвучало не менее 16 взрывов. В сети также появились видео масштабного пожара. В Минобороны РФ также добавили, что и в небе над Смоленской областью был сбит один БПЛА. Тем временем российские дроны минувшей ночью успешно атаковали энергообъекты в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго", уточнив, что в результате обстрелов без света оказался ряд промышленных и бытовых потребителей в двух регионах. По состоянию на утро электроснабжение большинства абонентов восстановили, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Помимо этого, ночью ВКС России нанесли удар по железное дороге в Харьковской области, в результате чего были повреждены здания и подвижной состав. "Из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда направляются в столицу", - уточнили в "Укрзализныце". По данным Минобороны РФ за неделю российская армия нанесла 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.Читайте подробнее о том, как завершить спецоперацию одним ударом в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240706/1056035224.html

ростовская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростовская область, россия, вкс, сво, всу