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Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион
Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион - 20.07.2024 Украина.ру
Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион
В ночь с 19 на 20 июля российская система противовоздушной обороны успешно отразила массовый налет украинских дронов на Ростовскую область. Губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении 26 беспилотников
2024-07-20T09:14
2024-07-20T09:14
2024-07-20T09:20
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По данным местных жителей всего в области прозвучало не менее 16 взрывов. В сети также появились видео масштабного пожара. В Минобороны РФ также добавили, что и в небе над Смоленской областью был сбит один БПЛА. Тем временем российские дроны минувшей ночью успешно атаковали энергообъекты в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго", уточнив, что в результате обстрелов без света оказался ряд промышленных и бытовых потребителей в двух регионах. По состоянию на утро электроснабжение большинства абонентов восстановили, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Помимо этого, ночью ВКС России нанесли удар по железное дороге в Харьковской области, в результате чего были повреждены здания и подвижной состав. "Из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда направляются в столицу", - уточнили в "Укрзализныце". По данным Минобороны РФ за неделю российская армия нанесла 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.Читайте подробнее о том, как завершить спецоперацию одним ударом в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева на сайте Украина.ру.
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Губернатор Ростовской области сообщил подробности массового налета беспилотников на регион
09:14 20.07.2024 (обновлено: 09:20 20.07.2024)
В ночь с 19 на 20 июля российская система противовоздушной обороны успешно отразила массовый налет украинских дронов на Ростовскую область. Губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении 26 беспилотников
По данным местных жителей всего в области прозвучало не менее 16 взрывов. В сети также появились видео масштабного пожара.
"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – сказано в его телеграм-канале.
В Минобороны РФ также добавили, что и в небе над Смоленской областью был сбит один БПЛА.
Тем временем российские дроны минувшей ночью успешно атаковали энергообъекты в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго", уточнив, что в результате обстрелов без света оказался ряд промышленных и бытовых потребителей в двух регионах.
По состоянию на утро электроснабжение большинства абонентов восстановили, аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Помимо этого, ночью ВКС России нанесли удар по железное дороге в Харьковской области, в результате чего были повреждены здания и подвижной состав.
"Из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Ночью движение возобновили, поезда направляются в столицу", - уточнили в "Укрзализныце".
По данным Минобороны РФ за неделю российская армия нанесла 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.