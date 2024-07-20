https://ukraina.ru/20240720/1056373048.html

Владимир Швейцер: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону

Владимир Швейцер: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону - 20.07.2024 Украина.ру

Владимир Швейцер: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону

Пока фон дер Ляйен обороняет Европу от Трампа, последний убеждает мир в том, что является его спасителем. Но молчуна в США может сменить болтун, который вряд ли закончит войну на Украине.

2024-07-20T07:21

2024-07-20T07:21

2024-07-20T07:30

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук Владимир Швейцер.Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились о телефонном звонке на 19 июля.Ранее 18 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была официально переизбрана на второй срок. Она обещала создать континентальный оборонный союз в Европе.— Владимир Яковлевич, переизбранная на второй срок главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует превратить Евросоюз в оборонный союз. Зачем ей это нужно?— Я полагаю, что у нас не совсем поняли посыл фон дер Ляйен.Она не хочет превращать Евросоюз, с его сугубо экономическими и энергетическими приоритетами, в военный союз. Она планирует дополнить программу ЕС в том числе вопросами из оборонной отрасли. Это делается из-за того, что ЕС опасается прихода к власти в США Трампа, который желает отмежеваться от Европы, в том числе и по оборонным вопросам.Трамп хочет уменьшить расходы Соединенных Штатов на Европу, о чем говорил неоднократно, в том числе в прошлую избирательную кампанию. Он выступает с ультранационалистической позиции, декларируя, что необходимо сконцентрироваться на проблемах Америки.Все остальное, как он считает, нужно рассматривать только с точки зрения того, выгодно это или невыгодно Штатам. То есть Трампа мало волнует, как будет жить Европа.— Насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО?— Я, конечно, не военный эксперт, но могу сказать, что эта затея нереальная.Во-первых, будет существовать НАТО. Но тут есть вопрос — как внутри него будут перераспределяться военные расходы, каким будет участие блока в событиях, связанных с Украиной.Во-вторых, напомню, что Урсула фон дер Ляйен длительное время была министром обороны ФРГ. Она в этих вопросах хорошо разбирается, и от нее не стоит ожидать скоропалительных решений, которые, допустим, замечены за тем же Трампом.В то же время фон дер Ляйен понимает, если в США в ноябре придет к власти новая администрация, Европа должна быть готова к иной организационной форме участия в общей оборонной политике. То есть европейцы начинают искать какие-то собственные решения.Кстати, оборонная политика прописана в документах Европейского Союза с самого начала, еще с 1995 года, когда принимали ряд других соглашений (Амстердамский и Маастрихтский договоры). То есть была поднята тема того, что, помимо экономического направления, Евросоюз должен иметь возможности оборонного плана.Тем не менее, пока что все это вилами на воде писано и вряд ли будет реализовано завтра. Скорее это заготовки на перспективу. Все зависит от того, как сложатся отношения с Китаем, что будет на Ближнем Востоке.У ЕС много сюжетов, на которые необходимо искать ответы. Поэтому союз, в частности Урсула фон дер Ляйен, находится в поисковом режиме и рассматривает различные возможности.Кроме того, Урсула фон дер Ляйен как председатель Еврокомиссии сможет обсуждать все эти вопросы и выносить какие-то решения по ним только после того, как будет сформирована вся европейская комиссия из 27 комиссаров.С другой стороны, хочу обратить внимание на то, что не стоит переоценивать роль Еврокомиссии. Все-таки решения принимаются в каждом отдельном государстве. Именно сами страны ЕС будут определять свою линию поведения, координируя какие-то вопросы с Европейской комиссией.— Как в НАТО относятся к курсу Евросоюза расширить свои оборонные возможности?— Неправильно считать, что Еврокомиссия и Евросоюз — это одно, а НАТО — другое.Это одни и те же страны, одни и те же политики и партии, которые входят в основном в коалиционное правительство. Вряд ли между ними стоит искать разногласий и ожидать, что НАТО и ЕС станут соревноваться.Тем не менее, стратегические вопросы, конечно, будут решаться на уровне Европейского Союза, потому что это общее объединение Европы. НАТО, учитывая вхождение туда США и Канады — немного иной элемент.То есть у НАТО и ЕС между собой вполне корректные отношения. Единственное, могут быть какие-то национальные коррективы, связанные с оборонной политикой. Но это проблема будущего, сегодня ничего не меняется.Посмотрим, как они станут действовать, а главное — как поведут себя американцы в этой ситуации. Лично у меня, например, нет ощущения, что Трамп будет проводить абсолютно другую политику, нежели Байден. Они живут в одной системе, у них одни и те же экономические интересы в глобальном плане.— Что значит для России и Украины такая политика Европы?— Между обещанием жениться и реальным действием жениться существует большая разница.Они на словах очень грозные. Например, Макрон обещал отправить французские войска как часть НАТО на Украину, шумел много на эту тему. Но сделать это в реальности у них сил и духа не хватит. Вряд ли они в ближайшее время подойдут к этому делу на пушечный выстрел.У них линия простая: усиливать себя, но не за счет возможной войны [с Россией]. Даже вся украинская ситуация с переменными боями в районе Донбасса их не так сильно затрагивает. А вот стратегическая борьба с российским влиянием, как они это называют, конечно, будет идти.Я считаю, что для них самое важное сейчас — скоординировать политику вооружений, которые они будут направлять на Украину, и расходы на оборону. Не о солдатах и даже не об экспертах для Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет речь, хотя последние могут быть отправлены.То есть для них важно не глобально усилить Евросоюз, а усилить именно в конкретном случае.— Вы говорили на конференции в ММПЦ "Россия сегодня", что нельзя одновременно выступать за мир и поддерживать одну из воюющих сторон. Именно в этом кризис современной Европы, кризис евроэлит. Так куда все это приведет в итоге Запад?— Главная проблема и для Евросоюза, и вообще для любых объединений, которые существуют в современном мире — соотнести общие и национальные задачи.Допустим, возможно ли одновременно выступать за перевооружение Украины и отдавать часть оружия, ослабляя свою собственную оборону? Скоординировать все это можно, конечно, но рассчитать, как это будет выглядеть, случись чего — невозможно.Поэтому Европа пока что находится в периоде поиска, там все в подвешенном состоянии. То есть желание есть, разговоры идут, но на деле вряд ли европейцы что-то изменят.— Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля. Станет ли Трамп принуждать нелегитимного главу Украины завершить конфликт с Россией?— Тут вот что важно понимать. Этот тезис Трампа типичен для него как для бизнесмена. Такой ход хорошо работает в торговле. Поэтому Трамп всегда говорит на перспективу: я приду и все улажу. Он должен убедить людей, которые будут за него голосовать, что он спаситель. Но я считаю, что на этом поприще он мало чего добьется. Когда Трамп был президентом, он лишь немного "пошуршал" с Китаем. Ни с Россией, ни с Евросоюзом у него четкой линии нет…— Почему?— Потому что в Соединенных Штатах работает сложная система взаимоотношений между бизнесом и политикой. Трамп находится в системе непростых связей и внутри Америки, и внутри западной линии в целом, если учитывать Европу. Есть еще Китай, Ближний Восток и так далее. Даже в одной партии в США могут быть разные точки зрения на один и тот же вопрос.Сбалансировать это можно только на уровне слов, что, естественно, Трамп и делает. Но, как будет на самом деле никто не знает. Поэтому не надо всерьез принимать заявления Трампа. Я лично совершенно не вижу никаких возможностей для него что-то урегулировать, в том числе на Украине. Считаю Трампа интересным человеком, но он болтун. Байден больше отмалчивался — он молчун, а Трамп болтун.Другое дело, что Трамп будет находиться на ответственном посту, если победит на выборах в США. И как будет себя вести на практике, сложно сказать. Это будет зависеть от всех, в том числе и от нас: насколько жестко и гибко мы сможем оформить отношения между Россией и Соединенными Штатами.Сейчас все взаимосвязано. Сложно отдельно рассмотреть украинский или палестинский вопрос, или тему Тайваня, что важно для Америки и, особенно, для Китая. Что касается России, с моей точки зрения, в наших интересах не обязательно иметь дружественных политиков — нужны ясные и предсказуемые. Тогда легче строить свою политическую линию.О том, почему рано радоваться мирному плану Трампа, в интервью Майкла Бом: Трампу нужны подпевалы, и Вэнс отлично справится с этой ролью.

https://ukraina.ru/20240520/1055160852.html

https://ukraina.ru/20240715/1056269053.html

https://ukraina.ru/20240715/1056253937.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, европа, украина, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, нато, еврокомиссия