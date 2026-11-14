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Первый русский лётчик Михаил Ефимов

Первый русский лётчик Михаил Ефимов - 14.11.2026 Украина.ру

Первый русский лётчик Михаил Ефимов

13 ноября 1881 года, 145 лет назад, в Смоленской губернии в семье простого рабочего родился Михаил Никифорович Ефимов – первый русский дипломированный лётчик, и 35-й в мировой истории. Знаковым для него стал город Одесса – он здесь прославился и здесь погиб

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В Южную Пальмиру Ефимов приехал ещё в девятилетнем возрасте – семья перебралась на юг в поисках лучшей жизни. Отец, в прошлом отличившийся при штурме Плевны гренадер, устроился слесарем в мастерские Российского общества пароходства и торговли. Достатка хватило, чтобы три его сына: Владимир, Михаил и Тимофей пошли учиться в железнодорожное училище. Все они впоследствии стали авиаторами, но более всего прославился средний.Ещё во время учёбы Михаил увлёкся велосипедным спортом, завоёвывал призы. После окончания учёбы в 1902 году устроился работать на телеграф электриком. В 1907 году купил мотоцикл марки "Пежо" и следующие два года становился чемпионом России по мотоциклетному спорту.В марте 1908 года в Одессе был создан аэроклуб. Через год он приобрёл планер, первый полёт на котором совершил Михаил Ефимов. До этого он никогда в воздух не поднимался.В том же 1909 году уехал во Францию в небольшой городок Мурмелон где располагалась школа пилотов. Одесский банкир барон Иван Спиридонович Ксидиас подписал с ним договор, согласно которому в обмен на оплату обучения Ефимов впоследствии обязался три года отрабатывать вложенные него средства.Во Франции Ефимов показал себя одним из талантливейших учеников. Его учил лично известнейший французский авиатор и владелец собственного авиазавода Анри Фарман. 25 декабря 1909 года Ефимов впервые самостоятельно поднялся в воздух на аэроплане и приземлился только через 45 минут. Обычно новички в первый полёт летали на порядок меньше. 15 февраля 1910 года Ефимов стал 35-м дипломированным пилотом в мире. Вскоре он побил рекорд по продолжительности полёта с пассажиром – предыдущий установил Орвилл Райт.Перед отъездом Ефимова на Родину Фарман одолжил ему сумму, которой хватило, чтобы погасить задолженность перед бароном Ксидиасом. Контракт с ним был расторгнут.21 марта 1910 года на поле Одесского ипподрома в присутствии публики Ефимов совершил свой первый публичный полёт. Он поднял в воздух приехавший вместе с ним самолет "Фарман-IV", купленный для Одесского аэроклуба бароном Ксидиасом.На ипподроме было подготовлено 25 тысяч мест, но по разным свидетельствам пришли от 60 до 100 тысяч зрителей. Вход для всех был бесплатный. Даже с крыши тюрьмы авиатору аплодировали арестанты. Данный авиационный полёт считается первым в России. Всего Ефимов в тот день поднимался в воздух пять раз. Три раза самостоятельно – он выполнял круги на высоте 50 метров, и два раза с пассажирами: бароном Ксидиасом и председателем Одесского аэроклуба Артуром Анатрой. После приземления на Ефимова надели лавровый венок с надписью "Первому русскому авиатору".Менее, чем через месяц во Франции, в Ницце, Ефимов выиграл престижные соревнования авиаторов. Призовых денег хватило, чтобы полностью рассчитаться с Фарманом и на оставшиеся средства купить у него самолёт. Впоследствии Ефимов неоднократно выступал на состязаниях авиаторов в различных европейских городах, как правило занимая призовые места. Устраивал платные публичные авиапредставления.На состоявшемся в сентябре 1910 года в С.-Петербурге Первом Всероссийском празднике воздухоплавания Ефимов также завоевал несколько призов. Представители военного ведомства сделали ему предложение возглавить обучение военных лётчиков в первой русской авиашколе, и он согласился. 24 ноября 1910 года её торжественно открыли в Севастополе на Куликовом поле. Через два года она переехала в Качу.Один из учеников Ефимова генерал-майор советской авиации Иван Спатарель вспоминал о нём:"Крепкий, широкоплечий, он в своем коричневом свитере из толстой шерсти чем-то напоминает медведя. Его открытое круглое лицо украшают короткие усики. (…) Вижу, человек в ворсистом свитере уже подошёл к самолёту. Так это и есть Ефимов? Солдат в замасленной гимнастерке подлезает под деревянную ферму и становится около пропеллера. А офицер в высокой каске устроился на жердочке позади Ефимова. Михаил Никифорович повернул кепку козырьком назад. Догадываюсь, это для того, чтобы в полёте её не сдуло ветром. (...) В перевёрнутой кепке, круглолицый, он похож на простого рабочего парня, который приступает к сложной работе".Изначально школа представляла собой всего три самолёта и шесть первых в стране летчиков-конструкторов во главе с Ефимовым. Здесь он отрабатывал свои навыки и осваивал первые фигуры высшего пилотажа: крутые виражи, пикирование, планирующий полёт с выключенным двигателем. В 1911 году ему торжественно присвоили звание почётного гражданина Севастополя.С 27 мая 1911 года в С.-Петербурге проводили Вторую международную авиационную неделю. Программа праздника включала различные соревнования, в том числе по точности бомбометания с высоты 100 метров (вместо бомб использовались бумажные кули с мелом) и точности посадки. Под место посадки на лётном поле очертили контур палубы корабля. В этих дисциплинах победил Михаил Ефимов.В следующем году он изобрёл устройство, позволявшее пилоту запускать двигатель самолёта без посторонней помощи. Он строил большие планы по созданию самолётов собственной конструкции, но все их сорвала начавшаяся летом 1914 года Первая Мировая война.Ефимов подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. С апреля 1915 года он уже сражался в 32-м авиаотряде в качестве лётчика-охотника: совершал разведполёты в глубокий вражеский тыл, фотографировал вражеские позиции и бомбил их. Также Ефимов отвечал за техническую часть отряда. По некоторым данным за несколько месяцев нахождения на фронте, он стал полным Георгиевским кавалером, получил звание прапорщика.Осенью 1915 года после нескольких обращений руководства офицерской авиашколы в Каче, Михаила Никифоровича снова вернули туда. В феврале следующего года его откомандировали в 25-й корпусной авиаотряд при Киевской военной школе лётчиков-наблюдателей "для разработки проекта аппарата собственной системы". Ефимов задумал создать самолет-истребитель, острый дефицит в которых испытывала русская авиация.Детали изготавливались и испытывались в мастерских Политехнического института и школы летчиков-наблюдателей. Однако авиатор столкнулся с непредвиденными трудностями – интригами царских чиновников из авиационной канцелярии ("Авиаканца") при Ставке Верховного Главнокомандующего. Она в то время размещалась в Киеве и возглавлял её великий князь Александр Михайлович.Ефимов имел неосторожность раскритиковать деятельность Авиаканца, и ему начали вставлять палки в колёса. Хотя не исключено, что среди чиновников имелись и немецкие агенты, саботировавшие подобные работы из чисто военных соображений, или агенты Антанты, мешавшие авиатору из-за коммерческих интересов. Россия закупала или производила по лицензии модели боевых самолётов французских и английских производителей. Лишний конкурент им был совершенно не нужен.Ефимова отправили из Киева в Качу, чтобы он там забрал вещи и оформил необходимые документы. Он просил, чтобы его оставили на месте, так как постройка самолёта требовала личного присутствия, но его отправили в приказном порядке. В Каче новый начальник школы, самодур и служака, задержал оформление. Просроченную командировку Ефимову вменили в вину как самовольную отлучку, но милостиво заменили положенное за неё предание суду на 8 суток гауптвахты и отправку на фронт. Ефимов, у которого проект самолёта был практически готов, просил дать возможность его закончить, но всё было тщетно.На фронте Михаил Никифорович снова летал в разведку и на бомбометание, испытывал самолёты, но продолжал работать над проектом истребителя. В сентябре 1916 года он подал рапорт "заведующему авиацией":"Английская фирма (...) желает купить мои чертежи двухмоторного блиндированного аэроплана-истребителя для постройки в Англии. Покорнейше прошу разрешить продажу".Великий князь Александр Михайлович попросил чертежи ему прислать. Впоследствии их в архивах обнаружить не удалось. Вполне возможно, что они были кем-то проданы союзникам. Но тут грянули две подряд революции. Ефимов, сытый по горло чиновничьим произволом, поддержал обе, и стал большевиком.На февраль 1917 года Михаил Никифорович служил в Севастополе флагманским лётчиком Севастопольской гидроавиации. После Февральской революции года он стал членом комитета своего подразделения, а после Октябрьской – начал сражаться против белых. Однако весной 1918 года Крым почти без сопротивления оккупировали немцы. Большевика Ефимова они арестовали. Освободили его только в конце года, когда немцы ушли и на непродолжительное время Крым снова стал "красным". Однако затем в июне 1919 года при поддержке британской и французской эскадр Крым захватили белые.Ефимов в качестве водителя автоколонны отступал с полуострова вместе с красными частями. В районе Херсона топливо кончилось, и машины пришлось сжечь – до Одессы добирались пешком. Но уже в августе и здесь высадился белогвардейский десант. Михаил Никифорович пытался бежать, однако его арестовала и расстреляла команда эсминца "Живой".Осталось свидетельство, что Ефимова связали и посадили в шлюпку, вывезли на середину бухты. Командовавший шлюпкой белый офицер заявил, что в память о заслугах бывшего царского авиатора даст ему шанс на спасение: возможность доплыть до берега. Стрелять в него не будут. Ефимов прыгнул за борт, нырнул, но как только его голова показалась на поверхности, его застрелили.По инициативе астронома Тамары Смирновой, 31 мая 1988 года Международный планетный центр утвердил название “Ефимов” для малой планеты №2754. В официальном извещении сообщается, что название дано “в память русского авиатора Михаила Никифоровича Ефимова (1881-1919), который в числе первых летчиков осуществил спирали и виражи”.

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