Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент
© telegram ukr_2025_ruБританские политики призвали запретить мультфильм "Маша и Медведь"
© telegram ukr_2025_ru
Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины 16 российских каналов
По мнению украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), ресурсы якобы распространяли пропаганду и поддерживали военный конфликт.
"В частности, YouTube заблокировал каналы военкора Александра Сладкова и Z-блогера Сергея Колясникова (Zergulio)", — сообщили в ведомстве.
Также в список блокировки попали каналы российских исполнителей Надежды Бабкиной, Юлии Савичевой, Виктории Дайнеко и группы Uma2rman.
Примечательно, что под удар снова попали иноязычные каналы мультсериала "Маша и Медведь". 20 августа, Зеленский ввел персональные санкции сроком на 10 лет против создателей проекта, заявив, что детский мультсериал представляет собой "угрозу национальной безопасности Украины".
На днях украинский писатель и общественный деятель Андрей Мероник заявил, что мультфильмы о Простоквашино могли приучать детей не стремиться к лучшему. Кроме того, образ почтальона Печкина, по его мнению, воплощает советскую систему. Подробнее – в материале "Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино на сайте Украина.ру.
На днях украинский писатель и общественный деятель Андрей Мероник заявил, что мультфильмы о Простоквашино могли приучать детей не стремиться к лучшему. Кроме того, образ почтальона Печкина, по его мнению, воплощает советскую систему. Подробнее – в материале "Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино на сайте Украина.ру.
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