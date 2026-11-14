https://ukraina.ru/20261114/uma2rman-babkina-i-masha-i-medved-youtube-zachistil-ukrainskiy-segment-1084502121.html

Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент

Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент - 14.11.2026 Украина.ру

Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент

Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины 16 российских каналов

2026-11-14T17:12

2026-11-14T17:12

2026-11-14T17:12

новости

украина

надежда бабкина

юлия савичева

виктория дайнеко

youtube

украина.ру

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По мнению украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), ресурсы якобы распространяли пропаганду и поддерживали военный конфликт."В частности, YouTube заблокировал каналы военкора Александра Сладкова и Z-блогера Сергея Колясникова (Zergulio)", — сообщили в ведомстве.Также в список блокировки попали каналы российских исполнителей Надежды Бабкиной, Юлии Савичевой, Виктории Дайнеко и группы Uma2rman.Примечательно, что под удар снова попали иноязычные каналы мультсериала "Маша и Медведь". 20 августа, Зеленский ввел персональные санкции сроком на 10 лет против создателей проекта, заявив, что детский мультсериал представляет собой "угрозу национальной безопасности Украины".На днях украинский писатель и общественный деятель Андрей Мероник заявил, что мультфильмы о Простоквашино могли приучать детей не стремиться к лучшему. Кроме того, образ почтальона Печкина, по его мнению, воплощает советскую систему. Подробнее – в материале "Там Путин!": Украинский писатель сорвал покровы с мультфильма о Простоквашино на сайте Украина.ру.

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новости, украина, надежда бабкина, юлия савичева, виктория дайнеко, youtube, украина.ру