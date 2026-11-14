https://ukraina.ru/20261114/u-nego-gvozdodr-v-rukakh-sotrudniki-ttsk-na-volyni-izbili-67-letnyuyu-zhenschinu-1084498571.html

"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни избили 67-летнюю женщину

"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни избили 67-летнюю женщину - 14.11.2026 Украина.ру

"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни избили 67-летнюю женщину

В селе Топильное Луцкого района Волынской области люди в военной форме ворвались в дом местной жительницы и избили её

2026-11-14T14:24

2026-11-14T14:24

2026-11-14T14:24

новости

украина

волынь

волынская область

тцк

верховная рада

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0e/1084498452_3:0:673:377_1920x0_80_0_0_d548c7a9b401dc5aa34092f48e1ae14a.jpg

Пенсионерка утверждает, что инцидент произошёл около шести утра 13 ноября. Сначала они отключили электричество, затем стали колотить в дверь."Рано слышу — кто-то стучится в дверь, хорошо бахает. Я встаю, выскакиваю, дверь открыла, а один меня так мотанул, а второй вперед — по комнатам. Я того другого так схватила, а у него гвоздодёр в руках. Я хватала — рука разрезана, а он меня по голове ударил. Ну я упала", — рассказала 67-летняя Нина Николаевна в сюжете украинского регионального телеканала.По её словам, силовики перевернули комнаты, кладовую и чердак, несмотря на ее крики и раны на теле. Нина Николаевна предполагает, что ТЦКшники искали её сына. В это время родственник пенсионерки Владимир шёл мимо на работу. Он увидел возле дома полицейскую машину, попытался дозвониться до родственницы и услышал в телефоне её крики о помощи."Я телефон вынимаю, думаю, хоть номера сфотографирую машины. Я вынимаю телефон, ещё не успел нажать — смотрю, а на меня едет машина, я успел отскочить", — рассказал Владимир.Женщине пришлось накладывать швы на раны головы и руки. Полиция подтвердила факт инцидента и решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.В Волынском областном ТЦК выдвинули свою версию: по их утверждению, мужчина забежал в дом, закрыв дверь изнутри, а группа оповещения лишь "пообщалась" с женщиной.Накануне народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглуая заявила, что сегодня Украине крайне нужны мобилизация женщин и постановка на воинский учет всех граждан Украины. Без каких-либо исключений. Подробнее – в материале Владимира Скачко Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище на сайте Украина.ру.

украина

волынь

волынская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, волынь, волынская область, тцк, верховная рада, украина.ру