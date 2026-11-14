"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни избили 67-летнюю женщину
© ФотоТЦК избили пенсионерку
© Фото
В селе Топильное Луцкого района Волынской области люди в военной форме ворвались в дом местной жительницы и избили её
Пенсионерка утверждает, что инцидент произошёл около шести утра 13 ноября. Сначала они отключили электричество, затем стали колотить в дверь.
"Рано слышу — кто-то стучится в дверь, хорошо бахает. Я встаю, выскакиваю, дверь открыла, а один меня так мотанул, а второй вперед — по комнатам. Я того другого так схватила, а у него гвоздодёр в руках. Я хватала — рука разрезана, а он меня по голове ударил. Ну я упала", — рассказала 67-летняя Нина Николаевна в сюжете украинского регионального телеканала.
"Рано слышу — кто-то стучится в дверь, хорошо бахает. Я встаю, выскакиваю, дверь открыла, а один меня так мотанул, а второй вперед — по комнатам. Я того другого так схватила, а у него гвоздодёр в руках. Я хватала — рука разрезана, а он меня по голове ударил. Ну я упала", — рассказала 67-летняя Нина Николаевна в сюжете украинского регионального телеканала.
По её словам, силовики перевернули комнаты, кладовую и чердак, несмотря на ее крики и раны на теле. Нина Николаевна предполагает, что ТЦКшники искали её сына. В это время родственник пенсионерки Владимир шёл мимо на работу. Он увидел возле дома полицейскую машину, попытался дозвониться до родственницы и услышал в телефоне её крики о помощи.
"Я телефон вынимаю, думаю, хоть номера сфотографирую машины. Я вынимаю телефон, ещё не успел нажать — смотрю, а на меня едет машина, я успел отскочить", — рассказал Владимир.
Женщине пришлось накладывать швы на раны головы и руки. Полиция подтвердила факт инцидента и решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В Волынском областном ТЦК выдвинули свою версию: по их утверждению, мужчина забежал в дом, закрыв дверь изнутри, а группа оповещения лишь "пообщалась" с женщиной.
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Накануне народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглуая заявила, что сегодня Украине крайне нужны мобилизация женщин и постановка на воинский учет всех граждан Украины. Без каких-либо исключений. Подробнее – в материале Владимира Скачко Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище на сайте Украина.ру.
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