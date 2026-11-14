https://ukraina.ru/20261114/pvo-dlya-masloboyni-ukraina-teryaet-strategicheskie-eksportnye-otrasli-1084496889.html

ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли

ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли - 14.11.2026 Украина.ру

ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли

Важнейшая перерабатывающая промышленность "аграрной сверхдержавы" оказалась под угрозой. Это ещё не призрак надвигающегося голода, как уже стенают в Институте нацпамяти, видимо, вспоминая, как при Вятровиче с икрой и пирожными отмечали годовщину голодомора, но и не просто неприятности бизнеса

2026-11-14T13:26

2026-11-14T13:26

2026-11-14T13:26

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Буквально на днях крупный производитель бакалеи, соусов и растительных масел "Королівський смак" приостановил производство в Украине — из-за проблем с электроснабжением и нарастающих военных угроз. С колбасами тоже могут начаться перебои: на паузу поставлен крупный мясокомбинат "Юбилейный" в Запорожской области. Но за ним наверняка последуют и другие — учитывая, что масличная отрасль вошла в серьезный кризис.13 ноября крупнейший украинский производитель подсолнечного масла — "Кернел" — остановил все свои маслозаводы. Компания известна брендами "Щедрый дар", "Стожары" и "Чумак". Одновременно с ней прекратила производство компания "Дельта Вилмар Украина". Также закупку и переработку подсолнечника приостановили днепропетровский завод "Потоки", Нежинский масложирокомбинат и компания "Виктор и К".На долю "Дельты" и "Потоков" приходится около 1,5 миллиона тонн переработки в год при условии непрерывной работы. Семь заводов холдинга "Кернел" в 2026 финансовом году обеспечили 30 % переработки в Украине — 4 миллиона тонн подсолнечника. Компания гарантировала треть экспорта подсолнечного масла и примерно десятую часть мирового потребления. Так что почти одновременная "консервация" лидеров масляного дела свидетельствует об опасной тенденции: сокращении производства в ключевой аграрной отрасли страны.Выжать из Украины маслоОфициальная причина — якобы повреждённые дронами производственные здания, оборудование и резервуары. Чтобы не допустить больших потерь, компания решила полностью застопорить производство."Попадание в работающее оборудование создает прямую угрозу масштабного пожара и опасность для жизни работников", — говорится в официальном релизе. А что ж правительство? Министерство сельского хозяйства лепечет о сотрудничестве с Минобороны в вопросах защиты стратегических аграрных предприятий, но, судя по "успехам" в защите энергообъектов, пищевикам рассчитывать надо на самих себя и собственные "саркофаги". А ещё лучше — на личную ПВО.В "Дельта Вилмар Украина" причинами остановки назвали ситуацию с безопасностью и постоянные отключения электроэнергии. Мощность их завода в Одесской области составляет 1,7 тысячи тонн подсолнечника в сутки. Днепровские "Потоки" перерабатывают 2,4 тысячи тонн семян в сутки. Но для сохранения таких темпов нужно не только электричество, но и деньги на восстановление после прилетов.На вопросы безопасности и проблемы с освещением при закрытии сослалась и компания "Виктор и К", которая производит продукцию под брендом "Королевский вкус". Переработчик также прекращает закупку масличных культур и сокращает персонал.Надо сказать, что вышеназванные компании — не первые переработчики масличных, которые в этом году остановили заводы из-за угроз безопасности. В мае американская ADM приостановила работу своего завода в Черноморске (старое название города – Ильичёвск) после удара дрона 26 апреля и временно прекратила закупать сырье.В июле, после усиления атак на порты Одесской области, "Кернел" также поставил на стоп терминал в Черноморске. Летом прервалась работа и третьего по объемам в стране экспортера Allseeds: в Одесской области компания владела маслоэкстракционным заводом в порту "Южный". Осенью удары по переработчикам продолжились.10 сентября в Днепре (старое название – Днепропетровск) был атакован маслоэкстракционный завод американской Bunge, который производит масло "Олейна". 8 ноября российская атака повредила соеперерабатывающий завод "Астарта".А теперь следите за руками: большинство аграрных и перерабатывающих предприятий, по которым нанесены удары, давно уже имеют к Украине формальное отношение – они принадлежат американцам, полякам, кипрским и сингапурским офшорам. Неудивительно, что Владимир Зеленский на всех международных встречах вымаливает зерновую сделку — старается для западных хозяев украинского АПК.Кроме того, у Зеленского есть опасения, что в условиях эскалирующего конфликта иностранный капитал может пересмотреть соотношение рисков и доходности. А это означает и сокращение рабочих мест, и снижение закупок зерна, и даже уход с украинского рынка. После чего сразу обнаружится то, что видно уже сегодня: шаткость экономической модели, зависящей от решений внешних собственников. Иностранцы не будут стоять с украинцами "плечом к плечу" ради мифической солидарности и при реальной опасности остановят заводы и прекратят экспорт. Если из Украины нельзя "выжать" масло и прибыль, то зачем такая Украина?Колбасы не будет?Похожей логикой, кстати, руководствуется сегодня бывший донецкий олигарх Ринат Ахметов*, который в момент острого энергетического кризиса продает за рубеж украинскую электроэнергию: украинские бедные граждане не в состоянии платить за свет и тепло столько, сколько европейский потребитель.Правда, по версии некоторых украинских политологов, Ахметов* "дёргает рубильник" не только для получения сверхдоходов, но и для принуждения граждан к принятию "мирного плана Трампа". В темноте-то патриотизм не греет.Но вот с "маслобойнями" всё иначе. Украинцам от остановки кипрских и американских маслоперерабатывающих заводов ни жарко, ни холодно. Несмотря на все мрачные прогнозы, рядовой украинский покупатель масла и колбасы не пострадает. Наоборот, данная продукция даже подешевеет — ведь для внутреннего потребления требуется лишь примерно десятая часть произведенного на Украине подсолнечного масла."Проблем и перебоев с наличием продукции на прилавках или в оптовых сетях не будет", — утверждает генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко. Его позицию разделяет и аграрный министр Украины Тарас Высоцкий. По словам чиновника, сельскохозяйственное производство страны "по своей сути децентрализовано и диверсифицировано", и нет оснований ожидать критической нехватки продовольствия на Украине.Значит, нельзя будет выдавить слезу о голодающих украинцах и о том, что Россия провоцирует голодомор-геноцид. Зато можно будет получить по шапке от американских владельцев аграрного и масляного бизнеса: они начнут давить масло уже из самого Зеленского и требовать от Вашингтона активней принуждать киевский режим к миру — через экономику.А пока РФ наносит удары по главным источникам экспортных доходов киевского режима. Атаки на масляную отрасль совпали с решением Кабмина предоставить масличной продукции приоритет при перевозках по железной дороге, в портах и на пограничных переходах. То есть правительство Корецкого признало тем самым, что "масло — наше все" и является одним из ключевых источников валютных поступлений для аграрной сверхдержавы.Действительно, тонна подсолнечного масла приносит Украине около $1300 валютной выручки, тогда как тонна пшеницы или кукурузы — всего лишь 220 долларов. Из-за этого, на фоне проседания экспорта зерновых, экспорт масличных культур вырос почти на 17 %, а отгрузки подсолнечного масла — аж на 76,4%. Фактически для украинского бюджета маслопереработка стала одним из способов компенсировать потери от падения традиционного зернового экспорта: порты-то закрыты.Так что остановка работы почти десятка стратегических маслозаводов больно бьёт по украинскому государственному карману, вынимая из него остатки валюты. И это ведь только начало: разведчики ГУР уже предупреждают, что подобная судьба ждет элеваторы, молокозаводы, мясокомбинаты и птицеводческие хозяйства."Ничего, на этих предприятиях после освобождения от курятины и зерна будут дроны делать и украинские ракеты", — горько шутят жители Украины. А что еще остается тем, кто живет в атмосфере чёрного юмора "95 квартала"?*Входит в состав экстремистского объединения

https://ukraina.ru/20261031/nayti-pvo-postroit-most-cherez-dnepr-kak-vyzhivaet-ukrainskiy-malyy-biznes-1084184557.html

https://ukraina.ru/20261012/dobropolskiy-front-boi-na-shakhte-akhmetova-krugom-drony-i-poverzhennye-banderovtsy-1083758150.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, одесская область, россия, владимир зеленский, ринат ахметов, владимир вятрович, минобороны, кабмин