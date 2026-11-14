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НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября

НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября - 14.11.2026 Украина.ру

НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября

Зеленский в разговоре с журналистами отказался закреплять нейтральный статус страны в Конституции и заявил, что американцы поинтересовались возможностью вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии членства в НАТО

2026-11-14T18:00

2026-11-14T18:00

2026-11-14T18:00

эксклюзив

киев

украина

донбасс

владимир зеленский

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

f-16

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Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые напрямую поинтересовалась, согласится ли Киев вывести войска из Донбасса в обмен на получение гарантий членства в НАТО. При этом он подчеркнул, что на данный момент это лишь предмет обсуждения, и конкретного официального предложения от Вашингтона Киев пока не получал."Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?". Это было впервые", – сказал Зеленский.Параллельно с этим Киев обсуждает с союзниками комплексный пакет гарантий безопасности, который должен стать страховкой на случай отсутствия быстрого вступления в альянс. Этот план, получивший название Prosperity Plan, предусматривает долгосрочную поддержку украинской армии, стабильное финансирование оборонных нужд и масштабный план восстановления страны.Зеленский также заявил, что Украина не будет закреплять нейтральный статус в Конституции. По его мнению, такой шаг не обеспечит долгосрочных гарантий безопасности. "Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", — сказал он.Кроме того, в беседе с представителями прессы Зеленский раскрыл некоторые подробности недавних переговоров в Абу-Даби. По его словам, украинская делегация предложила Москве энергетическое перемирие, однако российская сторона якобы заявила об отсутствии полномочий обсуждать этот и другие варианты прекращения огня. Представители РФ предложили решать эти вопросы напрямую с президентом Владимиром Путиным.Тем временем Киев и Москва ведут техническую работу по подготовке масштабного обмена военнопленными, который был согласован на трехсторонней встрече в ОАЭ. Окончательное количество участников обмена сейчас обсуждается, но, по информации Зеленского, он может охватить более 1000 человек с каждой стороны.Глава киевского режима также сообщил, что спутниковая система Starshield, критически важная для управления войсками, работает с ограничениями уже пятые сутки. Министерство обороны Украины обратилось за разъяснениями к компании SpaceX, которая заявила, что не вводила ограничений и что проблема носит технический характер. Острой для ВСУ остается и проблема нехватки боевой авиации. По словам Зеленского, имеющегося количества истребителей F-16 недостаточно для одновременного выполнения всех боевых задач. "Нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые", — заявил он.Киев на два берегаТем временем в столице всё меньше поводов для оптимизма. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупреждает: две трети Киева этой зимой останутся без горячей воды, а теплоснабжение города — под большим вопросом.Зелёная ветка метро, по словам нардепа Владимира Крейденко, вероятно, не будет работать между берегами до начала следующего года из-за прилётов по Южному мосту. Понтонные мосты уже начали возводить, но готовы они будут только через три-четыре месяца."Все мосты кроме Подольско-Воскресенского и Северного моста требуют капитального ремонта. Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй город так и назовем — Левый Берег", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он напомнил про мост Патона, который не выдерживает даже транспортной нагрузки — там установили ограничители и сократили трафик. Проблемы есть и с Южным и Дарницким мостами, а Подольско-Воскресенский и Северный так и "не довели до ума". По оценке Попенко, России понадобится "ещё несколько ударов", чтобы разделить город на две части.Также эксперт отметил, что Киев входит в зиму с серьезными проблемами с водоснабжением. Жителей столицы ожидают длительные графики подачи воды и риск отключения канализации."И чем будет холоднее становиться, тем это вероятнее. Ведь в мороз сложнее запускать те же генераторы, и объемы электроэнергии в сети будут уменьшаться. Поэтому графики – это наша реальность", – сказал он.Тем временем город покидают и те, кто до последнего держал его на плаву: третий месяц подряд в Киеве массово закрываются рестораны, бары и кафе. Работу прекратили сети Salateira и 3B Cafe, часть заведений Pesto Cafe, "Сушия" и BPSH. Несколько заведений на Крещатике объявили о переходе на "зимние каникулы".

https://ukraina.ru/20261114/putin-tramp-i-si-ne-budut-obsuzhdat-ukrainu-na-sammite-ates-1084497361.html

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Яна Карцева

эксклюзив, киев, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, f-16