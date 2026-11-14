НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября - 14.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261114/nato--vmesto-donbassa-dva-goroda--vmesto-odnogo-kieva-itogi-14-noyabrya-1084502586.html
НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября
НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября - 14.11.2026 Украина.ру
НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября
Зеленский в разговоре с журналистами отказался закреплять нейтральный статус страны в Конституции и заявил, что американцы поинтересовались возможностью вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии членства в НАТО
2026-11-14T18:00
2026-11-14T18:00
эксклюзив
киев
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084088186_0:137:1350:896_1920x0_80_0_0_f68446817479be37b34bf793c0cf9566.jpg
Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые напрямую поинтересовалась, согласится ли Киев вывести войска из Донбасса в обмен на получение гарантий членства в НАТО. При этом он подчеркнул, что на данный момент это лишь предмет обсуждения, и конкретного официального предложения от Вашингтона Киев пока не получал."Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?". Это было впервые", – сказал Зеленский.Параллельно с этим Киев обсуждает с союзниками комплексный пакет гарантий безопасности, который должен стать страховкой на случай отсутствия быстрого вступления в альянс. Этот план, получивший название Prosperity Plan, предусматривает долгосрочную поддержку украинской армии, стабильное финансирование оборонных нужд и масштабный план восстановления страны.Зеленский также заявил, что Украина не будет закреплять нейтральный статус в Конституции. По его мнению, такой шаг не обеспечит долгосрочных гарантий безопасности. "Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", — сказал он.Кроме того, в беседе с представителями прессы Зеленский раскрыл некоторые подробности недавних переговоров в Абу-Даби. По его словам, украинская делегация предложила Москве энергетическое перемирие, однако российская сторона якобы заявила об отсутствии полномочий обсуждать этот и другие варианты прекращения огня. Представители РФ предложили решать эти вопросы напрямую с президентом Владимиром Путиным.Тем временем Киев и Москва ведут техническую работу по подготовке масштабного обмена военнопленными, который был согласован на трехсторонней встрече в ОАЭ. Окончательное количество участников обмена сейчас обсуждается, но, по информации Зеленского, он может охватить более 1000 человек с каждой стороны.Глава киевского режима также сообщил, что спутниковая система Starshield, критически важная для управления войсками, работает с ограничениями уже пятые сутки. Министерство обороны Украины обратилось за разъяснениями к компании SpaceX, которая заявила, что не вводила ограничений и что проблема носит технический характер. Острой для ВСУ остается и проблема нехватки боевой авиации. По словам Зеленского, имеющегося количества истребителей F-16 недостаточно для одновременного выполнения всех боевых задач. "Нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые", — заявил он.Киев на два берегаТем временем в столице всё меньше поводов для оптимизма. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупреждает: две трети Киева этой зимой останутся без горячей воды, а теплоснабжение города — под большим вопросом.Зелёная ветка метро, по словам нардепа Владимира Крейденко, вероятно, не будет работать между берегами до начала следующего года из-за прилётов по Южному мосту. Понтонные мосты уже начали возводить, но готовы они будут только через три-четыре месяца."Все мосты кроме Подольско-Воскресенского и Северного моста требуют капитального ремонта. Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй город так и назовем — Левый Берег", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он напомнил про мост Патона, который не выдерживает даже транспортной нагрузки — там установили ограничители и сократили трафик. Проблемы есть и с Южным и Дарницким мостами, а Подольско-Воскресенский и Северный так и "не довели до ума". По оценке Попенко, России понадобится "ещё несколько ударов", чтобы разделить город на две части.Также эксперт отметил, что Киев входит в зиму с серьезными проблемами с водоснабжением. Жителей столицы ожидают длительные графики подачи воды и риск отключения канализации."И чем будет холоднее становиться, тем это вероятнее. Ведь в мороз сложнее запускать те же генераторы, и объемы электроэнергии в сети будут уменьшаться. Поэтому графики – это наша реальность", – сказал он.Тем временем город покидают и те, кто до последнего держал его на плаву: третий месяц подряд в Киеве массово закрываются рестораны, бары и кафе. Работу прекратили сети Salateira и 3B Cafe, часть заведений Pesto Cafe, "Сушия" и BPSH. Несколько заведений на Крещатике объявили о переходе на "зимние каникулы".
https://ukraina.ru/20261114/putin-tramp-i-si-ne-budut-obsuzhdat-ukrainu-na-sammite-ates-1084497361.html
https://ukraina.ru/20261114/uma2rman-babkina-i-masha-i-medved-youtube-zachistil-ukrainskiy-segment-1084502121.html
киев
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Яна Карцева
Яна Карцева
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084088186_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_e1ac05b1c1382a5000a8e46540e8c5d8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, f-16
Эксклюзив, Киев, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16

НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября

18:00 14.11.2026
 
© AP / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
ДзенTelegram
Яна Карцева
Все материалы
Зеленский в разговоре с журналистами отказался закреплять нейтральный статус страны в Конституции и заявил, что американцы поинтересовались возможностью вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии членства в НАТО
Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые напрямую поинтересовалась, согласится ли Киев вывести войска из Донбасса в обмен на получение гарантий членства в НАТО. При этом он подчеркнул, что на данный момент это лишь предмет обсуждения, и конкретного официального предложения от Вашингтона Киев пока не получал.

"Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?". Это было впервые", – сказал Зеленский.
Параллельно с этим Киев обсуждает с союзниками комплексный пакет гарантий безопасности, который должен стать страховкой на случай отсутствия быстрого вступления в альянс. Этот план, получивший название Prosperity Plan, предусматривает долгосрочную поддержку украинской армии, стабильное финансирование оборонных нужд и масштабный план восстановления страны.
Зеленский также заявил, что Украина не будет закреплять нейтральный статус в Конституции. По его мнению, такой шаг не обеспечит долгосрочных гарантий безопасности.

"Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", — сказал он.
Кроме того, в беседе с представителями прессы Зеленский раскрыл некоторые подробности недавних переговоров в Абу-Даби. По его словам, украинская делегация предложила Москве энергетическое перемирие, однако российская сторона якобы заявила об отсутствии полномочий обсуждать этот и другие варианты прекращения огня. Представители РФ предложили решать эти вопросы напрямую с президентом Владимиром Путиным.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
13:30
Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭСПрезидент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения
Тем временем Киев и Москва ведут техническую работу по подготовке масштабного обмена военнопленными, который был согласован на трехсторонней встрече в ОАЭ. Окончательное количество участников обмена сейчас обсуждается, но, по информации Зеленского, он может охватить более 1000 человек с каждой стороны.
Глава киевского режима также сообщил, что спутниковая система Starshield, критически важная для управления войсками, работает с ограничениями уже пятые сутки. Министерство обороны Украины обратилось за разъяснениями к компании SpaceX, которая заявила, что не вводила ограничений и что проблема носит технический характер.

Острой для ВСУ остается и проблема нехватки боевой авиации. По словам Зеленского, имеющегося количества истребителей F-16 недостаточно для одновременного выполнения всех боевых задач.

"Нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые", — заявил он.
Киев на два берега
Тем временем в столице всё меньше поводов для оптимизма. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупреждает: две трети Киева этой зимой останутся без горячей воды, а теплоснабжение города — под большим вопросом.
Зелёная ветка метро, по словам нардепа Владимира Крейденко, вероятно, не будет работать между берегами до начала следующего года из-за прилётов по Южному мосту. Понтонные мосты уже начали возводить, но готовы они будут только через три-четыре месяца.
"Все мосты кроме Подольско-Воскресенского и Северного моста требуют капитального ремонта. Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй город так и назовем — Левый Берег", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он напомнил про мост Патона, который не выдерживает даже транспортной нагрузки — там установили ограничители и сократили трафик. Проблемы есть и с Южным и Дарницким мостами, а Подольско-Воскресенский и Северный так и "не довели до ума". По оценке Попенко, России понадобится "ещё несколько ударов", чтобы разделить город на две части.

Также эксперт отметил, что Киев входит в зиму с серьезными проблемами с водоснабжением. Жителей столицы ожидают длительные графики подачи воды и риск отключения канализации.
Британские политики призвали запретить мультфильм Маша и Медведь - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
17:12
Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегментВидеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины 16 российских каналов
"И чем будет холоднее становиться, тем это вероятнее. Ведь в мороз сложнее запускать те же генераторы, и объемы электроэнергии в сети будут уменьшаться. Поэтому графики – это наша реальность", – сказал он.

Тем временем город покидают и те, кто до последнего держал его на плаву: третий месяц подряд в Киеве массово закрываются рестораны, бары и кафе. Работу прекратили сети Salateira и 3B Cafe, часть заведений Pesto Cafe, "Сушия" и BPSH. Несколько заведений на Крещатике объявили о переходе на "зимние каникулы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКиевУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:05Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области
18:00НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября
17:55"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
17:12Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент
17:01"Рупор Банковой Велиар": личного мага Ермака судят за золотых буйволов
16:34Тень гигантского счёта за геоэкономическую близорукость: Евстафьев о том, кто будет оплачивать банкет
16:00Первый русский лётчик Михаил Ефимов
15:54"Искандеры" научились обходить украинскую РЭБ
15:32Ле Пен хуже Трампа: Украину призвали опасаться "предательства"
15:16Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета
14:24"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни напали на 67-летнюю женщину
13:30Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией
13:30Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
13:26ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли
13:03Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
12:17Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
11:47ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы
11:24Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
11:05Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
10:48Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи
Лента новостейМолния