НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября
© AP / Michal DyjukВладимир Зеленский
© AP / Michal Dyjuk
Зеленский в разговоре с журналистами отказался закреплять нейтральный статус страны в Конституции и заявил, что американцы поинтересовались возможностью вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии членства в НАТО
Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые напрямую поинтересовалась, согласится ли Киев вывести войска из Донбасса в обмен на получение гарантий членства в НАТО. При этом он подчеркнул, что на данный момент это лишь предмет обсуждения, и конкретного официального предложения от Вашингтона Киев пока не получал.
"Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?". Это было впервые", – сказал Зеленский.
"Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?". Это было впервые", – сказал Зеленский.
Параллельно с этим Киев обсуждает с союзниками комплексный пакет гарантий безопасности, который должен стать страховкой на случай отсутствия быстрого вступления в альянс. Этот план, получивший название Prosperity Plan, предусматривает долгосрочную поддержку украинской армии, стабильное финансирование оборонных нужд и масштабный план восстановления страны.
Зеленский также заявил, что Украина не будет закреплять нейтральный статус в Конституции. По его мнению, такой шаг не обеспечит долгосрочных гарантий безопасности.
"Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", — сказал он.
"Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", — сказал он.
Кроме того, в беседе с представителями прессы Зеленский раскрыл некоторые подробности недавних переговоров в Абу-Даби. По его словам, украинская делегация предложила Москве энергетическое перемирие, однако российская сторона якобы заявила об отсутствии полномочий обсуждать этот и другие варианты прекращения огня. Представители РФ предложили решать эти вопросы напрямую с президентом Владимиром Путиным.
13:30Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭСПрезидент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не затронут тему Украины в ходе переговоров на полях саммита АТЭС. Как ожидается, встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Основной акцент будет сделан на вопросах ядерного разоружения
Тем временем Киев и Москва ведут техническую работу по подготовке масштабного обмена военнопленными, который был согласован на трехсторонней встрече в ОАЭ. Окончательное количество участников обмена сейчас обсуждается, но, по информации Зеленского, он может охватить более 1000 человек с каждой стороны.
Глава киевского режима также сообщил, что спутниковая система Starshield, критически важная для управления войсками, работает с ограничениями уже пятые сутки. Министерство обороны Украины обратилось за разъяснениями к компании SpaceX, которая заявила, что не вводила ограничений и что проблема носит технический характер.
Острой для ВСУ остается и проблема нехватки боевой авиации. По словам Зеленского, имеющегося количества истребителей F-16 недостаточно для одновременного выполнения всех боевых задач.
"Нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые", — заявил он.
Острой для ВСУ остается и проблема нехватки боевой авиации. По словам Зеленского, имеющегося количества истребителей F-16 недостаточно для одновременного выполнения всех боевых задач.
"Нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые", — заявил он.
Киев на два берега
Тем временем в столице всё меньше поводов для оптимизма. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупреждает: две трети Киева этой зимой останутся без горячей воды, а теплоснабжение города — под большим вопросом.
Зелёная ветка метро, по словам нардепа Владимира Крейденко, вероятно, не будет работать между берегами до начала следующего года из-за прилётов по Южному мосту. Понтонные мосты уже начали возводить, но готовы они будут только через три-четыре месяца.
"Все мосты кроме Подольско-Воскресенского и Северного моста требуют капитального ремонта. Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй город так и назовем — Левый Берег", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Он напомнил про мост Патона, который не выдерживает даже транспортной нагрузки — там установили ограничители и сократили трафик. Проблемы есть и с Южным и Дарницким мостами, а Подольско-Воскресенский и Северный так и "не довели до ума". По оценке Попенко, России понадобится "ещё несколько ударов", чтобы разделить город на две части.
Также эксперт отметил, что Киев входит в зиму с серьезными проблемами с водоснабжением. Жителей столицы ожидают длительные графики подачи воды и риск отключения канализации.
Он напомнил про мост Патона, который не выдерживает даже транспортной нагрузки — там установили ограничители и сократили трафик. Проблемы есть и с Южным и Дарницким мостами, а Подольско-Воскресенский и Северный так и "не довели до ума". По оценке Попенко, России понадобится "ещё несколько ударов", чтобы разделить город на две части.
Также эксперт отметил, что Киев входит в зиму с серьезными проблемами с водоснабжением. Жителей столицы ожидают длительные графики подачи воды и риск отключения канализации.
"И чем будет холоднее становиться, тем это вероятнее. Ведь в мороз сложнее запускать те же генераторы, и объемы электроэнергии в сети будут уменьшаться. Поэтому графики – это наша реальность", – сказал он.
Тем временем город покидают и те, кто до последнего держал его на плаву: третий месяц подряд в Киеве массово закрываются рестораны, бары и кафе. Работу прекратили сети Salateira и 3B Cafe, часть заведений Pesto Cafe, "Сушия" и BPSH. Несколько заведений на Крещатике объявили о переходе на "зимние каникулы".
Тем временем город покидают и те, кто до последнего держал его на плаву: третий месяц подряд в Киеве массово закрываются рестораны, бары и кафе. Работу прекратили сети Salateira и 3B Cafe, часть заведений Pesto Cafe, "Сушия" и BPSH. Несколько заведений на Крещатике объявили о переходе на "зимние каникулы".
Подписывайся на