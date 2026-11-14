Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ - 14.11.2026 Украина.ру
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Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ
Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ - 14.11.2026 Украина.ру
Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ
Народный депутат Ирина Геращенко обвинила власти Украины в гендерной дискриминации при помощи искусственного интеллекта
2026-11-14T19:05
2026-11-14T19:05
новости
ирина геращенко
александр корниенко
европа
брюссель
украина
слуга народа
рада
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На днях народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и Виктория Сюмар посетили ежегодный Конгресс ЕРР Women (Женской организации Европейской Народной Партии – Ред.) в Брюсселе, чем воспользовались власти Украины, чтобы дискредитировать политических оппонентов."В то время в Брюсселе находились и другие депутаты депутаты ВР. Но телеграм-каналы Банковой (Офиса президента – Ред.) "заметили" только нас. Запустив по СБУ-шной сетке лживую манипуляцию о "шоппинге"", – негодовала Геращенко.Она опубликовала скриншот одной из таких заметок со сгенерированной фотографией. Также Геращенко пожаловалась на безразличие к происходящему со стороны межфракционного объединения Рады "Равные возможности", которое было создано в 2011 году для содействия борьбе с общественными стереотипами в гендерной политике."Мы ожидали реакции МФО "Равные возможности" на этот сексистский политически мотивированный хейт, обусловленный исключительно нашей оппозиционной позицией, но нет. Какие там принципы, если эта кампания заказана Банковой…", – сетовала Геращенко.Она также отметила, что на проблему ИИ обращали внимание и на конференции в Брюсселе."Примечательно, что на одной из панелей Конференции ЕРР Women обсуждали ИИ и как грязные кампании с привлечением искусственного интеллекта работают против женщин в политике", – поделилась Геращенко.Она пригрозила украинской власти тем, что на неё нажалуются в Европе."Думаю, депутаткам "Европейской солидарности" стоит подготовить для Европарламента доклад по этой проблеме, потому что все эти ИИ картинки против оппозиции, когда другое медиаполе зачищено и политически цензурировано, очень ярко иллюстрируют реальное состояние демократии и гендерного равенства во времена Зеленского", – подчеркнула Геращенко.Ранее на Украине власть не раз попадала в сексистский скандал. Самый громкий из них произошёл в 2020 году, когда лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции этой политсилы в парламенте Давид Арахамия в Николаеве при включённом микрофоне обсуждали свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву, назвав её "корабельной сосной" и "бабой рабочей".Позднее Корниенко записал видео с извинениями."Хочу поставить точку в истории со своими неуместными высказываниями. Хочу попросить Ирину принять мои извинения за ту часть моего разговора, где я отдаю честь её красоте, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ввиду ничего плохого. Это были просто мои откровенные впечатления от того, как вы выглядите и как вы к этому пришли. Приглашаю еще раз вас к конструктивному сотрудничеству", – заявил Корниенко.Он также прокомментировал другие свои высказывания, заявив, что они не касались Аллахвердиевой."Это были мои мысли не относительно Ирины Аллахвердиевой. Я готов свидетельствовать об этом под присягой и проходить любые полиграфы. Тут моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация, которая сложилась в медиа вокруг Ирины, является абсолютно неприемлемой", – подчеркнул Корниенко.При этом он заявил, что обсуждал другого николаевского политика – Татьяну Домбровскую."Я с ней познакомился накануне буквально за какой-то час. И она меня впечатлила своей энергией и своим запалом. И я понимаю, что она могла быть достойным кандидатом от партии "Слуга народа". Форму своего восхищения я выбрал действительно такую, которая может напоминать сексизм. За это я также приношу извинения госпоже Татьяне", - подчеркнул Корниенко.Домбровской он также предложил "сотрудничество на выборах".
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новости, ирина геращенко, александр корниенко, европа, брюссель, украина, слуга народа, рада
Новости, Ирина Геращенко, Александр Корниенко, Европа, Брюссель, Украина, Слуга народа, Рада

Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ

19:05 14.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iryna GerashchenkoВиктория Сюмар и Ирина Геращенко в Брюсселе
Виктория Сюмар и Ирина Геращенко в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iryna Gerashchenko
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Народный депутат Ирина Геращенко обвинила власти Украины в гендерной дискриминации при помощи искусственного интеллекта
На днях народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и Виктория Сюмар посетили ежегодный Конгресс ЕРР Women (Женской организации Европейской Народной Партии – Ред.) в Брюсселе, чем воспользовались власти Украины, чтобы дискредитировать политических оппонентов.
"В то время в Брюсселе находились и другие депутаты депутаты ВР. Но телеграм-каналы Банковой (Офиса президента – Ред.) "заметили" только нас. Запустив по СБУ-шной сетке лживую манипуляцию о "шоппинге"", – негодовала Геращенко.
Она опубликовала скриншот одной из таких заметок со сгенерированной фотографией. Также Геращенко пожаловалась на безразличие к происходящему со стороны межфракционного объединения Рады "Равные возможности", которое было создано в 2011 году для содействия борьбе с общественными стереотипами в гендерной политике.
"Мы ожидали реакции МФО "Равные возможности" на этот сексистский политически мотивированный хейт, обусловленный исключительно нашей оппозиционной позицией, но нет. Какие там принципы, если эта кампания заказана Банковой…", – сетовала Геращенко.
Она также отметила, что на проблему ИИ обращали внимание и на конференции в Брюсселе.
"Примечательно, что на одной из панелей Конференции ЕРР Women обсуждали ИИ и как грязные кампании с привлечением искусственного интеллекта работают против женщин в политике", – поделилась Геращенко.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iryna GerashchenkoСюмар и Геращенко ИИ
Сюмар и Геращенко ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Iryna Gerashchenko
Сюмар и Геращенко ИИ
Она пригрозила украинской власти тем, что на неё нажалуются в Европе.
"Думаю, депутаткам "Европейской солидарности" стоит подготовить для Европарламента доклад по этой проблеме, потому что все эти ИИ картинки против оппозиции, когда другое медиаполе зачищено и политически цензурировано, очень ярко иллюстрируют реальное состояние демократии и гендерного равенства во времена Зеленского", – подчеркнула Геращенко.
Ранее на Украине власть не раз попадала в сексистский скандал. Самый громкий из них произошёл в 2020 году, когда лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции этой политсилы в парламенте Давид Арахамия в Николаеве при включённом микрофоне обсуждали свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву, назвав её "корабельной сосной" и "бабой рабочей".
Позднее Корниенко записал видео с извинениями.
"Хочу поставить точку в истории со своими неуместными высказываниями. Хочу попросить Ирину принять мои извинения за ту часть моего разговора, где я отдаю честь её красоте, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ввиду ничего плохого. Это были просто мои откровенные впечатления от того, как вы выглядите и как вы к этому пришли. Приглашаю еще раз вас к конструктивному сотрудничеству", – заявил Корниенко.
Он также прокомментировал другие свои высказывания, заявив, что они не касались Аллахвердиевой.
"Это были мои мысли не относительно Ирины Аллахвердиевой. Я готов свидетельствовать об этом под присягой и проходить любые полиграфы. Тут моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация, которая сложилась в медиа вокруг Ирины, является абсолютно неприемлемой", – подчеркнул Корниенко.
При этом он заявил, что обсуждал другого николаевского политика – Татьяну Домбровскую.
"Я с ней познакомился накануне буквально за какой-то час. И она меня впечатлила своей энергией и своим запалом. И я понимаю, что она могла быть достойным кандидатом от партии "Слуга народа". Форму своего восхищения я выбрал действительно такую, которая может напоминать сексизм. За это я также приношу извинения госпоже Татьяне", - подчеркнул Корниенко.
Домбровской он также предложил "сотрудничество на выборах".
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