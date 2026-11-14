https://ukraina.ru/20261114/menya-schitali-rossiyskim-ukrainskiy-aktr-rasskazal-o-paradokse-1084501106.html
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе - 14.11.2026 Украина.ру
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
Прославившийся ролями в сериалах "Сваты", "Вскрытие покажет" и "Возвращение" украинский актёр Фёдор Гуринец рассказал, что долгое время зрители считали его российским артистом. Причиной стало то, что о нём гораздо чаще писали в российских СМИ, чем в украинских
2026-11-14T17:55
2026-11-14T17:55
2026-11-14T17:55
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"Украинские журналисты обо мне почти не писали, зато российские – писали, хотя я с ними даже не общался. Откуда они брали информацию, для меня – до сих пор загадка <...> В России никогда не снимался, хотя принимал участие в проектах, которые выходили как на украинском, так и на российском рынках", – сообщил актёр.Гуринец рассказал, что его удивляло происходящее."Меня самого удивляло, что до блокирования их ресурсов почти вся информация обо мне в интернете шла именно оттуда (из России – Ред.). Получалось, что в России меня вроде как знали лучше, чем на Украине", – заявил он в интервью изданию "Обозреватель".При этом в профессиональной среде Гуринца воспринимали именно как украинского актёра. По его словам, это такая путаница была связана с особенностями работы рынка медиа. Российский контент об украинских актёрах был заметнее, чем украинский."Это не моя проблема, а скорее следствие того, как тогда работал медийный рынок и почему российский контент об украинских актёрах был заметнее украинского. Сейчас ситуация очень изменилась", – отметил артист.Гуринец также рассказал о брате Глебе, который служит в ВСУ."Он у меня размера XS, очень маленький и худенький. Дело в том, что на таких парней в наших Вооружённых сила не всегда есть соответствующая форма. Одна пара штанов может стоить 17, 20, а то и 30 тыс. грн. (около 31, 36 и 55 тыс. руб. соответственно – Ред.). Их хватает только на три-четыре месяца. Я уже не говорю о приборах ночного видения и многих других необходимых вещах. Поэтому сейчас мои приоритеты – возможность максимально обеспечить брата", – сообщил актёр.Брат актёра воюет с 2022 года. Он мобилизовался в Чернигове, откуда они родом."Деталей нынешней службы не буду рассказывать – он просит меня ничего лишнего не говорить. Да я и сам ему говорю: "Ничего мне не рассказывай, чтобы ненароком не ляпнул лишнего!". Скажу только, что он у меня красавец-офицер, который не сидит в штабе, а непосредственно выполняет боевые задания. Сейчас у него звание капитана", – отметил Гуринец.До недавнего времени Украина была "кузницей кадров" для российского кинематографа. Так, главную роль в фильме "Последний богатырь", который в 2017 году стал самым кассовым российским фильмом, исполнила киевская актриса Мила Сивацкая. В 2022 году она резко раскритиковала СВО. В апреле того же года ей запретили въезд в Россию на 50 лет.Ещё одной известной молодой киевской актрисой в России была Екатерина Кузнецова, исполнившая главную роль в ряде российских сериалов, в т. ч. в первом сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы", а также в сериале "Кухня". Кузнецова также осудила СВО и уехала из России в 2022 году.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, чернигов, украина, вооруженные силы украины
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
Прославившийся ролями в сериалах "Сваты", "Вскрытие покажет" и "Возвращение" украинский актёр Фёдор Гуринец рассказал, что долгое время зрители считали его российским артистом. Причиной стало то, что о нём гораздо чаще писали в российских СМИ, чем в украинских
"Украинские журналисты обо мне почти не писали, зато российские – писали, хотя я с ними даже не общался. Откуда они брали информацию, для меня – до сих пор загадка <...> В России никогда не снимался, хотя принимал участие в проектах, которые выходили как на украинском, так и на российском рынках", – сообщил актёр.
Гуринец рассказал, что его удивляло происходящее.
"Меня самого удивляло, что до блокирования их ресурсов почти вся информация обо мне в интернете шла именно оттуда (из России – Ред.). Получалось, что в России меня вроде как знали лучше, чем на Украине", – заявил он в интервью изданию "Обозреватель".
При этом в профессиональной среде Гуринца воспринимали именно как украинского актёра. По его словам, это такая путаница была связана с особенностями работы рынка медиа. Российский контент об украинских актёрах был заметнее, чем украинский.
"Это не моя проблема, а скорее следствие того, как тогда работал медийный рынок и почему российский контент об украинских актёрах был заметнее украинского. Сейчас ситуация очень изменилась", – отметил артист.
Гуринец также рассказал о брате Глебе, который служит в ВСУ.
"Он у меня размера XS, очень маленький и худенький. Дело в том, что на таких парней в наших Вооружённых сила не всегда есть соответствующая форма. Одна пара штанов может стоить 17, 20, а то и 30 тыс. грн. (около 31, 36 и 55 тыс. руб. соответственно – Ред.). Их хватает только на три-четыре месяца. Я уже не говорю о приборах ночного видения и многих других необходимых вещах. Поэтому сейчас мои приоритеты – возможность максимально обеспечить брата", – сообщил актёр.
Брат актёра воюет с 2022 года. Он мобилизовался в Чернигове, откуда они родом.
"Деталей нынешней службы не буду рассказывать – он просит меня ничего лишнего не говорить. Да я и сам ему говорю: "Ничего мне не рассказывай, чтобы ненароком не ляпнул лишнего!". Скажу только, что он у меня красавец-офицер, который не сидит в штабе, а непосредственно выполняет боевые задания. Сейчас у него звание капитана", – отметил Гуринец.
До недавнего времени Украина была "кузницей кадров" для российского кинематографа. Так, главную роль в фильме "Последний богатырь", который в 2017 году стал самым кассовым российским фильмом, исполнила киевская актриса Мила Сивацкая.
В 2022 году она резко раскритиковала СВО. В апреле того же года ей запретили въезд в Россию на 50 лет.
Ещё одной известной молодой киевской актрисой в России была Екатерина Кузнецова, исполнившая главную роль в ряде российских сериалов, в т. ч. в первом сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы", а также в сериале "Кухня". Кузнецова также осудила СВО и уехала из России в 2022 году.