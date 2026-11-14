"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе - 14.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261114/menya-schitali-rossiyskim-ukrainskiy-aktr-rasskazal-o-paradokse-1084501106.html
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе - 14.11.2026 Украина.ру
"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
Прославившийся ролями в сериалах "Сваты", "Вскрытие покажет" и "Возвращение" украинский актёр Фёдор Гуринец рассказал, что долгое время зрители считали его российским артистом. Причиной стало то, что о нём гораздо чаще писали в российских СМИ, чем в украинских
2026-11-14T17:55
2026-11-14T17:55
новости
россия
чернигов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0e/1084500758_0:67:614:412_1920x0_80_0_0_da99f59a6ceeb2ebadf9e621f40d325a.jpg
"Украинские журналисты обо мне почти не писали, зато российские – писали, хотя я с ними даже не общался. Откуда они брали информацию, для меня – до сих пор загадка &lt;...&gt; В России никогда не снимался, хотя принимал участие в проектах, которые выходили как на украинском, так и на российском рынках", – сообщил актёр.Гуринец рассказал, что его удивляло происходящее."Меня самого удивляло, что до блокирования их ресурсов почти вся информация обо мне в интернете шла именно оттуда (из России – Ред.). Получалось, что в России меня вроде как знали лучше, чем на Украине", – заявил он в интервью изданию "Обозреватель".При этом в профессиональной среде Гуринца воспринимали именно как украинского актёра. По его словам, это такая путаница была связана с особенностями работы рынка медиа. Российский контент об украинских актёрах был заметнее, чем украинский."Это не моя проблема, а скорее следствие того, как тогда работал медийный рынок и почему российский контент об украинских актёрах был заметнее украинского. Сейчас ситуация очень изменилась", – отметил артист.Гуринец также рассказал о брате Глебе, который служит в ВСУ."Он у меня размера XS, очень маленький и худенький. Дело в том, что на таких парней в наших Вооружённых сила не всегда есть соответствующая форма. Одна пара штанов может стоить 17, 20, а то и 30 тыс. грн. (около 31, 36 и 55 тыс. руб. соответственно – Ред.). Их хватает только на три-четыре месяца. Я уже не говорю о приборах ночного видения и многих других необходимых вещах. Поэтому сейчас мои приоритеты – возможность максимально обеспечить брата", – сообщил актёр.Брат актёра воюет с 2022 года. Он мобилизовался в Чернигове, откуда они родом."Деталей нынешней службы не буду рассказывать – он просит меня ничего лишнего не говорить. Да я и сам ему говорю: "Ничего мне не рассказывай, чтобы ненароком не ляпнул лишнего!". Скажу только, что он у меня красавец-офицер, который не сидит в штабе, а непосредственно выполняет боевые задания. Сейчас у него звание капитана", – отметил Гуринец.До недавнего времени Украина была "кузницей кадров" для российского кинематографа. Так, главную роль в фильме "Последний богатырь", который в 2017 году стал самым кассовым российским фильмом, исполнила киевская актриса Мила Сивацкая. В 2022 году она резко раскритиковала СВО. В апреле того же года ей запретили въезд в Россию на 50 лет.Ещё одной известной молодой киевской актрисой в России была Екатерина Кузнецова, исполнившая главную роль в ряде российских сериалов, в т. ч. в первом сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы", а также в сериале "Кухня". Кузнецова также осудила СВО и уехала из России в 2022 году.
россия
чернигов
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0e/1084500758_0:9:614:470_1920x0_80_0_0_253d654543a5a9f7c0b227de112c1ac7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, чернигов, украина, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Чернигов, Украина, Вооруженные силы Украины

"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе

17:55 14.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / fedirhurynetsФёдор Гуринец
Фёдор Гуринец - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / fedirhurynets
Читать в
ДзенTelegram
Прославившийся ролями в сериалах "Сваты", "Вскрытие покажет" и "Возвращение" украинский актёр Фёдор Гуринец рассказал, что долгое время зрители считали его российским артистом. Причиной стало то, что о нём гораздо чаще писали в российских СМИ, чем в украинских
"Украинские журналисты обо мне почти не писали, зато российские – писали, хотя я с ними даже не общался. Откуда они брали информацию, для меня – до сих пор загадка <...> В России никогда не снимался, хотя принимал участие в проектах, которые выходили как на украинском, так и на российском рынках", – сообщил актёр.
Гуринец рассказал, что его удивляло происходящее.
"Меня самого удивляло, что до блокирования их ресурсов почти вся информация обо мне в интернете шла именно оттуда (из России – Ред.). Получалось, что в России меня вроде как знали лучше, чем на Украине", – заявил он в интервью изданию "Обозреватель".
При этом в профессиональной среде Гуринца воспринимали именно как украинского актёра. По его словам, это такая путаница была связана с особенностями работы рынка медиа. Российский контент об украинских актёрах был заметнее, чем украинский.
"Это не моя проблема, а скорее следствие того, как тогда работал медийный рынок и почему российский контент об украинских актёрах был заметнее украинского. Сейчас ситуация очень изменилась", – отметил артист.
Гуринец также рассказал о брате Глебе, который служит в ВСУ.
"Он у меня размера XS, очень маленький и худенький. Дело в том, что на таких парней в наших Вооружённых сила не всегда есть соответствующая форма. Одна пара штанов может стоить 17, 20, а то и 30 тыс. грн. (около 31, 36 и 55 тыс. руб. соответственно – Ред.). Их хватает только на три-четыре месяца. Я уже не говорю о приборах ночного видения и многих других необходимых вещах. Поэтому сейчас мои приоритеты – возможность максимально обеспечить брата", – сообщил актёр.
Брат актёра воюет с 2022 года. Он мобилизовался в Чернигове, откуда они родом.
"Деталей нынешней службы не буду рассказывать – он просит меня ничего лишнего не говорить. Да я и сам ему говорю: "Ничего мне не рассказывай, чтобы ненароком не ляпнул лишнего!". Скажу только, что он у меня красавец-офицер, который не сидит в штабе, а непосредственно выполняет боевые задания. Сейчас у него звание капитана", – отметил Гуринец.
До недавнего времени Украина была "кузницей кадров" для российского кинематографа. Так, главную роль в фильме "Последний богатырь", который в 2017 году стал самым кассовым российским фильмом, исполнила киевская актриса Мила Сивацкая.
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Последний богатырь"
Премьера фильма Последний богатырь - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьера фильма "Последний богатырь"
В 2022 году она резко раскритиковала СВО. В апреле того же года ей запретили въезд в Россию на 50 лет.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / katykinoЕкатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / katykino
Екатерина Кузнецова
Ещё одной известной молодой киевской актрисой в России была Екатерина Кузнецова, исполнившая главную роль в ряде российских сериалов, в т. ч. в первом сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы", а также в сериале "Кухня". Кузнецова также осудила СВО и уехала из России в 2022 году.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧерниговУкраинаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:05Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области
18:00НАТО — вместо Донбасса, два города — вместо одного Киева. Итоги 14 ноября
17:55"Меня считали российским": украинский актёр рассказал о парадоксе
17:12Uma2rman, Бабкина и "Маша и Медведь": YouTube "зачистил" украинский сегмент
17:01"Рупор Банковой Велиар": личного мага Ермака судят за золотых буйволов
16:34Тень гигантского счёта за геоэкономическую близорукость: Евстафьев о том, кто будет оплачивать банкет
16:00Первый русский лётчик Михаил Ефимов
15:54"Искандеры" научились обходить украинскую РЭБ
15:32Ле Пен хуже Трампа: Украину призвали опасаться "предательства"
15:16Болгария остановила военную помощь Украине из-за дефицита бюджета
14:24"У него гвоздодёр в руках": сотрудники ТЦК на Волыни напали на 67-летнюю женщину
13:30Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией
13:30Путин, Трамп и Си не будут обсуждать Украину на саммите АТЭС
13:26ПВО для маслобойни: Украина теряет стратегические экспортные отрасли
13:03Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
12:17Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
11:47ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы
11:24Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
11:05Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
10:48Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи
Лента новостейМолния