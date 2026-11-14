Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией - 14.11.2026 Украина.ру
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Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией
Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией - 14.11.2026 Украина.ру
Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией
Неоднократно обвинённый в хищении средств на помощь ВСУ волонтёр Сергей Стерненко призвал ЕС начать войну с Россией
2026-11-14T13:30
2026-11-14T13:30
новости
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европа
стерненко
ростислав кравец
алексей анпилогов
сап
вооруженные силы украины
ес
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Заявление о необходимости Европе воевать Стерненко сделал в интервью "Украинской правде"."Я считаю, что европейцы должны воевать за Украину сегодня, найти формат, в котором они будут больше привлечены к уничтожению военного потенциала Российской Федерации. Вопрос, что когда они будут вынуждены это делать и в каком статусе: статусе жертвы или в статусе державы-союзника", – заявил Стерненко.Днём ранее украинский адвокат Ростислав Кравец обнародовал меморандум, который руководители Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 5 ноября подписали с частным благотворительным фондом "Сообщество Стерненко".Согласно этому меморандуму НАБУ и САП обязались распространять информацию о фонде, его проектах и сборе пожертвований. То есть фактически украинские антикоррупционеры обязались продвигать конкретную частную благотворительную организацию.Ещё два пункта меморандума гласят о том, что отчёты фонда не означают осуществления контроля или надзора. САП не берёт на себя ответственности за качество, состояние и использование приобретённого фондом имущества.Кроме того, урегулирование разногласий между сторонами предусмотрено на принципах "взаимной выгоды", что также вызывает вопросы.Ранее в САП подтвердили, фонд уже получил по антикоррупционным соглашениям 56,89 млн грн. (около 103,7 млн руб. – Ред.). Кроме того, согласно утверждённому ВАКС соглашению с Сергеем Пашинским по делу о нанесении государству ущерба в размере 817 млн грн. (около 1,49 млрд руб. – Ред.), 400 млн грн. (около 729,2 млн руб. – Ред.) предусмотрено для фонда "Вернись живым"*, а 100 млн грн. (около 182 млн руб. – Ред.) – для фонда "Сообщество Стерненко".Никаких ответов о том, кто проверяет обоснованность закупочных цен, возможные конфликты интересов и конечное использование средств – в меморандуме нет.Стерненко не раз оказывался в эпицентре скандалов. На конец августа этого года на счета его фонда в один лишь Monobank перечислили 4,7 млрд грн. (около 8,9 млн руб.). При этом его неоднократно ловили на том, что он завышает цены на беспилотники и снаряжение для украинских военных.В июле 2026 года стало известно о том, что из фонда Стерненко пропали около 706 млн грн. (около 1,3 млрд руб. – Ред.). Кроме того, из структур волонтёра на криптобиржи вывели $440 тыс.Осенью в сети появилась запись разговора Стерненко с правоохранительными органами в Одессе в бытность волонтёра одним из местных лидеров украинских националистов. На этой записи было запечатлено, как Стерненко договаривается с правоохранителями в т.ч. и о совместных действиях против других сторонников Майдана. Также Стерненко обвиняли в покровительстве наркоторговли в городе.Как рассказал на пресс-конференции "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов именно "Партия войны", к которой относят в т.ч. и Стерненко, заинтересована в затягивании военных действий.* – внесён в перечень нежелательных организаций Минюста, деятельность запрещена в РФ
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новости, россия, украина, европа, стерненко, ростислав кравец, алексей анпилогов, сап, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Украина, Европа, Стерненко, Ростислав Кравец, Алексей Анпилогов, САП, Вооруженные силы Украины, ЕС

Чтобы Серёжа богател: Стерненко призвал европейцев воевать с Россией

13:30 14.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій СтерненкоСергей Стерненко
Сергей Стерненко - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Стерненко
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Неоднократно обвинённый в хищении средств на помощь ВСУ волонтёр Сергей Стерненко призвал ЕС начать войну с Россией
Заявление о необходимости Европе воевать Стерненко сделал в интервью "Украинской правде".
"Я считаю, что европейцы должны воевать за Украину сегодня, найти формат, в котором они будут больше привлечены к уничтожению военного потенциала Российской Федерации. Вопрос, что когда они будут вынуждены это делать и в каком статусе: статусе жертвы или в статусе державы-союзника", – заявил Стерненко.
Днём ранее украинский адвокат Ростислав Кравец обнародовал меморандум, который руководители Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 5 ноября подписали с частным благотворительным фондом "Сообщество Стерненко".
Согласно этому меморандуму НАБУ и САП обязались распространять информацию о фонде, его проектах и сборе пожертвований. То есть фактически украинские антикоррупционеры обязались продвигать конкретную частную благотворительную организацию.
Ещё два пункта меморандума гласят о том, что отчёты фонда не означают осуществления контроля или надзора. САП не берёт на себя ответственности за качество, состояние и использование приобретённого фондом имущества.
Кроме того, урегулирование разногласий между сторонами предусмотрено на принципах "взаимной выгоды", что также вызывает вопросы.
Ранее в САП подтвердили, фонд уже получил по антикоррупционным соглашениям 56,89 млн грн. (около 103,7 млн руб. – Ред.). Кроме того, согласно утверждённому ВАКС соглашению с Сергеем Пашинским по делу о нанесении государству ущерба в размере 817 млн грн. (около 1,49 млрд руб. – Ред.), 400 млн грн. (около 729,2 млн руб. – Ред.) предусмотрено для фонда "Вернись живым"*, а 100 млн грн. (около 182 млн руб. – Ред.) – для фонда "Сообщество Стерненко".
Никаких ответов о том, кто проверяет обоснованность закупочных цен, возможные конфликты интересов и конечное использование средств – в меморандуме нет.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій СтерненкоСтерненко, Кравец, Кривонос
Стерненко, Кравец, Кривонос - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Стерненко
Стерненко, Кравец, Кривонос
Стерненко не раз оказывался в эпицентре скандалов. На конец августа этого года на счета его фонда в один лишь Monobank перечислили 4,7 млрд грн. (около 8,9 млн руб.). При этом его неоднократно ловили на том, что он завышает цены на беспилотники и снаряжение для украинских военных.
В июле 2026 года стало известно о том, что из фонда Стерненко пропали около 706 млн грн. (около 1,3 млрд руб. – Ред.). Кроме того, из структур волонтёра на криптобиржи вывели $440 тыс.
Осенью в сети появилась запись разговора Стерненко с правоохранительными органами в Одессе в бытность волонтёра одним из местных лидеров украинских националистов. На этой записи было запечатлено, как Стерненко договаривается с правоохранителями в т.ч. и о совместных действиях против других сторонников Майдана. Также Стерненко обвиняли в покровительстве наркоторговли в городе.
Как рассказал на пресс-конференции "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов именно "Партия войны", к которой относят в т.ч. и Стерненко, заинтересована в затягивании военных действий.
* – внесён в перечень нежелательных организаций Минюста, деятельность запрещена в РФ
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