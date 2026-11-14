Польша отказалась платить за американское оружие для Киева - 14.11.2026 Украина.ру
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Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
Польша отказалась платить за американское оружие для Киева - 14.11.2026 Украина.ру
Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
Варшава временно выходит из программы НАТО по закупке вооружений для Украины из-за огромного бюджетного дефицита
2026-11-14T12:17
2026-11-14T12:17
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Премьер-министр Польши Дональд Туск официально уведомил руководство альянса о том, что страна не будет выделять дополнительные средства на программу закупки американского вооружения для Киева. "На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект", — сообщил он, подчеркнув, что Польша уже оказывает Киеву значительную помощь. Речь идет о взносах в инициативу PURL, в рамках которой европейские страны оплачивают поставки военной продукции из США. Туск пожаловался на колоссальные расходы на собственную армию: "У нас большой бюджетный дефицит, при этом мы несём колоссальные расходы на оборону". Схожая позиция и у ряда других восточноевропейских государств. Ранее Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия выступили против того, чтобы финансирование поддержки Украины было включено в бюджетный план ЕС, что свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри альянса.Североатлантический альянс также столкнулся с неприятной арифметикой: на военную помощь Украине в 2026 году не хватает около €7 млрд. Дыра образовалась меньше чем за два месяца до конца года — и это на фоне настойчивых призывов Киева увеличить поставки систем ПВО. О недостаче – в материале "Кошелёк" альянса пустеет на сайте Украина.ру.
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новости, киев, польша, украина, нато, ес, украина.ру
Новости, Киев, Польша, Украина, НАТО, ЕС, Украина.ру

Польша отказалась платить за американское оружие для Киева

12:17 14.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руПольша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск
Польша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
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Варшава временно выходит из программы НАТО по закупке вооружений для Украины из-за огромного бюджетного дефицита
Премьер-министр Польши Дональд Туск официально уведомил руководство альянса о том, что страна не будет выделять дополнительные средства на программу закупки американского вооружения для Киева.

"На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект", — сообщил он, подчеркнув, что Польша уже оказывает Киеву значительную помощь.

Речь идет о взносах в инициативу PURL, в рамках которой европейские страны оплачивают поставки военной продукции из США. Туск пожаловался на колоссальные расходы на собственную армию:

"У нас большой бюджетный дефицит, при этом мы несём колоссальные расходы на оборону".

Схожая позиция и у ряда других восточноевропейских государств. Ранее Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия выступили против того, чтобы финансирование поддержки Украины было включено в бюджетный план ЕС, что свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри альянса.

Североатлантический альянс также столкнулся с неприятной арифметикой: на военную помощь Украине в 2026 году не хватает около €7 млрд. Дыра образовалась меньше чем за два месяца до конца года — и это на фоне настойчивых призывов Киева увеличить поставки систем ПВО. О недостаче – в материале "Кошелёк" альянса пустеет на сайте Украина.ру.
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