Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руПольша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
Варшава временно выходит из программы НАТО по закупке вооружений для Украины из-за огромного бюджетного дефицита
Премьер-министр Польши Дональд Туск официально уведомил руководство альянса о том, что страна не будет выделять дополнительные средства на программу закупки американского вооружения для Киева.
"На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект", — сообщил он, подчеркнув, что Польша уже оказывает Киеву значительную помощь.
Речь идет о взносах в инициативу PURL, в рамках которой европейские страны оплачивают поставки военной продукции из США. Туск пожаловался на колоссальные расходы на собственную армию:
"У нас большой бюджетный дефицит, при этом мы несём колоссальные расходы на оборону".
Схожая позиция и у ряда других восточноевропейских государств. Ранее Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия выступили против того, чтобы финансирование поддержки Украины было включено в бюджетный план ЕС, что свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри альянса.
Североатлантический альянс также столкнулся с неприятной арифметикой: на военную помощь Украине в 2026 году не хватает около €7 млрд. Дыра образовалась меньше чем за два месяца до конца года — и это на фоне настойчивых призывов Киева увеличить поставки систем ПВО. О недостаче – в материале "Кошелёк" альянса пустеет на сайте Украина.ру.
"На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект", — сообщил он, подчеркнув, что Польша уже оказывает Киеву значительную помощь.
Речь идет о взносах в инициативу PURL, в рамках которой европейские страны оплачивают поставки военной продукции из США. Туск пожаловался на колоссальные расходы на собственную армию:
"У нас большой бюджетный дефицит, при этом мы несём колоссальные расходы на оборону".
Схожая позиция и у ряда других восточноевропейских государств. Ранее Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия выступили против того, чтобы финансирование поддержки Украины было включено в бюджетный план ЕС, что свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри альянса.
Североатлантический альянс также столкнулся с неприятной арифметикой: на военную помощь Украине в 2026 году не хватает около €7 млрд. Дыра образовалась меньше чем за два месяца до конца года — и это на фоне настойчивых призывов Киева увеличить поставки систем ПВО. О недостаче – в материале "Кошелёк" альянса пустеет на сайте Украина.ру.
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