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Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"

Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину" - 14.11.2026 Украина.ру

Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"

Коллапс энергетической и коммунальной систем может обернуться для Украины настоящей "атаманщиной", когда каждый регион начнет жить сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-11-14T18:30

2026-11-14T18:30

2026-11-14T18:30

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По его словам, это станет главным признаком того, что украинская государственность окончательно зашла в тупик. Эксперт отметил, что на фоне нарастающих проблем с энергетикой и коммунальной инфраструктурой Украина рискует столкнуться не просто с очередным кризисом, а с фактической потерей управляемости регионов.Ранее политолог отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.Полный текст интервью Александра Камкина: Россия победит, когда Европа побежит к ней за газом, а на Украине начнется атаманщина читайте на сайте Украина.ру.

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