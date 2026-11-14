Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину" - 14.11.2026 Украина.ру
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Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"
Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину" - 14.11.2026 Украина.ру
Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"
Коллапс энергетической и коммунальной систем может обернуться для Украины настоящей "атаманщиной", когда каждый регион начнет жить сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
2026-11-14T18:30
2026-11-14T18:30
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По его словам, это станет главным признаком того, что украинская государственность окончательно зашла в тупик. Эксперт отметил, что на фоне нарастающих проблем с энергетикой и коммунальной инфраструктурой Украина рискует столкнуться не просто с очередным кризисом, а с фактической потерей управляемости регионов.Ранее политолог отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.Полный текст интервью Александра Камкина: Россия победит, когда Европа побежит к ней за газом, а на Украине начнется атаманщина читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, украина.ру, киев, украинцы
Новости, Украина, Россия, Европа, Украина.ру, Киев, украинцы

Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"

18:30 14.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Коллапс энергетической и коммунальной систем может обернуться для Украины настоящей "атаманщиной", когда каждый регион начнет жить сам по себе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
По его словам, это станет главным признаком того, что украинская государственность окончательно зашла в тупик. Эксперт отметил, что на фоне нарастающих проблем с энергетикой и коммунальной инфраструктурой Украина рискует столкнуться не просто с очередным кризисом, а с фактической потерей управляемости регионов.
"Есть шанс, что на фоне коллапса энергетической и коммунальной системы на Украине начнется атаманщина, когда каждый регион будет сам по себе. Это станет главным признаком того, что украинская государственность полностью зашла в тупик", — заявил Камкин.
Ранее политолог отмечал, что рассчитывать на долгосрочное урегулирование украинского конфликта не приходится. Подробнее об этом — в публикации "Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину.
По его словам, Европа продолжит милитаризацию и не пойдет на уступки Москве, поскольку рассматривает Киев как инструмент давления на Россию. США же, в отличие от европейцев, заинтересованы прежде всего в возврате инвестиций и контроле над украинскими ресурсами.
Полный текст интервью Александра Камкина: Россия победит, когда Европа побежит к ней за газом, а на Украине начнется атаманщина читайте на сайте Украина.ру.
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