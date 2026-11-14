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Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область - 14.11.2026 Украина.ру

Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области в результате удара украинского дрона по частному дому погибла целая семья, один человек ранен

2026-11-14T13:03

2026-11-14T13:03

2026-11-14T13:03

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В поселке Пролетарском Ракитянского округа украинский БПЛА атаковал частный дом. Поисково-спасательная операция осложнялась тем, что в результате детонации боеприпаса строение полностью обвалилось и загорелось. Тело мужчины было обнаружено спасателями сразу, его супругу и 24-летнюю дочь извлекли из-под завалов только к утру. Еще один пострадавший получил ранение мягких тканей головы — медики оказали ему помощь на месте, однако от госпитализации мужчина отказался.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев назвал атаку целенаправленным ударом по гражданскому объекту. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте трагедии, информация о последствиях уточняется.Украинские паблики сообщают, что этой ночью ракетный удар также был нанесен по городу Валуйки в Белгородской области. В сети публикуют кадры масштабного пожара, предположительно, был атакован военный склад.В Ростовской области в хуторе Северный Сад в результате падения беспилотника повреждено здание гостиницы, возникшее возгорание ликвидировали. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в регионе силы ПВО сбили три беспилотника. В Тульской области уничтожили два БПЛА, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировано, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Всего над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей за ночь сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.По информации российского оборонного ведомства, военные ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках Черниговской области и сухогруз у Одессы. Подробнее о нанесении ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры противника – на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, украина.ру