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Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области

Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области - 14.11.2026 Украина.ру

Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе наступления освободили населенный пункт Терсянка, расположенный на правом берегу Верхней Терсы в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ

2026-11-14T18:05

2026-11-14T18:05

2026-11-14T18:05

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Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии взяли укрепрайон площадью более 10 квадратных километров и зачистили свыше 300 зданий.Противник из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ потерял больше двух взводов живой силы, семь бронемашин, шесть автомобилей, 22 наземных роботизированных комплекса и более 70 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга".Освобождение Терсянки, через которую проходит трасса Т-0408, позволило российским войскам расширить зону контроля и создало условия для дальнейшего продвижения. Теперь бригада вышла на реку Верхняя Терса, продолжая движение на запад от границы с Днепропетровской областью.На других направлениях российские войска также нанесли значительный урон противнику. Группировка "Центр" поразила формирования ВСУ в районах Курицыно и Очеретино, уничтожив самоходную артиллерийскую установку и две станции радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в 142 районах были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства беспилотников и склады боеприпасов. В свою очередь, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Прошлой ночью в результате удара российских беспилотников поражена электроподстанция в Прилуках Черниговской области и атакован сухогруз, который вез в порт Одессы военные грузы. Подробнее о нанесении ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры — на сайте Украина.ру.

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