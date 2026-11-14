https://ukraina.ru/20261114/rupor-bankovoy-veliar-lichnogo-maga-ermaka-sudyat-za-zolotykh-buyvolov-1084498162.html

"Рупор Банковой Велиар": личного мага Ермака судят за золотых буйволов

"Рупор Банковой Велиар": личного мага Ермака судят за золотых буйволов - 14.11.2026 Украина.ру

"Рупор Банковой Велиар": личного мага Ермака судят за золотых буйволов

Украинская прокуратура объявила официальное подозрение Богдану Орищенко, который известен в политических кругах под прозвищем "маг Велиар" и занимался эзотерическими практиками по заказу представителей высшего украинского руководства

2026-11-14T17:01

2026-11-14T17:01

2026-11-14T17:35

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Орищенко совершал мошеннические действия в отношении доверчивых украинских граждан. Они несли ему последние деньги – в надежде на то, что "Велиар" вылечит их от тяжелых болезней, найдет без вести пропавших на фронте родственников и поможет защититься от воздушных ударов.По данным следователей, Богдан Орищенко обманул родителей семилетнего мальчика, страдавшего рядом заболеваний. Он получил от них 60 тысяч гривен, обещая исцелить больного с помощью магического обряда. Однако эзотерические ритуалы не помогли улучшить его состояние.Мошенничество "мага Велиара" было поставлено на широкую ногу. Жулик продавал украинцам "магические обереги" от беспилотников и баллистики. Причём жители Киева верили в его обряды гораздо больше, чем в украинскую ПВО, выкладывая последние деньги, чтобы Орищенко поставил над их домами невидимый эзотерический купол."Велиар" морочил голову несчастным людям, заявляя, что он видит их пропавших сыновей и мужей живыми, продавая по высокому тарифу несбыточную надежду. Он предсказывал киевлянам будущее, обещая, что они будут переправляться через Днепр на баржах. А также предлагал клиентам статуэтки золотых буйволов, по 9 тысяч гривен за штуку, заверяя, что эти амулеты мгновенно превратят их в миллионеров.Прокуратура опубликовала фотографии из офиса Богдана Орищенко. На этих снимках можно видеть его магический реквизит – всевозможные эзотерические побрякушки, каббалистические символы, пентаграммы, козлиный череп, книги "Чёрная Тора" и "Таро Люцифера"*. Этот бутафорский хлам обеспечивал мошеннику стабильный доход. "Велиар" хвастался, что ежемесячно зарабатывает на своих практиках не менее 100 тысяч долларов, цинично добавляя: "маги и ведьмы обладают во время войны особой силой не просто выживать, а жить хорошо".Хорошая жизнь эзотерического мошенника объяснялась личным покровительством высокопоставленных политиков. Богдан Орищенко рассказывал, что предоставляет свои услуги представителям украинской власти, а журналисты подчеркивали, что он работал на могущественного временщика Андрея Ермака, возглавлявшего Офис Зеленского. Причём Ермак окружил себя целой командой "боевых магов", в которую входили "Велиар", гадалка Вероника Аникиевич, известная на Банковой как "Вероника Фэншуй", и её коллега Арефьева, работавшая под псевдонимом "Мария Тихая".По данным украинских медиа, соратник Зеленского согласовывал с этими мошенниками важнейшие кадровые решения и посылал им список своих врагов, чтобы навести на них смертельную порчу. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказывала, что придворные маги собирали для Ермака воду с трупов. А его водитель ездил на киевское кладбище, закапывая в могилу фотографии руководителей украинских антикоррупционных органов. В благодарность за эзотерические услуги Ермак покрывал своей властью преступную деятельность мистических аферистов, помогая им грабить обратившихся за помощью украинцев."Мы провели расследование в отношении двух известных "рупоров" Банковой – "ведьмы" Марии Тихой и "мага" Велиара. Это Мария Арефьева и Богдан Орищенко. Вы уже знаете их как звезд политической эзотерики, работавших по темникам Банковой. Но похоже, что "магия" превратилась еще и в мошеннический способ зарабатывать миллионы на проблемах обычных людей. В переписках десятков обманутых клиентов – чеки на тысячи долларов за "снятие проклятий", заработок на родственниках без вести пропавших, "лечение" детей обрядами", – рассказал об этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.Однако "Велиару" покровительствовал не только Ермак. Непосредственный руководитель Железняка, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, наградил мошенника почетным знаком "Гордость и слава Украины" в благодарность за его "патриотическую общественную позицию"."Пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация!" – написал в благодарственном письме на имя Богдана Орищенко председатель Верховной Рады, которого называют ещё одним покровителем мольфаров, гадалок и прорицателей."Велиар" получил эту награду за то, что он участвовал в кампании по захвату Киево-Печерской Лавры. Представители раскольнической Православной церкви Украины, которая находится под патронатом Зеленского, наняли боевых магов для проведения мистических обрядов у стен древнего киевского монастыря. Богдан Орищенко обеспечивал эзотерическую поддержку нацистским боевикам, которые ворвались на территорию Лавры. И эта "патриотическая деятельность" "мага Велиара" получила высокую оценку на Банковой и Грушевского.История проходимца Орищенко, который обманывал больных детей, вдов и сирот, получая деньги и награды от украинского руководства, является свидетельством глубокого разложения, затронувшего верхушку украинского истеблишмента.Эзотерические мошенники имеют огромное влияние на украинских временщиков. Мария Арефьева-Тихая, которая гордо именует себя "главной ведьмой Украины", сообщила, что представители киевской элиты неоднократно предлагали ей заняться "мистическим сексом", а стоимость подобных сеансов составляла от 30 до 100 тысяч долларов. Тихая призналась, что имела интимную связь с одним из украинских министров, оказавшимся любителем БДСМ**-практик. Причём, по словам ведьмы, ей было "прикольно издеваться" над высокопоставленным чиновником, поскольку он "воровал у людей".Орищенко и Арефьева находятся сегодня под следствием, но украинцы не сомневаются, что мошенники не понесут за свои действия серьёзного наказания – поскольку их не дадут в обиду влиятельные клиенты.Украинские власти всегда демонстрировали по отношению к таким преступникам необыкновенную толерантность. Одиозный пропагандист Дмитрий Гордон*** поднялся в свое время на том, что рекламировал в своей газете "Бульвар" услуги "потомственных" ясновидящих и гадалок. В девяностые годы он продавал обреченным людям чудодейственные "золотые пирамидки Ю-Шинсе", обещая, что они способны спасти от неизлечимых заболеваний. Однако эта афера осталась безнаказанной, несмотря на жалобы пострадавших."Маг Велиар" занимается сейчас тем же самым – предлагает клиентам "золотых буйволов" и обманывает больных детей. А захватившая Украину клика помогает вести этот преступный эзотерический бизнес, не считаясь с его последствиями для рядовых украинцев.*Колода запрещена к продаже в РФ, запрещено также экстремистское движение "сатанизм"**Запрещено в РФ***Признан в РФ иноагентом и внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20251213/ermak-charodey-i-drugie-ukrainskie-okkultisty-chem-boleyut-elity-ukrainy-1072925321.html

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эксклюзив, россия, банковая, украина, андрей ермак, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада